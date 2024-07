Aston Martin DBX707 AMR24, il super SUV con l’anima di una Formula 1

Ascolta ora 00:00 00:00

La Casa di Gaydon celebra il team Aston Martin di Formula 1 svelando l’inedita Aston Martin DBX707 AMR24, ovvero un’edizione decisamente speciale di uno dei SUV più potenti e prestazionali al mondo. Questa esclusiva versione della DBX707 rispecchia infatti l’anima “racing” sia delle monoposto Aston Martin AMR24 F1 guidata dai piloti Fernando Alonso e Lance Stroll che della Medical Car ufficiale della Formula 1.

Aston Martin DBX707 AMR24, il design

Dal punto di vista estetico, la DBX707 AMR24 può essere personalizzata con le livree esterne Podium Green, Onyx Black o Neutron White, abbinate alle pinze freno Aston Martin Racing Green o AMR Lime che si intravedono dai nuovi cerchi in lega Fortis da 23 pollici in nero opaco o lucido, senza dimenticare l'esclusiva placca motore AMR. L’effetto scenico viene completato dagli elementi Verdi Lime o Trophy Silver e dalle superfici in nero lucido o carbonio che richiamano i componenti delle già citate monoposto AMR24 F1 e della Official Medical Car della Formula 1.

Gli interni

L’abitacolo della AMR24 Edition risulta disponibile in due varianti di accostamenti cromatici: la prima è la Nero Onyx (Monotone) con cuciture e finiture color Lime, mentre la seconda versione è quella bicolore Nero Onyx / Verde Eifel, con cuciture a contrasto color Lime. I clienti possono inoltre richiedere di personalizzare la plancia con un'estesa fibra di carbonio e dettagli in cromo scuro, oppure con una maglia in titanio completata da cromature satinate Non manca il logo Aston Martin applicato in lamina anche sul cruscotto e la sigla AMR24 incisa sulle portiere. Non manca infine uno speciale cinturino cucito a mano che impreziosisce la postazione di ricarica wireless. Gli amanti della buona musica apprezzeranno invece la presenza del nuovo sistema audio sviluppato con Bowers & Wilkins, progettato acusticamente in base al volume e alla forma dell'interno della DBX707.

Motore da 707 CV

Sotto il cofano batte il poderoso motore V8 biturbo da 4.

0 litri in grado di scaricare a terra bendi coppia, tramite il sistema di trazione integrale che può inviare il 100% della coppia alle ruote posteriore, mentre il cambio è un automatico a nove rapporti con frizione a bagno d'olio. Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in appena 3,1 secondi e di una velocità massima di