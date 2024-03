Le auto più vendute in Italia a febbraio 2024: la classifica

Il mercato dell'auto in Italia viene chiuso positivamente anche febbraio 2024, infatti le immatricolazioni sono cresciute rispetto all'anno precedente (+12,8%) grazie all'immatricolazione di 147.094 nuove vetture. Il primo bimestre segna un importante +11,7% se paragonato allo stesso periodo del 2023, ma la situazione cambia rapportando il tutto al periodo pre pandemia (-15,9%). Gli incentivi, non ancora attivi, potrebbero dare un'ulteriore impennata al settore.

Crescono benzina e ibride

Rapportandoci alle alimentazioni, la benzina cresce del 5%, raggiungendo quota 31,1% delle immatricolazioni (30,7% nel cumulato) mentre il diesel si conferma in calo (-4,4%) fermandosi al 14,8% del totale (15,3% nel primo bimestre dell'anno). In perfetto equilibrio il Gpl che non cresce (-0,6%) ma che si mantiene a quota 9,5%, mentre nel bimestre arriva al 10,2%. Il metano resta il fanalino di coda con lo 0,2% del mercato sia nel mese che nel cumulato con solo 350 unità.

In crescita le auto elettrificate: le ibride (mild 27,8% e full 10%) ottengono 1,3 punti salendo al 37,8% di quota di mercato. Le elettriche pure, invece, subiscono l'handicap degli incentivi ancora fermi al palo, cosa che le ha fatto perdere lo 0,3% fermandosi al 3,4% di share (2,7% calcolando il bimestre) mentre le plug-in hanno diminuito l'1% rispetto a febbraio 2023 e hanno rappresentato il 3,2% delle immatricolazioni (3,0% nel cumulato).

Le auto più vendute a febbraio 2024

Fiat Panda (11.348) Dacia Sandero (5.733) Citroen C3 (4.524 Lancia Ypsilon (4.152) Toyota Yaris Cross (2.962) Toyota Yaris (2.952) Jeep Avenger (2.944) Fiat 500X (2.919) Renault Capture (2.919) Peugeot 208 (2.853)

Le auto ibride più vendute

Fiat Panda (10.665) Lancia Ypsilon (3.673) Toyota Yaris Cross (2.962) Toyota Yaris (2.937) Ford Puma (2.437) Fiat 500 (2.168) Nissan Qasqhai (2.046) Kia Sportage (1.490) Toyota C-HR (1.305) Suzuki Ignis (1.258)

Le plug-in più vendute

Audi Q3 (399) BMW X1 (303) Audi A3 (291) Audi Q5 (255) Porsche Cayenne (269) Jeep Renegade (253) Volvo XC60 (245) Cupra Formentor (236) Jeep Compass (162) Ford Kuga (157)

Le elettriche più vendute

Tesla Model Y (1.252) Tesla Model 3 (586) Volkswagen ID.3 (365) Fiat 500 (245) BMW iX1 (211) Volvo EX30 (201) Jeep Avenger (184) Peugeot 208 (173) smart fortwo (120) Renault Twingo (108)

Le auto a benzina più vendute

Citroen C3 (4.018) Jeep Avenger (2.744) Peugeot 208 (2.457) MG ZS (2.390) Volkswagen T-Cross (2.313) Toyota Aygo X (2.198) Opel Corsa (1.706) Peugeot 2008 (1.610) Hyundai i10 (1.459) Dacia Sandero (1.346)

Le auto diesel più vendute

Fiat 500X (1.640) Jeep Compass (1.226) Ford Kuga (1.199) Peugeot 2008 (812) Dacia Duster (792) Mercedes GLA (780) Volkswagen Tiguan (775) Alfa Romeo Tonale (736) Jeep Renegade (719) Audi Q3 (684)

Le auto GPL più vendute

Dacia Sandero (4.387) Dacia Duster (1.840) Renault Captur (1.744) Renault Clio (1.195) Fiat Panda (573) DR 6.0 (545) Lancia Ypsilon (479) Dacia Jogger (464) Hyundai i10 (364) Kia Stonic (334)

Le auto a metano più vendute