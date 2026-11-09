Grande Panda e 600, doppia anima Fiat nel segmento B

Il segmento B, quello delle utilitarie, è per tradizione il giardino prediletto da Fiat. Auto compatte, buone tanto per districarsi nel traffico delle città quanto per svolgere le mansioni di una famiglia. Come non ricordare i fragorosi successi ottenuti dalle varie Uno e Punto, in tempi abbastanza recenti, due modelli che hanno lasciato il segno nella collettività. Oggi, questa branca del mercato resta una delle priorità del marchio torinese, presidiata da un paio di vetture moderne che interpretano il proprio ruolo in modo brillante ma differente: Grande Panda e 600. La prima punta su praticità, dimensioni contenute e accessibilità, la seconda propone una formula da crossover più spaziosa e ricercata.

Con i suoi 3,99 metri, Grande Panda recupera i richiami stilistici della Panda degli anni Ottanta, dalle forme squadrate alle scritte sulle fiancate, ma li abbina a un abitacolo per cinque persone e a soluzioni contemporanee. Il bagagliaio è un punto di forza: ben 412 litri. La gamma motori invece è ricca e comprende il 1.2 turbo benzina da 100 CV con cambio manuale a sei marce, l’ibrido a 48 volt da 110 CV con trasmissione automatica a doppia frizione e l’elettrica da 113 CV. Quest’ultima, oltre alla batteria da 44 kWh e ai 320 km dichiarati, da fine ottobre dispone anche dell’accumulatore da 54 kWh, con autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP. I prezzi di listino partono da 17.900 euro per la benzina, 21.400 per l’ibrida e 23.900 per l’elettrica; la batteria maggiorata richiede almeno 25.900 euro. Fiat 600 interpreta invece il segmento B con una carrozzeria lunga 4,17 metri, un’impostazione più vicina ai SUV urbani e un bagagliaio da 385 litri nelle varianti benzina e ibride, che scendono a 360 litri sull’elettrica. Alla 600e, arrivata nel 2023 con motore da 156 CV, batteria da 54 kWh nominali e circa 400 km di autonomia omologata, si sono aggiunte le varianti Hybrid a 48 volt (da 110 a 145 CV) con cambio automatico a doppia frizione. Nel 2026 l’offerta si è allargata anche alla 1.2 Turbo benzina da 100 CV con cambio manuale, destinata a chi preferisce una soluzione tradizionale.

Il listino parte da 23.850 euro per la benzina e da 31.750 euro per la 600e, mentre le ibride si collocano fra questi due estremi. La distanza fra i due modelli non è dunque soltanto di centimetri o di prezzo. Grande Panda valorizza la funzionalità di un’utilitaria familiare, mentre 600 cerca chi desidera maggiore presenza su strada, comfort e una dotazione più articolata. Con tre alimentazioni per ciascuna, Fiat copre così un’area ampia del segmento B.