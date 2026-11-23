Un’auto diventata celebre sul grande schermo, protagonista di uno dei film della saga di James Bond, è arrivata per la prima volta in Italia. Si tratta della Jaguar XKR utilizzata in “La morte può attendere”, la pellicola del 2002 con Pierce Brosnan nei panni dell’agente segreto britannico. La vettura è stata tra le attrazioni di Milano AutoClassica 2026, che si è svolta dal 19 al 22 novembre a Fiera Milano Rho. L’esemplare apparteneva al personaggio di Zao, il villain del film, ed era caratterizzato da un allestimento speciale: una configurazione spider con missili frontali e mitragliatrice Gatling integrata. L’esposizione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Jaguar Daimler Heritage Trust, l’organizzazione britannica senza scopo di lucro che si occupa della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico del marchio. La presenza della vettura si è inserita inoltre nelle celebrazioni per i trent’anni della Jaguar XK8, presentata per la prima volta al Salone dell’Automobile di Ginevra nel 1996.

Subito Motori Official Digital Partner della manifestazione

L’edizione 2026 di Milano AutoClassica, Salone dell’Auto Classica e Sportiva, ha visto anche una partnership con Subito Motori, il verticale della piattaforma Subito dedicato al mondo delle quattro ruote, presente come Official Digital Partner. L’intesa ha puntato a mettere in contatto appassionati, collezionisti e operatori, favorendo l’incontro tra domanda e offerta nel mercato delle auto d’epoca, delle youngtimer e delle sportive. L’attenzione si è estesa anche ai ricambi e agli accessori originali. Subito poteva contare su oltre mezzo milione di annunci automobilistici attivi ogni giorno e su una community di 650mila utenti quotidiani. Francesco Gaziano, CMO di Subito, aveva commentato: “Siamo orgogliosi di questa partnership, una straordinaria vetrina per il nuovo Subito Motori”. Tra le novità della piattaforma aveva ricordato i sistemi di ricerca avanzata e il nuovo inserimento degli annunci supportato dall’intelligenza artificiale, strumenti pensati per rendere più semplice e accurato l’incontro tra venditori e potenziali acquirenti. L’interesse per le vetture storiche emergeva anche dalle ricerche degli utenti: nell’anno precedente, su 700 milioni di ricerche nella categoria Auto, il termine “Epoca” aveva raggiunto il quinto posto tra quelli più cercati, escludendo marche e modelli, con un incremento del 22% su base annua. Anche Andrea Martini, amministratore delegato di EMAC, aveva accolto positivamente l’accordo: “È un piacere dare il benvenuto a Subito Motori come Official Digital Partner di Milano AutoClassica”. Martini aveva sottolineato come la collaborazione permettesse di unire le opportunità offerte dalla piattaforma digitale con la possibilità, durante la manifestazione, di incontrare gli espositori e vedere le automobili dal vivo.

Le attività nello stand di Subito Motori

Nel padiglione 16, Subito Motori era stato allestito uno spazio dedicato al pubblico con diverse iniziative interattive. Tra queste figurava “La Ruota della Fortuna di Subito Motori”, un’attività di gamification che permetteva ai visitatori di partecipare e provare a vincere gadget esclusivi. Tra i premi erano previsti anche la felpa ufficiale del marchio e la guida “Scegliere bene l’auto usata”. La manifestazione si era aperta giovedì 19 novembre con la giornata di Preview, dalle 10 alle 18. L’accesso era riservato ai possessori dello speciale biglietto Preview a tiratura limitata, acquistabile online. Erano disponibili anche diverse formule VIP Experience. Nella stessa giornata, dalle 18 alle 21, si era svolto un evento serale con light dinner firmata da Carlo Cracco e DJ set di Radio Monte Carlo.