Brembo rafforza la sua presenza in India: joint venture con Ningbo SAFE per conquistare il mercato degli ABS

L’India si conferma al centro delle strategie globali dell’industria della componentistica automotive. Brembo rafforza infatti la propria presenza nel più grande mercato mondiale delle due ruote attraverso una nuova joint venture con Ningbo SAFE Brakes Systems, azienda cinese leader nella produzione di sistemi ABS per motocicli. L’operazione punta a intercettare la crescente domanda di tecnologie per la sicurezza in un Paese che registra ogni anno fino a 25 milioni di motocicli immatricolati, consolidando al tempo stesso il ruolo del gruppo bergamasco in uno dei mercati più dinamici al mondo.

Un investimento strategico

La nuova società, denominata BRSF Active Safety Solutions, vedrà Brembo detenere una quota di maggioranza del 60%e sarà focalizzata sulla produzione e sull’assemblaggio locale di sistemi ABS destinati ai costruttori di motocicli operanti in India. Le attività saranno concentrate a Chakan, nell’area di Pune, uno dei principali poli industriali del Paese per il settore automotive. La scelta della localizzazione non è casuale: il sito sorgerà infatti a pochi passi dallo stabilimento già operativo di Brembo India, creando importanti sinergie industriali e logistiche.

Sicurezza e tecnologia al centro del progetto

L’iniziativa nasce in un contesto caratterizzato da una crescente attenzione agli standard di sicurezza nel settore delle due ruote. Il nuovo impianto sarà dotato di linee produttive altamente automatizzate e tecnologicamente avanzate, progettate per garantire elevati livelli di qualità ed efficienza. Nella fase iniziale saranno impiegate circa 50 persone, ma il numero è destinato a crescere progressivamente con l’aumento della produzione e della localizzazione della catena di fornitura. L’obiettivo è offrire al mercato sia sistemi ABS a canale singolo sia a doppio canale, coprendo l’intera gamma delle esigenze dei costruttori indiani.

Un mercato da 25 milioni di veicoli l’anno

L’India rappresenta oggi il più grande mercato mondiale per le due ruote e continua a registrare robusti tassi di crescita. Secondo i dati del settore riportati dalle aziende coinvolte nell’operazione, il Paese conta fino a 25 milioni di veicoliregistrati annualmente, con una domanda sempre più orientata verso tecnologie in grado di migliorare la sicurezza stradale. In questo scenario, la joint venture punta a rafforzare ulteriormente la presenza del marchio ByBre, specializzato nei sistemi frenanti per motocicli di piccola e media cilindrata, ampliando l’offerta di soluzioni integrate per i produttori locali.

Brembo accelera sulla crescita internazionale

L’accordo conferma la strategia di espansione internazionale del gruppo bergamasco, che opera in India dal 2008 attraverso il marchio ByBre. Oggi Brembo può contare nel Paese su due stabilimenti produttivi, a Pune e Chennai, e su circa 1.250 dipendenti. A livello globale il gruppo, quotato a Piazza Affari, impiega circa 16.000 persone in 18 Paesi e ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 3,7 miliardi di euro.

La nuova alleanza con Ningbo SAFE rappresenta quindi non soltanto un investimento industriale, ma anche una mossa strategica per presidiare un mercato destinato a giocare un ruolo sempre più rilevante nell’evoluzione della mobilità mondiale.