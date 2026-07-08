Brembo accelera sul digitale: il Red Dot Award 2026 premia la strategia di innovazione con TrackTribe

Il riconoscimento ottenuto da Brembo con il Red Dot Award 2026 va oltre il tradizionale successo nel design industriale e conferma una traiettoria strategica che punta sempre più sull'integrazione tra hardware, software e servizi digitali. Con TrackTribe, la società bergamasca amplia il proprio raggio d'azione, trasformando la componentistica frenante in una piattaforma capace di generare dati, migliorare le performance dei motociclisti e creare un ecosistema digitale destinato ad accompagnare l'evoluzione della mobilità sportiva. È un passaggio che rafforza il posizionamento competitivo del gruppo anche nei segmenti a maggiore contenuto tecnologico.

Cambia il modello di business

Con TrackTribe Brembo propone un approccio che supera la semplice vendita del prodotto, affiancando ai sistemi frenanti una piattaforma che raccoglie ed elabora informazioni sulla guida. Il dispositivo installato sulla moto dialoga con un'app dedicata, consentendo di analizzare parametri come pressione frenante, velocità e angolo di piega. Una strategia che valorizza i dati come elemento distintivo e apre nuove prospettive nella relazione continuativa con il cliente.

Il design diventa leva competitiva

Il Red Dot Award rappresenta uno dei riconoscimenti internazionali più autorevoli nel settore del design e viene assegnato da una giuria indipendente che valuta funzionalità, qualità progettuale, facilità d'uso e sostenibilità. Per Brembo il premio certifica la capacità di integrare estetica, innovazione ed esperienza digitale in un'unica soluzione, confermando come il design sia oggi un fattore competitivo capace di incidere direttamente sul valore percepito del prodotto.

Tecnologia racing accessibile anche agli amatori

Uno degli elementi distintivi di TrackTribe è la possibilità di trasferire ai piloti amatoriali strumenti di analisi tradizionalmente riservati alle competizioni professionistiche. Attraverso algoritmi proprietari sviluppati sulla base dell'esperienza maturata nelle competizioni, la piattaforma interpreta i dati raccolti durante ogni sessione in pista e restituisce indicazioni immediate per migliorare la guida. L'interfaccia è stata progettata per rendere la consultazione semplice e intuitiva, ampliando il bacino potenziale degli utilizzatori.

Un percorso di continuità nell'innovazione

Quello conquistato nel 2026 è il quarto Red Dot Award nella storia dell'azienda, dopo quelli ottenuti nel 2019, nel 2023 e nel 2024 con alcune delle proprie soluzioni frenanti più evolute.