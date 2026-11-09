Alfa Romeo Tonale Luna Rossa. Ora la vela incontra la strada

Due eccellenze italiane, una stessa idea di competizione. Alfa Romeo e Luna Rossa rafforzano la loro alleanza con una serie speciale che trasferisce sulle auto del Biscione colori, materiali e suggestioni della vela. A interpretarla è soprattutto Tonale Edizione Luna Rossa, che abbiamo guidato a lungo nella versione Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV: il volto più prestazionale del SUV, capace di alternare gli spostamenti quotidiani in elettrico a una guida coinvolgente sui percorsi extraurbani.

La personalizzazione parte da un nuovo grigio ispirato all’equipaggiamento del team velico, affiancato da dettagli rossi, finiture Glossy Black e loghi Alfa Romeo reinterpretati. Spiccano i cerchi da 20 pollici neri lucidi, specifici per l’edizione, e le pinze freno Brembo rosse. Il risultato valorizza le proporzioni della Tonale, lunga 4,52 metri, e il frontale aggiornato con lo scudetto che richiama la 33 Stradale, senza trasformarla in un esercizio di stile fine a sé stesso. Nell’abitacolo la collaborazione acquista sostanza soprattutto nei rivestimenti. I sedili uniscono tessuto premium 3D Knit e Feelteck, con lavorazioni tridimensionali che ricordano il mondo dell’abbigliamento tecnico. Completano l’ambiente le cuciture grigie tono su tono, la firma Luna Rossa, i dettagli neri e un’illuminazione ambientale con motivi ispirati alla struttura delle vele. Resta la tecnologia della Tonale: quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e infotainment da 10,25 pollici, con Apple Car Play e Android Auto wireless.

Sotto il cofano, l’1.3 turbo benzina da 150 CV lavora insieme a un motore elettrico posteriore da 128 CV. Il sistema eroga complessivamente 270 CV, abbinati al cambio automatico a sei rapporti. La trazione integrale Q4 è ottenuta senza collegamento meccanico tra gli assi, con l’elettrico deputato all’asse posteriore. Una soluzione che assicura motricità in accelerazione senza precludere la marcia a zero emissioni. Su strada il carattere della Tonale emerge nella risposta pronta all’acceleratore e nella proverbiale stabilità tra le curve. Le prestazioni non mancano, come testimonia lo scatto da 0 a 100 km/h concluso in soli 6,6 secondi.

Come da tradizione Alfa, lo sterzo è leggero ma diretto e l’inserimento in curva è immediato, come non ti aspetteresti da un SUV di questo segmento.

Sorprende la fluidità e la marcia silenziosa in città così come la dinamicità tra le curve, quando gli spazi si aprono e la strada diventa più tortuosa. L’assetto, con regolazione elettronica delle sospensioni, privilegia il divertimento nei cambi di direzione, senza però risultare troppo rigido. Degni di nota anche i consumi: si oscilla tra i 14 e i 19 km al litro a batteria scarica, a seconda dei contesti.

L’Edizione Luna Rossa coinvolge anche Junior, Giulia e Stelvio. Sulle prime due protagoniste, Junior e Tonale, spiccano i rivestimenti 3D Knit; su Giulia e Stelvio trovano spazio fibra di carbonio ed ECONYL, nylon rigenerato ottenuto anche dal recupero di reti da pesca.