Citroen C5 Aircross: prova delle motorizzazioni Hybrid 136 e Plug-In Hybrid 180

Citroen C5 Aircross non è un'auto di primo pelo, il modello attuale è ormai in circolazione da qualche tempo ed ha recentemente affrontato un restyling nel 2022, ma il progetto continua a dimostrare la sua vitalità grazie agli aggiornamenti che riguardano i motori, tutti all'insegna dell'elettrificazione.

Auto del genere, infatti, rappresentano il ponte di Citroen verso le elettriche, specie quelle economiche: nel mirino c'è l'elettrica da 25.000€, ne abbiamo parlato qui, ma già oggi il quadriciclo elettrico Ami macina vendite interessanti ed è un primo passo, accessibile a tutte le tasche, nel rendere le città a zero emissioni locali.

I numeri di Citroen C5 Aicross Hybrid 136

Hybrid 136 è la versione più interessante se parliamo di un pubblico più vasto: può essere identificata come l'alternativa al diesel da un certo punto di vista, o meglio a chi usava il diesel senza però viaggiare troppo in autostrada.

Questo perché il suo powertrain è ibrido ed eroga in totale 136 cv. Il motore termico è un benzina 3 cilindri da 136 cv e 230 Nm, quello elettrico è un sincrono a magneti permanenti integrato nella trasmissione, un cambio a doppia frizione a sei marce.

Chiaro che l'elettrico non fornisce una spinta enorme, ma il suo contributo, è un mild-hybrid a 48 v da 28 cv e 55 Nm, permette di ridurre i consumi in quelle fasi in cui solitamente il benzina brucia più carburante, le accelerazioni e le riprese. Ad alimentarlo c'è una batteria da 0,43 kWh che si ricarica in decelerazione e frenata.

I numeri di Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 180

La versione ibrida plug-in, quella che si ricarica, si sceglie per due motivi. Il primo riguarda le percorrenza: il vostro percorso quotidiano prevede 40/50 chilometri (l'autonomia elettrica dichiarata è di 60 km) e potete ricaricare a casa o al lavoro. In questo caso avrete percorrenze quasi sempre in elettrico, spinti da un motore molto più potente della mild hybrid.

Qui, infatti, l'elettrico è da 110 cv, da solo gestisce tranquillamente l'auto in tutte le circostanze di guida quotidiana e non risulta sottodimensionato se guardiamo all'ambito urbano/extra-urbano, consentendo anche di affrontare l'autostrada a velocità da crociera.

Quando bisogna scalare le montagne, o fare viaggi lunghi, ed è questo l'altro motivo di scelta, quello di un'unità più potente e reattiva, i due motori lavorano insieme in modalità ibrida e la potenza totale è di 180 cv con 360 Nm di coppia massima.

Chiudendo con la batteria, su C5 Aircross plug-in c'è una 11,4 kWh (netti, sono 12,4 kWh lordi) che si ricarica in meno di 2 ore con una colonnina da 7,4 kW, oppure in meno di 4 ore da casa con una wallbox da 3,6 kW.

Prova su strada

Forte di questo nuovo motore, Citroen C5 Aicross Hybrid si dimostra un'auto piacevole da condurre negli scenari cittadini ed extra-urbani. Spingo sull'acceleratore e l'elettrico si sente subito, va a coprire quei "buchi" del piccolo benzina che così ha tutto il tempo di attivarsi e intervenire quando la sua coppia è ideale.Il risultato è quello di una guida molto fluida, piacevole e anche reattiva per certi versi. Nonostante la massa e le dimensioni di un SUV di taglia media, C5 Aircross con l'ibrido restituisce immissioni autostradali senza patemi d'animo, così come le riprese.

A dargli supporto in questo è il cambio, in linea con i concorrenti nel segmento di riferimento anche se, in generale, non si può certo considerare tra i doppia frizione più veloci. Se cercate le prestazioni, infatti, sia di motore, sia di cambio, le auto da scegliere sono altre, e in modalità manuale il passaggio di marcia non è istantaneo. Interessante il recupero di energia, ben incisivo pur trattandosi di una micro-ibrida e in grado di ricaricare in fretta la piccola batteria: in città diventa quindi facile, con un po' di accortezza, viaggiare in elettrico per quasi la metà dei percorsi.

Nella guida di tutti i giorni l'auto risulta bilanciata e piacevole, specie se consideriamo che Citroen C5 Aircross si posiziona come il SUV spazioso e comodo per la famiglia, grazie ad un'attenzione particolare al comfort dei sedili e a quello delle sospensioni con una taratura morbida che assorbe benissimo buche e dossi. Ovvio, resta un SUV e questo richiede di non strozzarle troppo il collo in curva perché il setup sospensivo non è pensato per utilizzi estremi.

Scegliendo la plug-in da 180 cv ci troviamo con un'auto più in grado di affrontare spesso viaggi a pieno carico, con tutta la famiglia e con i bagagli, per chi è solito affrontare spesso situazioni di questo tipo, o semplicemente per chi vuole più spinta a tutto tondo.

Difetti? Quelli principali riguardano la dotazione tecnologica: la retrocamera non ha una risoluzione accettabile per il 2023, ma è molto apprezzata la visuale a 360 gradi. E l'interfaccia dell'infotainment avrebbe bisogno di un aggiornamento...

Prezzi e disponibilità

Citroen C5 Aircross Hybrid 136 costa di listino 36.500€ in allestimento Feel, cifra che in realtà scende a 32.250€ dopo un giro nel configuratore online che tiene già conto degli sconti praticati dal marchio francese.

Chi vuole puntare su C5 Aircross Plug-In Hybrid 180, invece, deve mettere in conto un listino da 44.450€ per la Feel che, anche senza rottamazione, abbassa notevolmente il prezzo quando andiamo a considerare sconti e incentivi. Configurandola con sconto e incentivo base (quello senza la rottamazione), la cifra scende già a 38.200€.