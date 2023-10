Bonus wallbox, il rimborso spese è finalmente arrivato

Si è fatto attendere per oltre un anno, ma adesso è finalmente reale. Il "Bonus Wallbox" è disponibile sia per privati che per condomini, anche in modo retroattivo per chi avesse provveduto all'acquisto di una colonnina per casa nel periodo compreso tra il 4 ottobre e il 31 dicembre del 2022. Il governo ha stanziato un fondo di 40 milioni di euro per l'anno scorso e altrettanti per il 2023, un contributo che certamente rappresenterà un motivo di respiro e di sollievo per tanti italiani che hanno scelto di fare un passo deciso verso la transizione ecologica.

Le finestre di tempo utili per il rimborso spese wallbox

Con questo decreto si può avere il rimborso per la progettazione, il collaudo e i costi per la connessione alla rete elettrica per wallbox dalla potenza fino a 22 kW. Dicevamo come a questo contributo statale possano fare richiesta anche coloro che hanno acquistato una colonnina domestica negli ultimi tre mesi del 2022. Bene, questi soggetti hanno però una finestra di tempo utile per inoltrare la domanda: dalle 12 del 19 ottobre fino al 2 novembre 2023. Il tempo a disposizione non è molto, bisogna recuperare la documentazione in fretta e in furia.

Invece, coloro che hanno già acquisito, o procederanno a farlo nei restanti mesi del 2023, potranno produrre richiesta di contributo a partire da novembre, anche se presto uscirà un decreto con tutte le tempistiche da rispettare, utile per dissolvere ogni perplessità. Importantissimo è avere la ricevuta di presentazione rilasciata dalla piattaforma, altrimenti il rischio è vedersi respinta la domanda di contributo.

A breve la piattaforma sarà online

Il decreto è realtà, mentre per la piattoforma bisogna aspettare ancora qualche giorno utile. A rassicurare gli animi ci ha pensato direttamente il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso: "Siamo vicini alla pubblicazione dei decreti attuativi direttoriali e alla conseguente apertura della pagina web per la presentazione delle istanze. La notizia verrà data attraverso un comunicato sul sito Mase che rimanderà alla pagina informativa completa pubblicata sul sito di Invitalia".