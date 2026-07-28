Nuova Mercedes Classe C elettrica, la prova: veloce, raffinata ed efficiente del previsto

La rivoluzione, a volte, passa dai dettagli. La nuova Mercedes Classe C elettrica vuole recuperare il linguaggio estetico e i valori che hanno costruito la reputazione della Stella, trasferendoli in un progetto completamente elettrico. Dietro un’immagine familiare si nasconde una delle berline tecnologicamente più evolute della Casa di Stoccarda, sviluppata su una piattaforma a 800 Volt, con un’autonomia dichiarata fino a 762 chilometri e una forte attenzione all’efficienza. L’abbiamo provata sulle strade di Helsinki, dove ha mostrato un equilibrio convincente tra comfort, prestazioni e piacere di guida.

0 of 12 Nuova Mercedes Classe C elettrica Abbiamo guidato la C 400 4Matic da 490 CV: ecco tutte le foto (Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans; photo by Miloš Matović on behalf of Mercedes-Benz AG) Nuova Mercedes Classe C elettrica Abbiamo guidato la C 400 4Matic da 490 CV: ecco tutte le foto (Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans; photo by Miloš Matović on behalf of Mercedes-Benz AG) Nuova Mercedes Classe C elettrica Abbiamo guidato la C 400 4Matic da 490 CV: ecco tutte le foto (Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans; photo by Miloš Matović on behalf of Mercedes-Benz AG) Nuova Mercedes Classe C elettrica Abbiamo guidato la C 400 4Matic da 490 CV: ecco tutte le foto (Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans; photo by Miloš Matović on behalf of Mercedes-Benz AG) Nuova Mercedes Classe C elettrica Abbiamo guidato la C 400 4Matic da 490 CV: ecco tutte le foto (Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans; photo by Leroy Marquardt on behalf of Mercedes-Benz AG) Nuova Mercedes Classe C elettrica Abbiamo guidato la C 400 4Matic da 490 CV: ecco tutte le foto (Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans; photo by Miloš Matović on behalf of Mercedes-Benz AG) Nuova Mercedes Classe C elettrica Abbiamo guidato la C 400 4Matic da 490 CV: ecco tutte le foto (Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans) Nuova Mercedes Classe C elettrica Abbiamo guidato la C 400 4Matic da 490 CV: ecco tutte le foto (Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans; photo by Miloš Matović on behalf of Mercedes-Benz AG) Nuova Mercedes Classe C elettrica Abbiamo guidato la C 400 4Matic da 490 CV: ecco tutte le foto (Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans) Nuova Mercedes Classe C elettrica Abbiamo guidato la C 400 4Matic da 490 CV: ecco tutte le foto (Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans; photo by Leroy Marquardt on behalf of Mercedes-Benz AG) Nuova Mercedes Classe C elettrica Abbiamo guidato la C 400 4Matic da 490 CV: ecco tutte le foto (Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans) Nuova Mercedes Classe C elettrica Abbiamo guidato la C 400 4Matic da 490 CV: ecco tutte le foto (Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans; photo by Leroy Marquardt on behalf of Mercedes-Benz AG)

Design classico, tecnologia di nuova generazione

Con i suoi 4,88 metri di lunghezza, la nuova Classe C elettrica cresce rispetto al modello attuale e adotta proporzioni più slanciate, favorite da un passo di 2,96 metri. L’impostazione stilistica rompe con il linguaggio utilizzato finora dalla famiglia EQ, tornando a un frontale più tradizionale dominato dalla grande calandra Mercedes e da gruppi ottici con una firma luminosa ispirata alla stella a tre punte. Il lavoro sull’aerodinamica resta di primo livello, come dimostra il Cx di 0,22, mentre il bagagliaio da 470 litri è affiancato da un pratico frunk anteriore da 101 litri.

Un abitacolo che rimette al centro comfort e qualità

La vera sensazione, una volta saliti a bordo, è quella di ritrovare la Mercedes che molti clienti aspettavano. Lo spazio interno aumenta sensibilmente grazie alla piattaforma elettrica dedicata, mentre materiali, assemblaggi e insonorizzazione riportano la qualità percepita ai vertici del segmento. Il protagonista della plancia è il nuovo MBUX Hyperscreen da 39,1 pollici, gestito dal sistema operativo MB.OS con integrazione di Gemini e ChatGPT. La grafica è moderna, i menu risultano intuitivi e la risposta ai comandi è sempre rapida, rendendo la tecnologia un valore aggiunto e non un elemento complicato da utilizzare.

Meccanica raffinata e ricarica ultraveloce

Al debutto italiano la gamma propone esclusivamente la C 400 4Matic Electric, equipaggiata con due motori elettrici sincroni a magneti permanenti che sviluppano complessivamente 490 CV e 800 Nm di coppia. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede circa quattro secondi, mentre la velocità massima raggiunge 210 km/h. La batteria NMC da 94,5 kWh sfrutta l’architettura elettrica a 800 Volt e può essere ricaricata fino a 330 kW in corrente continua, consentendo, nelle condizioni ideali dichiarate dalla Casa, di recuperare circa 320 chilometri di autonomia in dieci minuti. La percorrenza omologata arriva fino a 762 km nel ciclo WLTP.

La nostra prova a Helsinki

Sulle strade della capitale finlandese la nuova Classe C elettrica ha evidenziato soprattutto la qualità del progetto. Il primo elemento che colpisce è il silenzio a bordo, favorito da un’attenta insonorizzazione e dai doppi vetri, mentre le sospensioni pneumatiche Airmatic assorbono con efficacia le irregolarità dell’asfalto senza compromettere la precisione di guida. Nonostante un peso di circa 2.460 kg, la berlina si muove con naturalezza e trasmette sempre una sensazione di controllo. La spinta dei due motori è vigorosa, ma sempre progressiva, senza quella bruschezza che spesso caratterizza le auto elettriche più potenti. Anche il cambio a due rapporti montato sul motore posteriore lavora in modo praticamente impercettibile, privilegiando la fluidità di marcia.

L’efficienza è il vero punto di forza

Più ancora delle prestazioni, sorprende la capacità della berlina di contenere i consumi. Il sistema di trazione integrale scollega automaticamente il motore anteriore quando non è richiesta la massima potenza, lasciando lavorare prevalentemente quello posteriore per migliorare il rendimento. Durante le prove, il consumo medio rilevato si è attestato tra circa 15,6 e 18,5 kWh/100 km, valori che consentono di immaginare percorrenze reali superiori ai 550-600 chilometri senza particolari attenzioni nello stile di guida.

Prezzo premium, ma la gamma è destinata ad ampliarsi

La Mercedes Classe C elettrica debutta sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 70.269 euro per la versione C 400 4Matic Avantgarde. Si tratta di un posizionamento coerente con contenuti tecnici e dotazione, ma che per il momento la colloca lontano dalle elettriche più diffuse. Nei prossimi anni arriveranno anche versioni a trazione posteriore, con potenze inferiori, autonomie ancora maggiori e listini più accessibili.