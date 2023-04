Auto Skoda: quali sono i migliori modelli 2023? Caratteristiche e prezzi

La storia di Skoda è lunga oltre 130 anni, ha attraversato momenti luminosi e altri meno felici, solcando sempre da protagonista tutte le vicende che hanno contraddistinto il suo Paese d'origine, la Repubblica Ceca. La fabbrica di Mlada Boleslav è stata un punto di riferimento sia agli inizi del Novecento, quando sfornavano macchine di assoluto prestigio, sia durante la Cortina di Ferro, in cui sono state prodotte vetture più di sostanza che di rappresentanza, come l'ultimissima Favorit. Oggi, Skoda si è affermata sul piano internazionale con modelli moderni, tecnologici e di sicuro affidamento, divenendo una delle realtà più in crescita del Gruppo Volkswagen. Vediamo i migliori modelli in commercio nel 2023.

Skoda Enyaq iV

Primo SUV elettrico nella storia del Marchio, la Enyaq iV adotta batterie di varia capacità da 58 a 77,1 kWh. Con quella più grande, si riescono a percorrere oltre 500 chilometri. A seconda della batteria, anche la potenza può cambiare: da 179 a 204 CV. La trazione può essere o posteriore, o 4x4. Buono lo spazio e l'abitabilità per cinque persone, così come il bagagliaio che raggiunge quota 585 litri nella sua versione standard.

Prezzo: a partire da 46.800 euro.

Skoda Enyaq Coupé iV

La Skoda Enyaq Coupé iV è la versione coupé del precedente SUV che abbiamo presentato poc'anzi. Le specifiche sono le medesime, per quanto riguarda batterie e potenze. Quello che cambia è un tetto in cristallo scuro, di serie per tutte le versioni, dalla forma ad arco che prosegue nel lunotto posteriore, molto inclinato. Questa forma garantisce un'ottima aerodinamica: il coefficiente Cx è di soli 0,234, meglio della Enyaq iV. Due versioni versioni sportive: 80x con 265 cavalli e la RS da 299.

Prezzo: a partire da 50.100 euro.

Skoda Kamiq

Altro crossover, la Kamiq, ha molto spazio da vendere nonostante delle dimensioni abbastanza compatte. Rispetto alle "cugine" Seat Arona e Volkswagen T-Cross, la vettura di Skoda presenta delle finiture di maggior pregio. Buono anche il comparto multimediale, vista la presenza anche di un quadro strumenti completamente digitale. Motori benzina, benzina/metano e metano. La trazione è anteriore.

Prezzi a partire da 24.550 euro.

Skoda Fabia

La Fabia è un'utilitaria che spicca per stile, dotazioni e soprattutto abitabilità. La vettura di Skoda offre moltissimo spazio per la sua categoria, compreso un bagagliaio da 380 litri con lo schienale dei sedili posteriori non abbattuti. Motori a benzina, sia aspirati che turbo. Possibilità di equipaggiare la macchina con cambio automatico DSG. Non manca un infotainment moderno e attuale, con quadro strumenti digitale.

Prezzi a partire da 18.450 euro.

Skoda Scala

Tra le berline di medie dimensioni, la Scala spicca per la capienza e la facilità d'uso del proprio bagagliaio (467 litri in versione standard). Basata sulla piattaforma della solida Volkswagen Polo, la Scala si distingue per uno stile sobrio e raffinato. Buona la dotazione di serie, sia per sicurezza che per multimedialità. Motorizzazioni che spaziano dai benzina al bifuel benzina/metano.

Prezzi a 23.700 euro.

Skoda Karoq

La Karoq è la sostituta della Yeti, dunque, è un crossover dalle dimensioni compatte e dalle linee semplici ma eleganti. Solidità, praticità e spazio sono i suoi punti di forza. La lunghezza è di 4,40 metri, mentre il bagagliaio tocca quota 479 litri. La vettura può essere declinata sia a trazione anteriore che integrale. Le motorizzazioni sono a benzina e a gasolio. Possibilità di avere la trasmissione automatica DSG.

Prezzi a partire da 29.650 euro.

Skoda Octavia

La Octavia è una delle certezze del listino di Skoda, una berlina medio-grande raffinata e razionale al tempo stesso. Basata sulla piattaforma che ha dato vita anche alle ultime Volkswagen Golf e Audi A3, la Octavia si distingue per maggiore spazio e abitabilità. L'auto è lunga 4,69 metri, mentre il bagagliaio è da 455 litri. Belle e ricche anche le dotazioni, mentre sono di validissimo impatto il cruscotto e la plancia. Le motorizzazioni sono molteplici: benzina, diesel, ibrida mhev e metano.

Prezzi a partire da 28.050 euro.

Prezzi della Wagon a partire da 29.100 euro.

Skoda Kodiaq

Linee spigolose e maestose, la Kodiaq nasce sullo stesso pianale della Volkswagen Tiguan. Questo SUV da 4,70 metri di lunghezza è offerto anche in configurazione da 7 posti, per un comfort di assoluto livello. Comfort e praticità sono alla base di un veicolo moderno e altamente funzionale. Le motorizzazioni sono solamente a benzina o gasolio, con trasmissione automatica DSG. Trazione anteriore o 4x4.

Prezzi a partire da 40.850 euro.

Skoda Superb

Classica berlina di rappresentanza, dalle linee sobrie ed eleganti. La Superb ha degli interni ampi e confortevoli, con assemblaggi di livello e materiali di sicuro pregio. Su strada il comportamento è ottimo, anche grazie al cambio automatico a doppia frizione. Buona la dotazione tecnologica e di sicurezza. Anche in versione station wagon. Motorizzazioni benzina, diesel e ibride phev.