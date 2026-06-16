Carglass porta la ricalibrazione ADAS sotto casa: la nuova frontiera della sicurezza stradale

La sicurezza dell’auto passa sempre di più da tecnologie invisibili, sensori e telecamere che lavorano in tempo reale per assistere chi guida. Ma perché questi sistemi funzionino davvero, soprattutto dopo la sostituzione del parabrezza, serve una ricalibrazione precisa. È da questa esigenza che nasce Carglass Mobile Revolution, il nuovo sistema mobile sviluppato in esclusiva con Bosch che consente di ricalibrare gli ADAS anche al di fuori dei centri Carglass, raggiungendo direttamente gli automobilisti.

La sicurezza arriva dove si trova l’automobilista

Con Mobile Revolution, Carglass supera uno dei limiti principali legati alla ricalibrazione degli ADAS: la necessità di portare il veicolo in un centro attrezzato. Il nuovo sistema consente infatti di intervenire direttamente nel luogo in cui si trova l’auto, riducendo gli spostamenti e semplificando l’organizzazione per il cliente. Una soluzione pensata per garantire sicurezza, efficienza e continuità del servizio anche fuori dai centri di assistenza.

Perché la ricalibrazione è un passaggio decisivo

Gli ADAS sono fondamentali per la sicurezza e, dal 2024, obbligatori per tutte le auto di nuova immatricolazione. Dopo la sostituzione del parabrezza, la loro ricalibrazione diventa un intervento imprescindibile, perché proprio il parabrezza ospita molti dei dispositivi di assistenza alla guida. Secondo uno studio dell’IIHS, uno scostamento di appena 0,6 gradi nella posizione della telecamera può ridurre fino al 60% l’efficacia della frenata automatica d’emergenza.

Tecnologia, intelligenza artificiale e precisione all’aperto

Il nuovo sistema nasce da anni di ricerca condotta in esclusiva con Bosch e integra diverse tecnologie. Scanner volumetrici analizzati dall’intelligenza artificiale compensano in tempo reale pendenze e irregolarità del suolo; tre lenti, insieme ad algoritmi di machine learning, individuano con precisione millimetrica la linea centrale del veicolo. La tecnologia ePaper proietta inoltre target dinamici capaci di adattarsi alle diverse condizioni di luminosità ambientale.

Un risultato certificato secondo i parametri del produttore

Il risultato della ricalibrazione è equivalente ai metodi OEM e viene certificato al termine di ogni intervento, con il ripristino dei parametri originali del produttore e il rilascio della documentazione tecnica ufficiale. Il sistema è protetto e garantito da brevetti Bosch e sarà un’esclusiva mondiale Belron® fino a marzo 2027. Un passaggio che permette a Carglass® di portare fuori dai propri centri un intervento ad alto contenuto tecnico, mantenendo precisione, tracciabilità e garanzia documentale.

Flotte, assicurazioni e territori lontani dai centri

Come sottolinea Frederico Santos, General Manager di Belron Italia, Mobile Revolution non rappresenta soltanto un’innovazione di servizio, ma una risposta concreta alle sfide della sicurezza stradale.