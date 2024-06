Bmw e MINI, svelate le nuove collezioni Lifestyle 2024 nel cuore del Quadrilatero della moda milanese

Ascolta ora 00:00 00:00

Bmw e MINI, sono due brand premium capaci di offrire una vasta gamma di modelli di auto che racchiudono stile, personalità, cura nei dettagli e l’uso di materiali di elevatissima qualità. I fan e i clienti di questi due marchi possono trovare queste stesse caratteristiche nelle nuove collezioni Lifestyle 2024, ovvero una vasta serie di esclusivi prodotti che possono essere utilizzati nella vita di tutti i giorni. Le nuove collezioni sono state presentate dal Gruppo Bmw presso l’House of Bmw di Via Monte Napoleone 12, situata nel cuore pulsante del triangolo della moda milanese. La collezione punta a mescolare con sapienza lo stile tipico del marchio bavarese e di quello inglese con la funzionalità e la versatilità.

Bmw Lifestyle Collection 2024

La Casa di Monaco ha svelato in grande stile nella suggestiva cornice di House of Bmw i nuovi abbigliamenti e accessori per gli appassionati del brand BMW. Dal “piacere di guidare” per i più piccoli alle collezioni PUMA ispirate alle Art Car, dal set LEGO per BMW Motorsport alle edizioni dedicate della gamma Exploro delle biciclette 3T.

Tra i prodotti più iconici e popolari della Collezione Lifestyle BMW, da oltre 30 anni, troviamo BMW Baby Racer, giunto ora alla sua quarta generazione, sfoggia un nuovo stile (basato sul design dei veri modelli BMW) capace di trasmettere il “piacere di guidare” ai fan più giovani del marchio.

Per celebrare il 100° compleanno del leggendario artista Roy Lichtenstein (1923 - 1997), BMW M Motorsport si è unita a PUMA per presentare una collezione esclusiva che porta la magia e il fascino di Le Mans e delle BMW Art Cars.

La collaborazione tra BMW M Motorsport e il produttore di giocattoli LEGO ha dato vita al set Speed Champions. Con un totale di 676 pezzi, questo set dettagliato consente ai costruttori di ricreare non uno, ma due attuali modelli da competizione di BMW M Motorsport: la BMW M Hybrid V8 e la BMW M4 GT3. Queste due auto da corsa guideranno l'offensiva di BMW M Motorsport per la gloria in eventi come le 24 Ore di Le Mans del 15/16 giugno 2024.

BMW si è unita inoltre all'affermato e storico produttore italiano di biciclette “3T” per creare tre tipi di biciclette per una miriade di usi. clienti possono scegliere tra una bicicletta da gravel, una bicicletta da strada o una bicicletta urbana, ognuna delle quali può essere ordinata anche con un motore elettrico.

MINI Lifestyle Collection 2024

I motivi principali della nuova collezione si basano sul frontale iconico e distintivo della nuova MINI Cooper. Nell’ampia collezione spicca la T-shirt MINI Car Face Detail, caratterizzata da una grafica stilizzata del tipico faro rotondo MINI. La felpa con cappuccio MINI Outline Print si distingue per òa sagoma dei fari e della griglia del radiatore della nuova MINI Cooper che si estende sulla parte anteriore e posteriore della felpa con cappuccio.

La MINI Duffle Bag, realizzata per chi preferisce un look classico, è realizzata in PET riciclato, resistente e idrorepellente, e offre molto spazio nell'ampio scomparto interno. La cerniera a due vie facilita l'imballaggio. In viaggio, la borsa da viaggio con spallacci rimovibili può essere portata a mano o a tracolla. Per gli amanti dei viaggi invece troviamo la MINI Cabin Trolley con il logo MINI, dotata di quattro ruote silenziose e di ampi scomparti interni sono suddivisi in diverse aree e consentono di organizzare il bagaglio.

Tra gli accessori più piccoli segnaliamo il MINI Car Tile Notebook, la nuova borsa a tracolla MINI Car Face Detail Musette per

custodire documenti importanti in modo sicuro ed elegante, la, idrorepellente e la nuovissima, realizzata in nylon riciclato di alta qualità.