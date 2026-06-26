Bosch eBike System, tutte le novità presentate ad Amburgo: rivoluzione in atto

Amburgo, la grande città della lega anseatica, è storicamente un baluardo di indipendenza. Ancora oggi, la magnifica e ammaliante metropoli tedesca bagnata dall’acqua del fiume Elba si dimostra un avamposto dallo spirito contro corrente. Se il Novecento è stato il secolo dell’automobile che ha contribuito a disegnare le mappe delle aree urbane, il nuovo millennio ha dato spazio alla mobilità alternativa che ha scavalcato gradualmente molte posizioni, e proprio qui se ne intuiscono i passi da gigante. Tra i canali, i ponti e le ampie vie di comunicazione che compongono il dedalo di strade cittadine, Amburgo sfoggia un arsenale di piste ciclabili davvero interminabili. Pedalando in libertà, abbiamo potuto constatare i massicci progressi avanzati da Bosch, insieme a tutte le novità dell’eBike System che l’azienda teutonica ha presentato proprio a queste latitudini.

Hub Line: la svolta del motore a mozzo

La novità più dirompente mostrata da Bosch è senza dubbio il lancio della Hub Line, il primo motore a mozzo integrato nel sistema intelligente. Si tratta di una svolta storica per un’azienda da sempre sinonimo di motori centrali. La Hub Line è stata progettata in modo specifico per le eUrban Bike che prediligono un design pulito ed essenziale.

Con una coppia di 45 Nm, il motore fornisce un supporto immediato e fluido, ideale per le ripartenze ai semafori o le pendenze cittadine. La sua particolarità risiede nella discrezione: con un diametro di soli 100 mm e un peso di circa 2,3 kg, il motore si nasconde quasi completamente nel mozzo posteriore. Inoltre, una volta superati i 25 km/h, l’unità si disattiva totalmente, annullando ogni resistenza alla pedalata e permettendo di guidare il mezzo come una bicicletta tradizionale. Essendo parte del sistema intelligente, la Hub Line è costantemente aggiornabile via smartphone tramite l’app eBike Flow.

Active Line Plus: più potenza in meno peso

Parallelamente al debutto del motore a mozzo, Bosch ha rinnovato un suo pilastro: l'Active Line Plus. La nuova generazione è stata radicalmente ottimizzata per essere più potente, più compatta e più leggera. Rispetto alla versione precedente, il peso è sceso di circa 550 grammi, fermandosi a soli 2,7 kg. Nonostante la riduzione delle dimensioni del 17%, le prestazioni sono aumentate: la coppia raggiunge ora i 60 Nm, con una potenza di 600 Watt e un supporto che arriva fino al 340%.

Questa drive unit punta tutto sulla naturalezza dell’assistenza, adattandosi dinamicamente allo stile di guida del ciclista. Un occhio di riguardo è stato posto anche alla sostenibilità: l’alloggiamento del motore è realizzato per circa il 40% con alluminio riciclato, riducendo le emissioni di CO₂ legate alla produzione di quasi la metà.

L’energia del futuro: PowerTube 360 e 720

Per alimentare queste nuove motorizzazioni, Bosch ha introdotto due soluzioni di accumulo agli antipodi per filosofia di utilizzo.

PowerTube 360: è la batteria più sottile mai realizzata dal marchio, con un diametro di soli 68 mm e un peso piuma di 2,1 kg. Con una capacità di 360 Wh e un'autonomia superiore agli 80 km, è pensata per integrarsi in telai slanciati, rendendo le eBike quasi indistinguibili dalle biciclette muscolari.

PowerTube 720: destinata a chi non vuole preoccuparsi dell'autonomia, questa batteria consente di percorrere fino a 185 chilometri. Nonostante la grande riserva energetica, mantiene un peso contenuto di circa 3,9 kg. Il suo design compatto permette un'integrazione profonda nel telaio, abbassando il baricentro dell'eBike per una guida più stabile anche con borse pesanti.

Interfacce minimaliste: Intuvia 200 e LED Controller

L'interazione tra uomo e macchina è stata semplificata attraverso nuovi componenti di comando. Il display Intuvia 200 si presenta con uno schermo da 2,4 pollici in scala di grigi, studiato per garantire la massima leggibilità anche sotto il sole battente grazie a una luminosità che si regola automaticamente fino a 1.000 cd/m². È un dispositivo robusto, resistente a pioggia e sporco, che può visualizzare dati personalizzati come la frequenza cardiaca o lo stato di carica dello smartphone.

Ad affiancarlo troviamo il nuovo LED Controller, che sostituisce il precedente LED Remote con un design del 65% più piccolo. Questa unità di comando ergonomica permette di gestire tutte le funzioni principali (come il cambio modalità o l'accensione luci) con il solo pollice, offrendo feedback tattili e acustici. Una chicca tecnologica è la presenza di una porta USB-C integrata, capace di caricare dispositivi esterni con una potenza fino a 10 watt.

Sicurezza e connettività avanzata

Infine, Bosch ha alzato l'asticella della protezione antifurto con l'evoluzione del ConnectModule. La novità principale è l'integrazione della tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), che permette una localizzazione di precisione estrema, con un margine di pochi metri. Questa tecnologia è fondamentale per rintracciare il mezzo rubato anche in luoghi dove il segnale GPS convenzionale fallisce, come cantine, garage interrati o cortili chiusi. Il modulo, abbinato al servizio Flow+, attiva allarmi sonori e notifiche istantanee sullo smartphone in caso di movimenti sospetti della bicicletta parcheggiata.

Con queste innovazioni, Bosch eBike Systems non si

limita a vendere componenti, ma propone una visione della mobilità "sana, sicura, sostenibile e divertente", dove la tecnologia è al servizio dell'utente per migliorare la qualità della vita urbana e del tempo libero.