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Automotive

Alfa Romeo Tonale Luna Rossa. Ora la vela incontra la strada

L’esclusiva serie speciale del Biscione celebra il sodalizio tra due eccellenze italiane con la stessa idea di competizione tra materiali innovativi, prestazioni e tecnologia: 270 Cv e trazione Q4

Daniele Villa
Alfa Romeo Luna Rossa
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Due eccellenze italiane, una stessa idea di competizione. Alfa Romeo e Luna Rossa rafforzano la loro alleanza con una serie speciale che trasferisce sulle auto del Biscione colori, materiali e suggestioni della vela. A interpretarla è soprattutto Tonale Edizione Luna Rossa, che abbiamo guidato a lungo nella versione Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV: il volto più prestazionale del SUV, capace di alternare gli spostamenti quotidiani in elettrico a una guida coinvolgente sui percorsi extraurbani.

La personalizzazione parte da un nuovo grigio ispirato all’equipaggiamento del team velico, affiancato da dettagli rossi, finiture Glossy Black e loghi Alfa Romeo reinterpretati. Spiccano i cerchi da 20 pollici neri lucidi, specifici per l’edizione, e le pinze freno Brembo rosse. Il risultato valorizza le proporzioni della Tonale, lunga 4,52 metri, e il frontale aggiornato con lo scudetto che richiama la 33 Stradale, senza trasformarla in un esercizio di stile fine a sé stesso. Nell’abitacolo la collaborazione acquista sostanza soprattutto nei rivestimenti. I sedili uniscono tessuto premium 3D Knit e Feelteck, con lavorazioni tridimensionali che ricordano il mondo dell’abbigliamento tecnico. Completano l’ambiente le cuciture grigie tono su tono, la firma Luna Rossa, i dettagli neri e un’illuminazione ambientale con motivi ispirati alla struttura delle vele. Resta la tecnologia della Tonale: quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e infotainment da 10,25 pollici, con Apple Car Play e Android Auto wireless.

Sotto il cofano, l’1.3 turbo benzina da 150 CV lavora insieme a un motore elettrico posteriore da 128 CV. Il sistema eroga complessivamente 270 CV, abbinati al cambio automatico a sei rapporti. La trazione integrale Q4 è ottenuta senza collegamento meccanico tra gli assi, con l’elettrico deputato all’asse posteriore. Una soluzione che assicura motricità in accelerazione senza precludere la marcia a zero emissioni. Su strada il carattere della Tonale emerge nella risposta pronta all’acceleratore e nella proverbiale stabilità tra le curve. Le prestazioni non mancano, come testimonia lo scatto da 0 a 100 km/h concluso in soli 6,6 secondi.

Come da tradizione Alfa, lo sterzo è leggero ma diretto e l’inserimento in curva è immediato, come non ti aspetteresti da un SUV di questo segmento.

Sorprende la fluidità e la marcia silenziosa in città così come la dinamicità tra le curve, quando gli spazi si aprono e la strada diventa più tortuosa. L’assetto, con regolazione elettronica delle sospensioni, privilegia il divertimento nei cambi di direzione, senza però risultare troppo rigido. Degni di nota anche i consumi: si oscilla tra i 14 e i 19 km al litro a batteria scarica, a seconda dei contesti.

L’Edizione Luna Rossa coinvolge anche Junior, Giulia e Stelvio. Sulle prime due protagoniste, Junior e Tonale, spiccano i rivestimenti 3D Knit; su Giulia e Stelvio trovano spazio fibra di carbonio ed ECONYL, nylon rigenerato ottenuto anche dal recupero di reti da pesca.

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