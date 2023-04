Le auto più vendute a marzo 2023: ecco la classifica

Il mercato auto fa segnare una crescita consistente anche nel mese di marzo, forte di 168.294 vetture immatricolate, che equivalgono a un accrescimento del 40,8%. Certo questo dato è sorprendente anche se va soppesato a una condizione straordinaria: dodici mesi fa vivevamo una situazione diametralmente opposta, con appena 119.548 unità vendute e un saldo negativo del 30%. Nel marzo del 2022 il mercato registrava una forte contrazione specialmente per effetto della continuativa interruzione delle catene di fornitura e per lo scoppio della guerra in Ucraina.

Il primo trimestre del 2023 vede una crescita totale del 26,2% con 427.019 immatricolazioni rispetto alle 338.316 del gennaio-marzo del 2022.

Dominano le ibride

Il mercato di marzo 2023 è lo specchio di un mondo dell'auto che attualmente predilige l'offerta ibrida: 34,5% delle quote di mercato, suddivise in 9,4% per le full hybrid e un 25,1% per le mild hybrid. Cresce la benzina che guadagna il 28,4% delle preferenze, mentre continua la caduta libera del diesel al 20,3%. La quota delle elettriche, invece, si staglia sul 4,8% mentre le ibride plug-in si fermano 4,3%.

Le auto più vendute in Italia a Marzo

I dati offerti dall'UNRAE dimostrano la preferenza degli italiani per la classica Fiat Panda, che anche nel terzo mese del 2023 resta la regina delle strade nostrane. Sul podio anche la fedelissima Lancia Ypsilon e la sorprendente Toyota Yaris Cross, che scavalca la Opel Corsa. Di seguito la top ten:

Fiat Panda (9.922) Lancia Ypsilon (5.059) Toyota Yaris Cross (4.686) Opel Corsa (4.278) Jeep Renegade (4.148) Dacia Sandero (4.096) Citroen C3 (3.887) Peugeot 3008 (3.310) Dacia Duster (3.278) Fiat 500X (3.147)

Le auto a benzina e diesel

A far la voce da padrona ci ha pensato l'Opel Corsa, che ha staccato Citroen C3 e il duo Volkswagen T-Roc e T-Cross. Vediamo la top 5:

Opel Corsa (3.416) Citroen C3 (2.970) Volkswagen T-Roc (1.963) Volkswagen T-Cross (1.892) Volkswagen Polo (1.725)

Il diesel è in calo, ma fa ancora la sua parte di vendite. Spicca in vetta alla classifica di marzo la Peugeot 3008, seguita a ruota da Jeep Renegade e Compass. La top cinque:

Peugeot 3008 (2.948) Jeep Renegade (1.857) Jeep Compass (1.758) Volkswagen Tiguan (1.422) Audi Q3 (1.407)

Ibride e plug-in più vendute

Il mercato premia le ibride e al comando non poteva che esserci la Fiat Panda, inseguita da Toyota Yaris Cross e Lancia Ypsilon.

Fiat Panda (9.631) Toyota Yaris Cross (4.686) Lancia Ypsilon (4.593) Nissan Qashqai (3.071) Ford Puma (2.637)

Le plug-in hanno preso meno corpo sulle strade italiane e la loro diffusione è ancora abbastanza circoscritta. Queste sono le più vendute di marzo:

Ford Kuga (906) Jeep Compass (623) Lync & Co 01 (535) Jeep Renegade (483) Volvo XC40 (362)

Le elettriche più vendute di marzo 2023

Il mercato italiano delle elettriche è lontano dai numeri che si registrano nel resto d'Europa, tuttavia c'è un fattore in comune: il dominio di Tesla Model Y. Anche in Italia la vettura americana risulta essere la più venduta di marzo 2023.