Le auto più veloci al mondo: l'incredibile top 10

La questione è dibattuta da sempre: qual è l'auto più veloce al mondo. I nomi si spendono e si susseguono, tra vetture esotiche e grandi classici. La verità, però, è che l'universo delle quattro ruote non si ferma e la classifica viene aggiornata spesso e volentieri, grazie a costruttori che si impongono un solo obiettivo: essere i più veloci di tutti. Dunque, vediamo quali sono le 10 auto più veloci del pianeta.

10 - Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera, una belva ibrida plug-in dalla straordinaria potenza di 1700 CV di potenza e 3500 Nm di coppia massima, che tocca l'incredibile velocità di picco di 400 km/h e conquista un primato nell'accelerazione da 0 a 100 km/h: 1,9 secondi. Ormai la soglia di quattrocento all'ora non sembra più un ostacolo insormontabile. Inoltre, grazie alla suo comparto elettrificato, riesce a percorrere 50 km solamente in modalità 100% elettrica.

9 - Aston Martin Valkyrie

Nome altisonante, aspetto estremo e performance da urlo. Questa è la sintesi perfetta della Aston Martin Valkyrie, una hypercar in grado di raggiungere performance esorbitanti. Il merito va al suo powetrain di 1160 CV di potenza (900 Nm di coppia) che riesce a spingere la britannica a 403 km/h di velocità massima, mentre l'accelerazione da ferma a 100 km/h si registra in 2,5 secondi. Uno sballo.

8 - McLaren Speedtail

La McLaren Speedtail, anche se gli anni passano, resta stabile nella top ten delle auto più veloce. La supercar di Sua Maestà è un gioiello della tecnica, grazie al suo motore biturbo da 4.0 litri con 1036 CV di potenza (1150 Nm di coppia), che le permette di raggiungere i 403 km/h di velocità massima. Per anzianità le diamo l'ottavo posto, anche se condivide il risultato con la Valkyrie. L'accelerazione 0-100 km/h avviene in 2,9 secondi.

7 - Rimac Nevera

Fa impresisone scoprire che la Rimac Nevera, una delle vetture più estreme del pianeta, sia soltanto al settimo posto di questa esclusiva graduatoria. La sua velocità massima, infatti, si "ferma" a 415 km/h sfruttando il massimo potenziale del suo motore elettrico da 1914 CV (2360 Nm di coppia). L'accelerazione, invece, è da primato: 0-100 km/h in appena 1,8 secondi.

6 - Bugatti Veyron Super Sport

Un'altra vecchia gloria che si difende benissimo. La Bugatti Veyron Super Sport ha fatto sognare e per tanto tempo è stata davanti a tutti, sul gradino più alto della velocità. L'impressionante motore W16 da 1200 CV porta questa hypercar da sogno a 431 km/h di velocità limite, con uno scatto da ferma a 100 km/h coperto in 2,9 secondi.

5 - SSC Tuatara, tra le auto più veloci al mondo

Il motore della SSC Tuatara è un corposo 5.9 litri V8 biturbo flat-plane da 1350 CV. Con delle specifiche del genere, i risultati non possono che essere sbalorditivi: 455 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 2,5 secondi. Purtroppo per lei, c'è chi riesce a fare di meglio. Difficile da credere, ma è così.

4 - Bugatti Chiron Super Sport 300+

Bugatti è un marchio particolarmente attento alla velocità, da agguantare e portare a sé per costutuire qualche importante primato. Con la Chiron Super Sport 300+, le intenzioni sono quelle di andare a più di 300 miglia orarie. Risultato conquistato egregiamente, perché questa vettura da 1600 CV, incastonati dentro a un 8.0 biturbo W16, arriva fino a 490 km/h. L'accelerazione 0-100 è, invece, di 2,3 secondi.

3 - Bugatti Bolide

Classifica che scali, Bugatti che trovi. Medaglia di bronzo delle automobili più veloci al mondo spetta alla Bugatti Bolide, un nome che è tutto un programma. Il motore è da 8.0 litri W16 stavolta eroga 1825 CV, che servono per arrivare alla fatidica soglia dei 499 km/h di velocità massima. Peccato per quel singolo chilometro orario sufficiente per entrare nel club dei 500. Sarà per la prossima.

2 - Hennessey Venom F5

E, infatti, la seconda vettura di questa classifica riesce a raggiungere il traguardo dei 500 km/h di velocità massima. Stiamo parlando dell'affilata ed estrema Hennessey Venom F5, che grazie a una carrozzeria studiata per fendere l'aria può sfoggiare cotante performance. Senza nulla togliere al motore V8 6.6 litri Fury biturbo da 1.842 CV.

1 - Koenigsegg Jesko Absolut

Ed ecco a chi appartiene il titolo di regina della velocità: alla Koenigsegg Jesko Absolut. L'unico oggetto dotato di quattro ruote a spingersi fino a 530 km/h di velocità massima, qualcosa di impressionante. Motore V8 biturbo da 5.0 litri che eroga 1280 CV utilizzando benzina standard e 1600 CV con biocarburante E85. Un oggetto straordinario, estremo anche nel look con le tante appendici aerodinamiche che la fanno assomigliare quasi a un'astronave. E, a ben guardare i risultati, forse è veloce quanto un enterprise di Star Trek. Meraviglie della tecnica.