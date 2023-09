Audi Plug & Charge: la rivoluzione nella ricarica dell’auto elettrica è realtà

La tecnologia Plug & Charge di Audi sta rendendo la ricarica dei veicoli elettrici più veloce e semplice che mai. Questa funzione è ora disponibile per i modelli Audi Q4 e-tron e Audi Q8 e-tron, consentendo l'identificazione automatica presso le colonnine IONITY ed ewiva senza bisogno di schede o app. Audi charging offre accesso a oltre 2.350 punti di ricarica ultra veloce in Italia, di cui 980 sono dotati della funzione Plug & Charge, consentendo una ricarica media di oltre 100 chilometri in soli 10 minuti.

Per ora su Q4 e-tron e Q8 e-tron

Grazie alla tecnologia Plug & Charge, i proprietari di Audi Q4 e-tron e Audi Q8 e-tron (anche modelli già in commercio, grazie al retro-fit tramite aggiornamenti da remoto) possono ora ricaricare i loro veicoli in modo più semplice. Le stazioni IONITY ed ewiva riconoscono automaticamente questi modelli, semplificando notevolmente il processo di ricarica senza richiedere schede o app. Dei circa 2.350 punti di ricarica ultra veloce in Italia appartenenti alla rete Audi Charging, ben 980 supportano la funzione Plug & Charge e si prospetta che possano diventare circa 3.600 entro i prossimi due anni.

Audi Charging è un servizio attivo in 31 paesi europei, con più di 500.000 punti di ricarica di cui oltre 31.000 ad alta velocità (HPC), e ben 38.000 in Italia. Di questi, oltre 2.350 offrono potenze superiori o uguali a 100 kW, rendendo la rete di ricarica HPC di Audi più di tre volte più estesa rispetto a un concorrente come Tesla, citando uno dei brand maggiormente apprezzati dai rispettivi clienti. L'accesso alla rete ad alta potenza è ulteriormente semplificato grazie alla funzione Audi Plug & Charge (PnC), che rende la ricarica elettrica più semplice di un tradizionale rifornimento di carburante fossile. Basta utilizzare l'applicazione e-tron trip planner (direttamente dal navigatore integrato) per individuare le colonnine HPC all'interno delle reti IONITY o ewiva e collegare il cavo di ricarica. Le Audi Q4 e-tron e Audi Q8 e-tron ottengono automaticamente l'autorizzazione e avviano la ricarica senza bisogno di ulteriori azioni, grazie a una comunicazione crittografata al momento del collegamento del cavo.

Le vetture della gamma Audi Q4 e-tron, con potenze di ricarica in corrente continua di 135 o 175 kW, sono in grado di ripristinare almeno 130 km WLTP di autonomia in soli 10 minuti, offrendo un'esperienza piuttosto intuitiva e rapida. Il processo di fatturazione è altrettanto automatizzato, eliminando la necessità di strumenti di pagamento fisici: il profilo salvato nella vettura sarà già collegato al nostro abbonamento, conto o ad una carta che avremo scelto di inserire, così da automatizzare il processo. Gli utenti possono semplicemente attivare l'opzione PnC tramite l'app myAudi e l'interfaccia MMI. Paradossalmente, risulta anche più immediato rispetto al rifornimento di carburante presso un tradizionale distributore.

Plug & Charge per tutti gli utenti di Audi charging

La funzione Plug & Charge è inclusa in tutti i piani tariffari del servizio di ricarica Audi charging, dai piani gratuiti fino al piano Pro dedicato ai conducenti di veicoli completamente elettrici che ricaricano frequentemente durante i viaggi. Il piano Pro offre accesso alle colonnine della rete IONITY a condizioni particolarmente vantaggiose, con un costo di 0,50 euro/kWh anziché il costo standard di 0,79 euro/kWh (-40%). Questo vantaggio si estende anche alla rete ewiva. Inoltre, il piano Pro è gratuito per i primi 12 mesi per chi acquista un modello Audi BEV di prima immatricolazione.

e-tron trip planner: viaggiare in elettrico senza preoccupazioni

Audi sta sostenendo la transizione verso l'elettrificazione attraverso soluzioni hardware e software che semplificano la vita dei conducenti di veicoli elettrici. Uno dei principali software è il sistema e-tron trip planner, che consente agli utenti di pianificare le ricariche necessarie per raggiungere una determinata destinazione. Questo sistema è accessibile tramite l'app myAudi e il sistema multimediale MMI, aggiornando costantemente le informazioni in base allo stato della batteria, al traffico e allo stile di guida.

Basta inserire la destinazione desiderata per individuare le colonnine di ricarica nelle vicinanze, considerando il range del veicolo e le tempistiche di viaggio ottimali. Per le stazioni di ricarica di ultima generazione, è possibile ottenere informazioni sulla disponibilità, sulla potenza e sulle opzioni di pagamento. L'aggiornamento dei punti di ricarica avviene in tempo reale. Nel caso dei modelli Audi Q4 e-tron e dell'Audi e-tron GT, la gestione termica avanzata interagisce con l'e-tron trip planner, precondizionando la batteria in vista della ricarica: ciò permette di beneficiare fin da subito della massima potenza disponibile dalla colonnina, senza attendere il riscaldamento del pacco batterie. Ad esempio, l'Audi e-tron GT può rigenerare 100 km di autonomia in soli 5 minuti, mentre le varianti a trazione integrale quattro della nuova Audi Q4 e-tron possono portare l'energia dal 10% all'80% in soli 28 minuti, grazie a una potenza massima di ricarica di 175 kW in corrente continua (DC).

Tre pilastri infrastrutturali: IONITY, ewiva e la rete Audi HPC presso i Dealer

In Italia, il programma completo di Audi charging si basa su tre pilastri infrastrutturali: le stazioni IONITY ed ewiva, insieme alla rete Audi high power charging (HPC), che sarà estesa a tutti i dealer Audi entro la fine del 2023 con l'obiettivo di coprire l'intera rete Audi, inclusi i service partner. Le colonnine Audi HPC sono pubbliche e possono essere utilizzate anche dai clienti di altri marchi, offrendo potenze superiori o uguali a 150 kW e disponendo di spazi dedicati per il parcheggio. Inoltre, la rete Audi HPC è integrata nelle piattaforme di roaming e nei network gestiti da diversi operatori, rendendola facilmente accessibile attraverso le applicazioni di navigazione BEV ready, come il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner. Spesso, le stazioni Audi HPC offrono anche tariffe vantaggiose rispetto ad altri provider ad altra potenza collocati nelle vicinanze, accogliendo inoltre gli automobilisti negli showroom nei circa 15/20 minuti di attesa canonici.