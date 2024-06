Audi Q7: il suv più amato dalla clientela business si rinnova

Ascolta ora 00:00 00:00

Audi Q7 si rinnova. Il suv cambia sia nel design che nella tecnologia. Le versioni plug-in hanno ora una potenza e un'autonomia elettrica notevolmente aumentate. Questo modello continua a rappresentare al meglio i valori tipici dei suv firmati Audi, come la versatilità, la spaziosità, il design robusto e una vasta gamma di tecnologie avanzate. Siamo andati all'isola d'Elba per provare un full suv lungo piu di cinque metri che quindi può esprimersi anche su altre strade grazie allo sterzo integrale. Ecco tutte le novità.

La nuova Audi Q7

La casa dei quattro anelli ha progettato una soluzione all’insegna del comfort. Tra queste spicca la capostipite degli sport utility, Audi Q7 che ha beneficiato di un restyling estetico e tecnico con l’evoluzione plug-in in due step di potenza, 394 e 490 CV, e fino a più di 28 CV rispetto al passato. L’auto ha un design ancora più deciso, una nuova firma luminosa e gruppi ottici posteriori OLED. La trazione quattro, iconica e apprezzata, assicura una stabilità eccezionale in qualsiasi condizione di guida. Le sospensioni pneumatiche adattive, altra caratteristica di spicco, garantiscono un comfort di guida superiore adattandosi alle diverse condizioni del manto stradale in tempo reale.

Il sistema di sterzo integrale migliora la manovrabilità e la precisione, rendendo la guida un'esperienza piacevole e sicura. La stabilizzazione antirollio attiva contribuisce a mantenere il veicolo stabile anche nelle curve più impegnative, mentre il differenziale posteriore sportivo esalta le prestazioni dinamiche, offrendo una guida sportiva e coinvolgente. La versatilità è un altro dei punti di forza delle vetture Audi. Con configurazioni disponibili a 5 o 7 posti, questi veicoli possono adattarsi alle esigenze di ogni famiglia o gruppo. La capacità di carico, che può arrivare fino a 1.993 litri, rende queste auto ideali per chi necessita di ampi spazi per i bagagli. Inoltre, la capacità di traino fino a 3,5 tonnellate rende le vetture Audi perfette per chi deve trasportare carichi pesanti, confermando la loro grande versatilità.

Il segmento business

Audi Q7 ha avuto un notevole successo nel segmento business come ci spiega Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia: “Il comparto business nella sua interezza vale il 40%, noi come Audi occupiamo il 65%.