Aston Martin Vanquish, la diva britannica rinasce con un V12 da 835 CV

Il cinema ci ha regalato, spesso e volentieri, delle immagini iconiche legandosi alle sequenze con le automobili. La settima arte è infatti un volano unico per trasformare una macchina in un'icona. Il marchio Aston Martin è facilmente ascrivibile all'epopea di James Bond, l'agente 007, interpretato magistralmente da tanti attori di chiara fama, da Sean Connery a Daniel Craig. Ognuno di loro ha avuto come destriero personale una bella Aston Martin, qualcuno in particolare addirittura una Vanquish (Pierce Brosnan in "Die Another Day"). Dunque, non ci poteva essere cornice migliore della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per mostrare al mondo la nuova generazione di Aston Martin Vanquish, che promette di sbalordire tutti quanti per stile ed esuberanza.

Il presidente esecutivo di Aston Martin, Lawrence Stroll, ha dichiarato: "Con l'introduzione della nuova Vanquish abbiamo coronato la gamma di auto sportive di nuova generazione di Aston Martin. Vero e proprio modello di punta sotto ogni aspetto, la Vanquish è una dichiarazione di intenti. Una conferma della nostra missione di creare le auto più potenti, più belle e più emozionanti nel mercato delle auto sportive extralusso. Per questo la Vanquish è la più vera delle Aston Martin. Disegnata e progettata in modo impeccabile, stabilisce nuovi e straordinari standard di prestazioni, stile e lusso per una nuova generazione di intenditori".

La nuova Aston Martin Vanquish nasce con l'idea di celebrare i 111 anni del marchio britannico, immettendo nel mercato la più potente vettura mai prodotta, oltre a rispolverare il nome di un modello che, già di per sé, è un mito. Il cuore di questa sportiva di lusso è il motore V12 dalla potenza straordinaria, ma sono plurimi gli elementi che rendono la nuova generazione di Vanquish un autentico gioiello: un telaio su misura figlio di tecnologie all'avanguardia, una carrozzeria in fibra di carbonio dalla spiccata personalità e un abitacolo che ridisegna i parametri del lusso moderno. Con una produzione annuale limitata a meno di 1.000 unità, la nuova Vanquish è già l'oggetto del desiderio dei collezionisti a cinque stelle.

Aston Martin Vanquish: un motore dalla potenza esaltante

L'Aston Martin Vanquish, come detto, nasconde sotto al cofano un pregiatissimo motore V12 Twin-Turbo da 5,2 litri che eroga ben 835 CV e 1.000 Nm di coppia. Naturalmente, tutta questa cavalleria serve a registrare delle performance che sono al vertice della categoria: velocità massima di oltre 345 km/h, la più alta mai raggiunta da un'auto di serie di questo marchio fino a oggi. Questi livelli sono stati raggiunti sfruttando in modo maniacale ogni fase del processo di combustione interna, garantendo al contempo il rispetto delle più recenti normative sulle emissioni di CO2, in tutti i mercati globali.

Con un telaio perfezionato e un sistema di frenata da applausi, la Vanquish offre una combinazione ben bilanciata tra carisma, velocità e comfort che sono tipici di una gran turismo in grado di percorrere tanti chilometri senza battere ciglio, con l'aggiunta di una precisione, una versatilità e una dinamica coinvolgente

come soltanto una supercar di rango sa essere. Adesso la parola passa alla storia e vedremo se la nuova. Le premesse ci sono tutte.