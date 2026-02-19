Audi RS 5, la nuova plug-in ad alte prestazioni: 639 CV di pura potenza

Benvenuti nel futuro di Audi Sport, dove la leggenda incontra l’innovazione più radicale. Dimenticate tutto ciò che sapevate sulla storica RS 4: la nuova Audi RS 5 non è solo un’evoluzione, ma un’autentica rivoluzione che segna l'ingresso ufficiale della casa di Ingolstadt nel mondo delle ibride plug-in ad alte prestazioni. Questa vettura rappresenta l’inizio di una nuova epoca, in grado di fondere un’anima da sportiva di razza con la versatilità di una gran turismo di lusso. Con una potenza che sfida i riferimenti della categoria e soluzioni tecniche da competizione, la RS 5 promette un’esperienza di guida così coinvolgente da ridefinire lo spirito stesso del marchio. Sicuramente elettrizzante.

Muscoli e aerodinamica

L’impatto visivo della nuova Audi RS 5 è dominato da una presenza su strada imponente, con carreggiate che sono state ampliate di oltre 90 mm per ospitare meccanica e pneumatici maggiorati. Il frontale è contraddistinto dalla mascherina “single frame” con struttura tridimensionale a nido d’ape, affiancato da proiettori Matrix LED la cui firma luminosa ricorda graficamente la bandiera a scacchi.

I richiami alla gloriosa Audi Ur-quattro sono evidenti nei marcati blister quattro sopra i passaruota, che sottolineano visivamente la trazione integrale permanente. Al retrotreno, l’impronta racing è completata da un estrattore con nervature verticali e dal caratteristico scarico RS a doppia uscita centrale, dotato di valvole a farfalla per modulare un sound emozionante. Per chi cerca l’esclusività assoluta, sono disponibili cerchi forgiati fino a 21 pollici e pacchetti in carbonio per splitter e minigonne.

Precisione chirurgica e cuore digitale

L’abitacolo è costruito attorno all’Audi Digital Stage, un palcoscenico digitale che integra un display curvo da 14,5 pollici e l’Audi Virtual Cockpit da 11,9 pollici con layout RS specifici per monitorare forze G, tempi sul giro e temperature degli pneumatici. Sotto la pelle, la RS 5 nasconde una scocca più rigida del 10% e sospensioni sportive RS con ammortizzatori a doppia valvola, capaci di gestire indipendentemente compressione ed estensione per passare dal comfort assoluto alla massima reattività.

La vera stella polare della tecnica è però il Dynamic Torque Control, un sistema di torque vectoring elettromeccanico al retrotreno che ripartisce la coppia tra le ruote in soli 15 millisecondi, garantendo un’agilità e una gestione del sovrasterzo senza precedenti per una vettura di serie.

La rivoluzione passa dal motore

L’epicentro di questa ambiziosa rivoluzione è il powertrain plug-in che abbina un V6 2.9 TFSI biturbo evoluto da 510 CV a un motore elettrico da 177 CV integrato nel cambio tiptronic a otto rapporti. Il risultato è una potenza mostruosa di 639 CV e 825 Nm di coppia, valori che permettono di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi: ben mezzo secondo più veloce della precedente RS 4. La batteria da 25,9 kWh supporta la ricarica in AC fino a 11 kW, ma introduce l’intelligente funzione Battery Charge, che permette di ricaricare l'accumulatore durante la marcia sfruttando il motore termico. Grazie alla funzione boost, premendo un tasto al volante si ottiene per 10 secondi la massima spinta disponibile, ideale per i sorpassi più decisi.

Audi RS 5: listino prezzi

La nuova Audi RS 5 debutterà nelle concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre 2026, declinata sia in configurazione berlina che Avant. Sebbene in fase di definizione, il listino prezzi riflette l’esclusività del modello: per la RS 5 berlina si parte da 111.100 euro, mentre la versione performance raggiunge i 119.600 euro.

Per gli amanti della versatilità, la RS 5 Avant attacca a 113.500 euro, toccando i 122.000 euro nella variante top di gamma performance, che include di serie scarico sportivo RS, cerchi da 21 pollici e una velocità massima estesa a 285 km/h.