La nuova Mercedes-Benz VLE è pronta a stravolgere il mercato e cambiare le regole del gioco. Difficile ricondurla alla tradizionale concezione di monovolume, altrettanto riduttivo considerarla semplicemente un van di lusso. Presentata in anteprima italiana a Milano, la nuova elettrica della Stella racconta piuttosto un diverso modo di intendere il viaggio, nel quale lo spazio diventa esso stesso espressione del prestigio. Una filosofia racchiusa nelle tre lettere che identificano il modello: Versatility, Luxury, Electric. E che accompagna un importante ripensamento delle strategie di Mercedes-Benz Vans.

Mercedes-Benz Vans, un cambio di prospettiva

Il 2026 segna uno spartiacque per la divisione Vans della Casa tedesca. In Italia, con 9.055 immatricolazioni dall’inizio dell’anno, Mercedes mantiene una quota dell’8,9% nel segmento dei veicoli medi e grandi, nonostante una contrazione dei volumi del 5%. Lo Sprinter rimane il modello di riferimento con 4.372 unità, seguito dal Vito con 2.953 e dalla Classe V con 1.729. Si chiude invece il capitolo dei veicoli compatti Citan e Classe T, che complessivamente hanno raggiunto 10.500 immatricolazioni durante il loro ciclo commerciale.

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«Con VLE e, successivamente, con VLS andiamo, infatti, ad esplorare nuovi segmenti particolarmente sfidanti», spiega Dario Albano, Managing Director di Mercedes-Benz Vans Italia. La futura VLS, prevista anche in versione Maybach, spingerà ulteriormente verso l’alto il posizionamento dell’offerta. Sul versante professionale nasce invece Mercedes-Benz PRO, un ecosistema che integra consulenza, allestimenti, servizi finanziari, assistenza e soluzioni per la mobilità elettrica. Perché nel trasporto commerciale la disponibilità operativa del mezzo conta almeno quanto le sue caratteristiche tecniche.

VLE, un salotto viaggiante con 700 km di autonomia

Lunga 5,31 metri, larga praticamente due e alta 1,95, la VLE interpreta il concetto di rappresentanza attraverso proporzioni differenti da quelle di una grande berlina. Le porte scorrevoli elettriche introducono a un ambiente configurabile da cinque a otto posti, dove anche i passeggeri posteriori diventano protagonisti. Tra gli equipaggiamenti disponibili spiccano le poltrone Grand Comfort, l’impianto audio Burmester 3D e uno schermo cinematografico da 31,3 pollici a scomparsa. Davanti, il sistema operativo MB.OS governa l’ambiente digitale, impreziosito a richiesta dall’MBUX Superscreen.

La sfida ingegneristica consiste nel conciliare dimensioni tanto generose con l’efficienza. La VLE 300 dispone di un motore anteriore da 276 CV e di una batteria NMC da 115 kWh, per un’autonomia dichiarata fino a 700 km nel ciclo WLTP. L’architettura a 800 volt permette di raggiungere una potenza di ricarica di 300 kW, recuperando fino a 355 km di percorrenza teorica in appena 15 minuti. Il passaggio dal 10 all’80% richiede circa 25 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Un aspetto determinante soprattutto per chi utilizzerà la VLE nei trasferimenti professionali sulle lunghe distanze.

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Due motorizzazioni e prezzi da 82.045 euro

Al vertice della gamma si colloca la VLE 400 4MATIC, che aggiunge un motore elettrico posteriore portando la potenza complessiva a 422 CV. Lo scatto da fermo a 100 km/h richiede 6,5 secondi, mentre l’autonomia raggiunge i 644 km. Interessante anche la capacità di traino, che può arrivare a 2.500 kg. A rendere più agevole la gestione di un veicolo di queste dimensioni contribuiscono l’asse posteriore sterzante fino a sette gradi e le sospensioni pneumatiche Airmatic, con un’escursione nella regolazione dell’altezza di 40 mm.

Il listino italiano parte da 82.045 euro per la VLE 300 e da 96.060 euro per la VLE 400 4MATIC, IVA inclusa e messa su strada esclusa. Attenzione, tuttavia, alla configurazione: alcuni equipaggiamenti possono portare la massa complessiva omologata a 3.780 kg, rendendo necessaria la patente C. Sono previste anche versioni limitate a 3,5 tonnellate. Al di là delle cifre, la scommessa di Mercedes è soprattutto culturale: convincere una clientela abituata alle grandi berline e ai SUV di rappresentanza che il lusso possa trovare una delle sue espressioni più compiute proprio nell’architettura di una monovolume fuori dagli schemi.