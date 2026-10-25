Geely EX5: ottima qualità e bassi consumi, da 39.900 euro

Per chi non lo conoscesse, Geely è uno dei principali “colossi” dell’auto in Cina, proprietario e coproprietario di alcuni brand ben più noti (dalle nostre parti) come Volvo, Polestar, Lotus, Smart, Zeekr. Il colosso di Hangzhou, fondato nel 1986, possiede da anni alcune delle case automobilistiche più apprezzate d’Europa, e da quelle ha imparato molto. Ora vuole vendere auto anche con il proprio nome - e lo fa arrivando in Italia nella primavera del 2026 con due modelli: la EX5 elettrica e la Starray EM-i ibrida plug-in, già provata in precedenza. La distribuzione è affidata a Jameel Motors Italia, guidata da Marco Santucci - manager con trascorsi in Ford, Toyota e Jaguar Land Rover - con l’ambizione di raggiungere 100 punti vendita entro fine anno. La EX5 parte da 39.900 euro nella versione Pro, mentre la Launch Edition è proposta a listino a 42.900 euro.

Geely EX5

Dimensioni e design

La EX5 misura 461,5 cm in lunghezza, 190,1 cm in larghezza e 167 cm in altezza, con un passo di 275 cm. Il peso varia tra 1.715 e 1.815 kg a seconda dell’allestimento. Dimensioni da SUV medio-grande, collocato nel segmento di Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 e Tesla Model Y. Il design si definisce ufficialmente “Tiger Face” per il frontale, ma è un felino piuttosto tranquillo: le forme sono moderne e gradevoli, con le superfici tese e morbide al tempo stesso e un coefficiente aerodinamico di 0,27 ottenuto grazie a 24 interventi specifici sulla carrozzeria. Il risultato non è polarizzante - non divide, non stupisce - ma è pulito, proporzionato e privo di quella forzatura che talvolta caratterizza alcune proposte cinesi. Le maniglie a scomparsa riducono la resistenza all’aria e danno continuità al fianco, mentre la fascia luminosa posteriore LED da parte a parte è il dettaglio che dà carattere alla coda. Cerchi da 18 pollici sulla versione Pro, da 19 pollici forgiati sulla Launch Edition con pneumatici Goodyear.

Geely EX5

Interni e tecnologia

L’abitacolo è dove la EX5 convince con più solidità. La plancia è rivestita in similpelle, il volante in microfibra, i sedili in ecopelle traforata - e l’insieme trasmette una qualità percepita genuinamente superiore al prezzo richiesto. Ciò che sembra metallo è metallo: un dettaglio raro per questo posizionamento di mercato e prezzo. I sedili anteriori hanno regolazione elettrica - sei direzioni per il guidatore, quattro per il passeggero, quest’ultimo con estensione per le gambe - riscaldamento, ventilazione e, sulla Launch Edition, anche la funzione massaggio. Una chicca tecnologica da ammiraglia: quando il guidatore è in telefonata e sale un passeggero, l’audio si concentra esclusivamente nel poggiatesta del guidatore, mantenendo la conversazione più riservata.

Il protagonista è il touchscreen da 15,4 pollici con risoluzione 2.5K, affiancato dal cruscotto digitale da 10,2 pollici e, sulla Launch Edition, dall’head-up display. Il sistema integra Apple CarPlay, Android Auto, connettività 4G, app store dedicato, aggiornamenti OTA e ricarica wireless per smartphone: non manca niente. L’impianto audio standard ha 6 altoparlanti; la Launch Edition porta il sistema Flyme Sound Premium a 16 altoparlanti da 1.000 watt. I comandi fisici non abbondano - mancanza comune a molte auto di questa generazione - e i pulsanti degli alzavetri funzionano in modo controintuitivo: si preme verso il basso ma il vetro sale. Piccola nota stridente in un quadro complessivo positivo.

Lo spazio a bordo è generoso: il bagagliaio offre 461 litri con i sedili in uso - espandibili a 1.877 litri abbattendo gli schienali frazionabili 60/40 - con un vano aggiuntivo da 108 litri sotto il piano di carico e due cassetti sotto la panchetta posteriore per altri 14 litri. Manca il frunk anteriore, ma la dotazione complessiva di vani è discreta.

Geely EX5

Prova su strada

Il motore elettrico da 218 CV e 320 Nm muove le ruote anteriori attraverso una trasmissione 11-in-1 con riduttore monomarcia - architettura sviluppata sulla piattaforma GEA del gruppo, con la messa a punto di sterzo e sospensioni curata da Geely Technology Europe con il contributo dell’ingegneria Lotus. Seppur molto confortevole e turistica, non dispiace la regolazione complessiva: in curva si corica in maniera contenuta, risultando maneggevole e piacevole anche nel misto. Lo 0-100 km/h si compie in 6,9 secondi nella versione Pro, 7,6 nella Launch Edition mentre la velocità massima è di 175 km/h. Le sospensioni McPherson all’anteriore e multilink al posteriore gestiscono le irregolarità con efficacia: la EX5 scorre via in modo confortevole, silenziosa a velocità moderate con fruscii aerodinamici che si fanno più presenti alle andature autostradali.

Lo sterzo è preciso e ben calibrato, le tre modalità di guida - Eco, Normal, Sport - cambiano la risposta dell’acceleratore in modo percepibile. I 16 sistemi di assistenza alla guida sono completi - cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco, mantenimento di corsia, telecamere a 360° - ma richiedono qualche aggiustamento nella calibrazione: alcune frenate d’emergenza avvengono in maniera fin troppo decisa per il contesto in cui ci si trova, ma è discreta le lettura della segnaletica. Un aspetto che Geely dovrà affinare con i prossimi aggiornamenti OTA.

La batteria LFP da 60,2 kWh - integrata nella struttura con architettura Cell-to-Body - gli consente di percorrere, sulla carta, fino a 430 km di autonomia WLTP con consumi di inferiori a 15 kWh/100 km. Nell’uso reale su percorso misto i consumi si attestano intorno ai 14 kWh/100 km a seconda delle condizioni, con il dato che migliora sensibilmente nell’uso urbano, per poi salire oltre 19 in autostrada. La ricarica rapida in corrente continua accetta fino a 120 kW sulla Pro, portando la batteria dal 30% all’80% in circa 20 minuti - con una curva di ricarica che rimane costantemente alta, un risultato concreto che nelle soste autostradali si apprezza.

Geely EX5

Prezzi e considerazioni finali

In Italia la gamma EX5 si articola su due versioni: Pro a 39.900 euro e Launch Edition a 42.900 euro - quest’ultima spesso proposta al prezzo della Pro nelle campagne di lancio, con l’aggiunta di cerchi da 19 pollici, tetto panoramico, illuminazione ambiente a 256 colori, head-up display, impianto audio premium e sedili con massaggio e memoria. La garanzia è di 6 anni sull’auto e 8 anni sulla batteria - tra le più ampie del segmento. Il confronto diretto con Skoda Enyaq, partito in Germania da 43.490 euro con dotazione inferiore, è inevitabile e favorevole alla Geely almeno sulla carta.

La EX5 è un’auto che fa molte cose bene e ne fa alcune che richiedono ancora un affinamento. La qualità degli interni, la dotazione tecnologica, i volumi di carico e il prezzo sono aspetti che la rendono interessante rispetto alla concorrenza. La calibrazione dell’assistenza alla guida e una rete commerciale ancora in costruzione - con l’obiettivo di 100 punti vendita entro fine 2026 - sono i fronti aperti. Per chi è disposto a superare la diffidenza verso un marchio nuovo - pur tenendo presente che dietro c’è lo stesso gruppo che ha trasformato Volvo in quello che è oggi - la EX5 offre un rapporto contenuto-prezzo difficile da trovare tra i concorrenti europei.