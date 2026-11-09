La prova della 600 ibrida. Stile, comfort e praticità

Fiat 600 Hybrid rilegge in chiave moderna uno dei nomi più amati del marchio.

Con dimensioni da crossover, cinque porte e un sistema ibrido che non richiede ricariche esterne, punta a soddisfare chi si muove ogni giorno in città ma non vuole rinunciare alle gite fuori porta. È la filosofia dell’“Italian Upgrade” con cui Fiat presenta un modello che abbiamo guidato.

Lunga 4,18 metri, la 600 mantiene un’impronta stilistica immediatamente riconoscibile. Fari tondeggianti, frontale dal carattere sorridente e dettagli ispirati alla famiglia 500 si accompagnano a passaruota marcati e a una posizione di guida rialzata. Un insieme che abbina praticità urbana e presenza su strada. Il portellone facilita il carico.

All’interno, il richiamo alla tradizione Fiat incontra soluzioni contemporanee. La plancia ha un disegno semplice, con strumentazione digitale da 7 pollici e schermo centrale da 10 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto senza fili. Sulle versioni più ricche arrivano navigazione integrata, illuminazione ambientale regolabile e persino sedile di guida con funzione massaggio: soluzioni in linea con il benessere a bordo caro al marchio. I rivestimenti privilegiano la praticità, senza cercare di imitare vetture di categoria superiore. Cinque i posti omologati, con un’abitabilità adeguata a una famiglia; il bagagliaio offre uno spazio utile per la spesa e i bagagli di un weekend.

La principale novità è sotto il cofano. La 600 Hybrid abbina il tre cilindri 1.2 turbo benzina a un motore elettrico integrato nel cambio automatico a doppia frizione e sei rapporti. La gamma arriva a 145 CV, con batteria a 48 volt che recupera energia nei rallentamenti. A differenza di un’ibrida plug-in, non serve collegarsi alla presa: nelle manovre e nei tratti a bassa velocità il sistema può muovere l’auto anche con la sola spinta elettrica, riducendo il lavoro del motore termico soprattutto nel traffico. L’alternanza tra le due alimentazioni viene gestita automaticamente, senza richiedere interventi al conducente.

È proprio la facilità d’uso il tratto che emerge nell’esperienza quotidiana: il cambio automatico semplifica le code, la risposta dell’elettrico rende più naturali le ripartenze e l’assetto punta a un buon compromesso tra maneggevolezza e comfort. Fuori città, invece, la maggiore riserva di potenza permette di affrontare con tranquillità trasferimenti e sorpassi. Fiat dichiara per la Hybrid consumi combinati nell’ordine di 4,8 litri per 100 km, un riferimento omologato variabile in base all’utilizzo.

La 600 Hybrid non cerca effetti speciali, ma propone un equilibrio concreto tra stile, tecnologia e versatilità. Il listino parte da 25.850 euro, ma non mancano frequenti promozioni. In un mercato in cui i crossover diventano sempre più grandi e complessi, la Fiat prova a distinguersi con una ricetta familiare: dimensioni ragionevoli, contenuti funzionali e una motorizzazione elettrificata semplice da vivere.