Le auto ibride plug-in con maggiore autonomia nel 2023

Nel periodo dell’elettrificazione e della transizione energetica che sta caratterizzando il settore automotive, le auto ibride sono un’ottima alternativa al diesel, sempre più “demonizzato”, ma anche all’elettrico puro, perché evitano la cosiddetta ansia da ricarica. Inoltre, le auto ibride sono anche molto convenienti, grazie agli inacetivi elargiti dallo stato per l’acquisto di auto poco inquinanti.

Cosa sono le auto ibride plug-in

Esistono tre tipi di powertrain ibridi: si parte dal Mild Hybrid, o ibrido leggero, si passa dal Full Hybrid e si arriva alle ibride plug-in (o PHEV). Queste ultime sono spinte da un motore termico (benzina o diesel), abbinato ad uno o più motori elettrici. Questi ultimi sono alimentati da una batteria agli ioni di litio, decisamente più potente rispetto a quelle utilizzate sui primi due ibridi, che può essere ricaricata alla spina (con un apposito cavo), proprio come succede alle auto 100% elettriche. In questo modo, la vettura ibrida plug-in non solo può viaggiare con la potenza combinata di tutti i motori disponibili, ma può viaggiare anche in modalità 100% elettrica per alcune decine di chilometri, il tutto senza ansia di ricarica, perché una volta terminata l’energia nella batteria, la vettura può viaggiare solo con il motore termico.

Quanti chilometri fanno in elettrico le plug-in?

Prima di effettuare un acquisto di un’auto ibrida plug-in è importante conoscere l’autonomia elettrica di offerta da queste vetture, ovvero quanti chilometri possono percorrere sfruttando tutta la carica offerta dal pacco batterie. Questo perché questo valore può cambiare in maniera sensibile da modello a modello: si parte da un minimo di 30-40 km e si possono superare abbondantemente i 100 km con una sola carica. In questa breve guida elencheremo i 5 modelli plug-in con maggiore autonomia, in questo modo sarà possibile optare per una vettura che per la maggior parte del nostro tempo riuscirà a viaggiare a zero emissioni e nell’assoluto silenzio, mentre quando sarà necessario di affrontare viaggi più lunghi si potrà contare sulla potenza e l’autonomia del powertrain plug-in.

Mercedes GLC 300 e 4Matic Plug-in Hybrid

La vettura ibrida plug-in con maggiore autonomia è la Mercedes GLC, proposta in versione SUV e Coupé. IL modello a ruote alte della stella dichiara infatti da un minimo di 107 a un massimo di 133 km esclusivamente in modalità 100% elettrica, secondo i dati omologati nel ciclo WLTP. La versione in questione è la Mercedes GLC 300 e 4Matic Plug-in Hybrid, equipaggiata con il motore la 2.0 benzina da 204 abbinato all’elettrico da 136 CV. Quest’ultima unità è alimentata da una batteria da 31,2 kWh. Il prezzo di listino parte da 81.142 euro.

Range Rover Sport P460 PHEV AWD

La Range Rover Sport P460 PHEV AWD sale sul secondo gradino del podio nella classifica delle auto ricaricabili alla spina con maggiore autonomia in elettrico. Il SUV inglese dichiara infatti un’autonomia di ben 121 km in modalità a zero emissioni, sempre secondo il ciclo WLTP. Questa variante sfrutta un powertrain capace di erogare ben 460 CV ed è alimentato da una batteria da 38,2 kWh nominali. La vettura risulta proposta ad un prezzo di listino non proprio economico che parte da 112.500 euro per l'allestimento SE.

Range Rover P460e PHEV AWD

Al terzo posto troviamo un altro modello Land Rover, ovvero l’ammiraglia a ruote alte Range Rover P460e PHEV AWD, forte di un’autonomia in modalità 100% elettrica che raggiunge i 119 km, secondo il ciclo di omologazione WLTP. La meccanica con potenza da 460 CV è la medesima della sorella “Sport”, così come il pacco di batteria al litio da 38,2 kWh. Il prezzo base di questo lussuoso SUV plug-in parte da 146.500 euro.

Incentivi e vantaggi delle auto ibride plug-in

Come accennato in precedenza, le auto ibride plug-in possono godere del bonus economico statale che permette di ridurre il prezzo di 4.000 euro che salgono a 5.000 se si ha un’auto con più di dieci anni da rottamare. Bisogna sottolineare però che per giovare degli incentivi statali il prezzo di queste auto deve rientrare nel limite di prezzo dei 54.900 euro. Le auto ibride plug-in hanno offrono anche tantissimi vantaggi legato alla guida di tutti i giorni. Ad esempio, hanno l’accesso gratuito e illimitato alle zone ZTL delle grandi città, come ad esempio l’Area C di Milano, inoltre in alcune regioni vantano l’esenzione del bollo. Infine, in alcune città della nostra penisola, le auto ricaricabili alla spina godono del parcheggio sulle strisce blu.

Di seguito elenchiamo le tre vetture con più autonomia che rientrano negli incentivi statali.

BMW Serie 2 Active Tourer 225e xDrive

La vettura plug-in con più autonomia in elettrico che rientrano negli incentivi statali troviamo la BMW Serie 2 Active Tourer, forte di un’autonomia a zero emissioni pari a 92 km. Questo risultato è ottenuto grazie ad una batteria da 16,3 kWh nominali, mentre la meccanica combina un 1.5 tre cilindri benzina da 136 CV con un motore elettrico da 109 CV. Prezzi da 46.750 euro.

BMW X1 225e xDrive

Al secondo posto troviamo un’altra vettura della Casa di Monaco, ovvero la BMW X1 225e xDrive, equipaggiata con la stessa motorizzazione della sorella più piccola, ovvero il powertrain ibrido plug-in da 136 + 109 CV, mentre l’autonomia in modalità elettrica raggiunge i 91 km nel ciclo WLTP. In questo caso il prezzo di listino di partenza è pari a 51.700 euro.

Toyota Prius Plug-in Hybrid

Sul terzo gradino del podio troviamo la nuova generazione della Toyota Prius Plug-in Hybrid, primo modello in assoluto ad avere adottato la sofisticata tecnologia ibrida nel settore automotive. Questo modello vanta un’autonomia dichiarata di 86 km nel ciclo WLTP, grazie ad una generosa batteria da 13,6 kWh ed a una aerodinamica particolarmente curata. Il prezzo di questa vettura parte da 42.200 euro.