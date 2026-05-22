Auto senza pilota, l'Italia è all'avanguardia in ricerca e sperimentazione

La guida autonoma è la prossima frontiera della mobilità. In alcune città all'estero si vedono già sfrecciare taxi senza conducente e anche l'Italia è all'avanguardia nel campo della ricerca e della sperimentazione. Come dimostra il progetto Full Road (Fleet Urban Living Lab Rome Advanced District) portato avanti da ROAD-Rome Advanced District, che rappresenta un vero e proprio circuito laboratoriale urbano dedicato alla sperimentazione in condizioni reali di soluzioni avanzate per la guida autonoma. Il sistema, a cui è stato dedicato un focus durante l'evento per i primi tre anni di ROAD organizzato ieri nella Capitale, integra veicoli autonomi e connessi, infrastrutture digitali e una control room evoluta, consentendo il monitoraggio continuo e la gestione remota delle operazioni lungo il circuito e sui veicoli. Consente inoltre di valutare le performance delle tecnologie, definire nuovi standard di sicurezza e sviluppare soluzioni innovative per la gestione efficiente delle flotte a guida autonoma.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi di Salerno, Eni e Movyon (Autostrade per l'Italia) ed è uno dei progetti flagship finanziati dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (Most).

Full Road include anche un laboratorio di robotica dedicato al test di sistemi robotici autonomi, terrestri e aerei, in ambiente controllato oltre a un'arena di prova con camere 3D ad alta precisione, postazioni tecniche e un'area di realtà virtuale. Tra le tecnologie impiegate figurano pure droni configurabili e sistemi autonomi per ispezioni automatiche con rientro e ricarica autonoma.

Come spiega Marko Bertogna, professore dell'Università Modena-Reggio Emilia: "La guida autonoma è una tecnologia destinata a trasformare non solo la mobilità urbana, ma anche logistica, trasporto merci e molti altri settori. La vera sfida, però, è la sicurezza funzionale: garantire che questi sistemi operino con standard di affidabilità elevatissimi". E per questo bisogna testare la tecnologia in contesti realistici: "Con Full Road prosegue Bertogna - siamo riusciti a portare la sperimentazione fuori dal laboratorio, creando nel centro di Roma un ambiente protetto ma altamente rappresentativo della complessità urbana reale, con rotonde, aree logistiche, uffici e interazioni tipiche di una città. La guida autonoma non è solo una questione di veicolo, ma di ecosistema: servono infrastrutture intelligenti, comunicazione tra veicoli e dialogo costante con l'ambiente circostante".

Il professore ha poi sottolineato le potenzialità dell'Ue in questo settore: "In Europa non possiamo competere sugli stessi livelli di investimento di Stati Uniti o Cina, ma possiamo lavorare su modelli più efficienti e scalabili, trovando il giusto equilibrio tra sicurezza, innovazione e sostenibilità economica".