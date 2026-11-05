Nuova Mercedes GLB EQ: fino a 354 CV, oltre 600 km di autonomia e consumi da record per il SUV elettrico

La nuova Mercedes GLB compie un importante salto generazionale, trasformandosi profondamente rispetto al passato. Alla base troviamo l’inedita piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), già introdotta con la nuova CLA e progettata per sfruttare al massimo le potenzialità della propulsione elettrica, pur potendo ospitare anche motorizzazioni ibride. Il risultato è un SUV più grande, tecnologico ed efficiente, capace di offrire fino a sette posti e un’autonomia dichiarata superiore ai 600 km. Abbiamo provato la versione GLB 350 4MATIC in allestimento Premium Plus, al vertice della gamma elettrica, con due motori, trazione integrale e 354 CV complessivi. Un modello che sorprende non tanto per le prestazioni, comunque notevoli, quanto per l’efficienza raggiunta e il comfort di marcia. La gamma elettrica parte da circa 53.300 euro.

Mercedes GLB EQ 350 4Matic

Dimensioni e design

La nuova GLB cresce sensibilmente, raggiungendo 4,73 metri di lunghezza, 1,86 di larghezza e 1,68 di altezza, con un passo di 2,89 metri. Proporzioni importanti che la avvicinano al segmento superiore, massimizzando lo spazio interno. Il design conserva le forme squadrate della precedente generazione, ma introduce superfici più morbide e dettagli tecnologici. Il frontale è dominato dalla nuova griglia con 94 stelle LED illuminate singolarmente, affiancata dai gruppi ottici con firma luminosa a stella. Nel posteriore debutta una fascia luminosa orizzontale, mentre le protezioni della carrozzeria e i cerchi fino a 20 pollici accentuano il carattere da SUV. Un insieme moderno e riconoscibile, senza rinunciare alla praticità.

Mercedes GLB EQ 350 4Matic

Interni e tecnologia

È nell’abitacolo che il salto generazionale appare ancora più evidente. Materiali di qualità, assemblaggi solidi e superfici morbide restituiscono un ambiente tipicamente Mercedes (molto più rispetto alla passata generazione), ulteriormente valorizzato dalla ricca dotazione Premium Plus. La plancia è dominata dall’MBUX Superscreen, che integra la strumentazione digitale da 10,25 pollici, lo schermo centrale da 14 pollici e un terzo display da 14 pollici dedicato al passeggero. Il nuovo sistema operativo MB.OS offre un’interfaccia moderna, navigazione basata su Google Maps, assistente vocale evoluto e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. La quasi totale assenza di comandi fisici richiede però un certo periodo di apprendimento.

La posizione di guida è ottima, con sedili elettrici e numerose regolazioni, mentre il comfort è valorizzato dall’ampio tetto panoramico, disponibile anche con tecnologia oscurante Sky Control. Lo spazio è uno dei principali punti di forza, soprattutto per i passeggeri posteriori, grazie al passo maggiorato. La GLB può ospitare fino a sette persone, con una terza fila adatta prevalentemente a bambini e ragazzi. Il bagagliaio offre 540 litri nella configurazione a cinque posti, che scendono a 480 sulla sette posti, fino a un massimo di 1.715 litri abbattendo gli schienali. Non manca un pratico vano anteriore da ben 127 litri, ideale per i cavi di ricarica e tra i più grandi oggi disponibili.

Mercedes GLB EQ 350 4Matic

Prova su strada: comfort ed efficienza sorprendenti

La GLB 350 4MATIC dispone di due motori elettrici, uno per asse, capaci di sviluppare complessivamente 354 CV (260 kW) e 515 Nm di coppia. La trazione integrale è gestita elettronicamente, con il motore anteriore che può essere disaccoppiato quando non necessario, riducendo le dispersioni energetiche. Le prestazioni sono notevoli, con uno 0-100 km/h completato in 5,5 secondi e una velocità massima di 210 km/h. Ma la vera innovazione riguarda la trasmissione a due rapporti sull’asse posteriore: il primo privilegia accelerazione e spunto, mentre il secondo ottimizza l’efficienza alle velocità più elevate.

Fin dai primi chilometri si percepisce il netto miglioramento rispetto alla precedente generazione elettrica. La nuova piattaforma restituisce una sensazione di maggiore solidità e coesione, con una guida fluida, silenziosa e particolarmente rilassante. L’erogazione è progressiva, senza accelerazioni inutilmente brusche, ma con una riserva di potenza sempre disponibile. Lo sterzo è leggero e preciso, mentre l’assetto privilegia il comfort, assorbendo efficacemente le irregolarità dell’asfalto. Tra le curve si avverte la massa di circa 2.200 kg, ma il baricentro basso e la trazione integrale assicurano stabilità e sicurezza. La modalità Sport incrementa la reattività, sebbene sia soprattutto nei lunghi trasferimenti che GLB esprima il meglio di sé.

A sorprendere maggiormente sono però i consumi, decisamente contenuti per un SUV elettrico di queste dimensioni e con una potenza così elevata. Durante la nostra prova abbiamo registrato una media di appena 15,6 kWh/100 km nei percorsi urbani e misti, mentre in autostrada il valore si è stabilizzato intorno ai 19 kWh/100 km. Numeri davvero interessanti, che testimoniano l’eccellente lavoro svolto da Mercedes sull’efficienza della nuova piattaforma MMA. Con la batteria da 85 kWh netti, questi valori corrispondono a un’autonomia teorica di circa 545 km nel misto e 450 km in autostrada, rispetto ai 615 km dichiarati nel ciclo WLTP. Percorrenze che rendono GLB una delle elettriche più convincenti per affrontare lunghi viaggi.

Anche la ricarica rappresenta un importante passo avanti. Grazie all’architettura a 800V, la nuova GLB può raggiungere una potenza massima di 320 kW in corrente continua, passando dal 10 all’80% in circa 22 minuti nelle condizioni ideali. In appena 10 minuti è possibile recuperare fino a 255 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Valori che, uniti ai consumi ridotti, contribuiscono a rendere i trasferimenti autostradali molto più semplici rispetto al passato.

Mercedes GLB EQ 350 4Matic

Prezzi e considerazioni finali

Il listino della nuova Mercedes GLB elettrica parte da circa 53.300 euro per la versione 200 da 224 CV con batteria da 58 kWh. Si passa alla 250+ da 272 CV e 85 kWh, disponibile da circa 59.400 euro, mentre la 350 4MATIC da 354 CV richiede almeno 64.766 euro. L’esemplare protagonista della nostra prova, in allestimento Premium Plus, parte da 72.391 euro, esclusi eventuali optional. La dotazione comprende numerosi elementi dedicati al comfort e alla tecnologia, tra cui fari Matrix LED, head-up display, vetri acustici e impianto audio Burmester. Per chi preferisce un’alimentazione tradizionale sono inoltre disponibili le nuove varianti mild hybrid a 48V.

La nuova Mercedes GLB rappresenta un’evoluzione sostanziale rispetto al modello precedente. Crescono qualità, tecnologia e spazio, ma è soprattutto sul fronte dell’efficienza che il salto generazionale appare evidente. La piattaforma MMA permette di ottenere consumi sorprendentemente bassi anche con la potente motorizzazione 350 4MATIC, senza rinunciare a prestazioni e comfort di alto livello. Il prezzo rimane impegnativo e l’ergonomia dei comandi digitali non è sempre immediata, ma il risultato è un SUV elettrico estremamente completo, capace di conciliare versatilità familiare e piacere di viaggio. Una dimostrazione concreta di quanto una piattaforma elettrica di nuova generazione possa fare la differenza.