Auto sportive sotto i 40.000 euro: 5 modelli con prezzi e caratteristiche

Le auto sportive sono l'oggetto del desiderio di chi, nel petto, ha un cuore che batte forte per i motori. Sono mezzi che fanno ardere di passione, che sanno scatenare le più intime pulsioni verso qualcosa che sa contraccambiare il sentimento, trasmettendo divertimento ed emozioni. Negli ultimi tempi, il mercato internazionale delle quattro ruote ha relegato questa frangia di macchine, alla stregua di un segmento di nicchia, specialmente per quanto riguarda le proposte a buon mercato. Per questo abbiamo tentanto di stilare una personale guida, con quelle che sono le migliori sportive del 2023, a un prezzo inferiore ai 40.000 euro.

Mazda MX-5

Da questo elenco non potevamo in nessun modo escludere la Mazda MX-5, icona senza tempo e fulgida rappresentante delle sportive leggere, da guidare col vento tra i capelli. La roadster di Hiroshima dimostra che non servono motori dalla cavalleria folle per regalare emozioni indelebili, infatti con 132 CV si può danzare tra le curve e, perché no, provare l'ebbrezza di un "traverso" grazie alla trazione posteriore. La giapponese persiste con la sua voglia di essere tradizionale, dunque, preferisce essere equipaggiata con il cambio manuale, uno dei migliori di una specie in via di estinzione. Ovviamente, per chi desiderasse più cavalli, c'è a disposizione anche la 2.0 da 184 CV, ma si perderebbe il concetto di leggera spensieratezza.

Prezzo a partire da 30.270 euro.

​Hyundai i20 N

Il recente corso di Hyundai ha dato una svolta dal taglio nettamente sportivo alla sua gamma. Grazie a un solida (e vincente) presenza nei vari campi del motorsport, il costruttore coreano ha riversato la sua sapienza ed esperienza anche nei veicoli da strada, grazie alla divisione N. La piccola ma spavalda Hyundai i20 N è il miglior esempio di compatta tutto pepe, in grado di dar filo da torcere anche a vetture ben più blasonate. L'esperienza di guida che sa offrire, poi, è a cinque stelle. Sotto al cofano romba un motore 1.6 turbo da 204 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce che riceve l’ausilio di un differenziale a slittamento limitato nel trasferire tutta l’energia all’asse anteriore. Le prestazioni sono di rilievo: 0-100 km/h in appena 6,2 secondi.

Prezzo a partire da 29.250 euro.

Abarth 695

Un'icona non ha bisogno di essere presentata ma, per lei, faremo un'eccezione. La Abarth 695 è la versione più potente dell'utilitaria italiana punta dal veleno dello Scorpione. Linee tondeggiante e classica, scarichi massicci e sound inconfondibile, rendono la Abarth 695 una delle più apprezzate sportive a buon mercato. Il motore 1.4 T-Jet da 180 CV inserito sotto al cofano di un'auto leggera, rendono l'esperienza di guida intensa ed emozionante, al netto dei suoi limiti telaistici. La schiera di appassionati e di ammiratori, che venera questo modello è la testimonianza più sincera delle proprietà di questa piccola aggressiva.

Prezzo a partire da 29.200 euro.

Mini Cooper S

La Mini Cooper S è conosciuta da tutti come l'auto dal "Go-Kart feeling", grazie a un comportamento su strada diretto e sincero, in cui l'agilità e la precisione dello sterzo giocano un fattore determinante. Il suo stile inconfondibile, le sue belle rifiniture e le dotazioni premium la rendono molto appetibile e desiderabile, anche in versione Cabrio. Con o senza cambio automatico, la Mini sa danzare tra le curve come poche altre. Il motore 2.0 litri da 177 CV è in grado di portare la britannica a 235 km/h di velocità massima; "not bad".

Prezzo a partire da 33.850 euro.

Auto sportive, Suzuki Swift Sport

Le sue peculiarità sono: agilità, leggerezza, comodità e divertimento. Dietro a queste quattro qualità risiede l'incantesimo della felicità prodotto da Suzuki Swift Sport, un modello intelligente e furbescamente interessante. La piccola giapponese è una vettura gagliarda che grazie al suo motore 1.4 turbo da 129 CV, combinato a un peso piuma, è in grado di stupire chi siede al posto di guida. Belle e diretto anche il cambio manuale a sei velocità.