Cristiano Ronaldo e la sua collezione di auto: ecco quanto valgono

Neanche il tempo di una piccola preghierina per il “disoccupato” più ricco del pianeta ed ecco che Cristiano Ronaldo torna di prepotenza a prendersi il proscenio. Con un tempismo magari discutibile, visto il cordoglio planetario per il passaggio ad altra dimensione del più grande di sempre, O’ Rey Pelè, ecco l’annuncio del contratto da record firmato dalla superstar portoghese con il club saudita dell’Al Nassr. Lo stipendio garantito al figlio più famoso della splendida isola di Madeira? Oltre 200 milioni di Euro per i due anni e mezzo che passerà nella capitale saudita, più una cifra non meglio definita per fare da ambasciatore per la candidatura del regno wahabita ad ospitare i Mondiali di calcio. Certezze su questi argomenti ce ne sono poche ma diciamo che CR7 avrà abbastanza soldi per la sua seconda passione: collezionare auto. Lasciando da parte un attimo le considerazioni moralistiche, perché non dare un’occhiata al garage extralarge della superstar lusitana e ad alcune delle macchine pazzesche tra le quali, beato lui, può scegliere ogni mattina che Dio mette in terra. Ecco qui i sogni a quattro ruote che rallegrano le giornate del calciatore più pagato al mondo.

L'ultima arrivata: la Rolls-Royce Dawn

Mentre noi poveri mortali siamo stati ben lieti di scartare un piccolo elettrodomestico o un capo di abbigliamento particolare sotto l’albero di Natale, il “regalino” che la compagna di CR7 ha riservato al portoghese è di quelli memorabili: una cabriolet extra-lusso con immancabile fiocco rosso sul cofano. L’ultima uscita della storica casa inglese, passata da qualche anno nell’orbita della BMW, è la combinazione perfetta di classe, eleganza, comfort e potenza. Già, perché anche un auto che, secondo i critici, potrebbe andare spinta solo dalla sua incredibile reputazione, deve avere “abbastanza potenza per muoversi con eleganza”. Di quanta potenza stiamo parlando? Parecchia, almeno 563 cavalli, erogati dal massiccio V12 biturbo da 6600cc. A parte qualche foto ricordo per far andare il panettone di traverso ai fan su Instagram non sappiamo cosa se ne farà Cristiano di questa cabrio da oltre 300000 Euro. A Riyadh fa parecchio caldo tutto l’anno e nemmeno il potente sistema di aria condizionata della Rolls-Royce è abbastanza per non farti prendere un colpo di calore appena tiri giù la capote. Gli interni di pelle finissima e la verniciatura bicolore bianca e argento sono impeccabili come al solito. Noblesse oblige.

By pelican-actor - CC BY 2.0

La più esclusiva: la Bugatti Centodieci

A parte far morire d’invidia le decine di milioni di persone che lo seguono da tutto il mondo, la vera passione di Cristiano Ronaldo è mettersi nel garage le auto più esclusive in giro. Poche sono così speciali come l’ultima uscita della Bugatti, la Centodieci, costruita in solo dieci esemplari per celebrare la rinascita dello storico marchio italo-francese nel 1991. L’omaggio della nuova proprietà alla mitica EB110, il sogno di Romano Artioli fatto metallo e gomma che riportò in vita la Bugatti, è l’omaggio perfetto ai 110 anni di storia da quando Ettore Bugatti si mise in testa di costruire le auto migliori al mondo. Basata sulla strapotente Chiron è ancora più estrema: 20 chili più leggera, con il mostruoso W12 da 8 litri con quattro turbocompressori portato a sfiorare i 1600 cavalli. Parlare di prestazioni con questa assoluta eccellenza dell’automobilismo moderno è quasi superfluo, visto che portarla al limite è un’impresa da pilota professionista con tanto di squadra ad attenderlo ai box. L’auto, costruita a mano da tecnici super-specializzati nell’atelier di Molsheim, era stata prenotata da Cristiano Ronaldo poco dopo l’annuncio di questa serie limitatissima nel 2019 ma ci sono voluti quasi tre anni prima che questi dieci miracoli dell’ingegneria moderna arrivassero nei lussuosi garage dei fortunati e danarosi proprietari. La Bugatti ha appena annunciato di aver consegnato l’ultima delle Centodieci, quindi CR7 avrà avuto già parecchio da festeggiare questo Natale. Il prezzo? Roba da far rabbrividire: non meno di 9 milioni di Euro.

La Bugatti Chiron e Veyron Grand Sport

La Centodieci non è certo la prima Bugatti a far bella presenza nel garage da sogno di Cristiano Ronaldo ma la terza. Queste auto sono talmente estreme da essere quasi considerate delle sculture in movimento, monumenti al genio creativo di Ettore Bugatti e alla sua passione per combinare il massimo in quanto a tecnologia con soluzioni stilistiche all’avanguardia. Ad aver iniziato la storia d’amore tra CR7 e il marchio più esclusivo al mondo la Veyron Grand Sport, versione ancora più spinta della già esagerata ammiraglia della casa italo-francese. La ancora più assurda Chiron da quasi 1500 cavalli era stato il “regalino” che il portoghese si era concesso dopo aver firmato il principesco contratto con la Juventus. Se i puristi delle supercar dicono che queste nuove Bugatti sono troppo al limite, esagerate per essere considerate più di esercizi di stile o manifesti ambulanti della superiorità tecnica del gruppo Volkswagen, rimangono davvero uniche nel rarefatto mondo delle hypercars. Se la casa di Wolfsburg ha ceduto il controllo della Bugatti alla Rimac, casa croata specializzata nella produzione di auto al limite, il posto di questi inni alla velocità nell’immaginario collettivo è al sicuro. Quanto ha pagato Cristiano per assicurarsi il privilegio di portarle a spasso? Qualcosa tipo 3 milioni e rotti per la Chiron e 2 milioni e mezzo per la Veyron.

La scuderia Ferrari di CR7

Se per molti di noi essere invitati a fare un giro privato del sancta sanctorum dell’automobilismo tricolore, la fabbrica di Maranello del Cavallino Rampante sarebbe un evento da ricordare per il resto della nostra vita, per Cristiano Ronaldo è solo un’occasione per assicurarsi un’altra auto da sogno per il proprio garage. Quando l’anno scorso andò a far visita alla Ferrari, visto che c’era, ne approfittò per prenotare l’ultima, super-esclusiva creatura della ditta modenese, la Monza SP2. Come mai aspettare proprio quest’occasione speciale? Semplice, perché per assicurarsi una di queste meraviglie della meccanica e dello stile italiano non basta avere un portafoglio ben gonfio: bisogna essere invitati a comprarla dalla stessa Ferrari. Questa vetturetta estrema, fatta apposta per la pista, non è che l’ultima addizione ad una scuderia privata da far invidia ai team che portano le berlinette italiane sui circuiti di mezzo mondo. La Monza a due posti andrebbe a far compagnia ad una delle pochissime LaFerrari mai prodotte, nonché ad una 599 GTO, ad una 599 GTB Fiorano e ad una F430, ovvero il meglio del meglio di quanto prodotto negli ultimi anni a Maranello e dintorni. Quanto è costata a CR7 questa passione per il Cavallino? Parecchio: un milione e 600000 Euro per la Monza, un milione e 400000 per LaFerrari, 385000 per la 599 GTO, 310000 per la Fiorano e 300000 per la F430. D’altra parte, nessun collezionista al mondo può definirsi tale senza avere almeno una Ferrari nel proprio garage. Cristiano è andato un filino oltre, come al solito.

Le altre Rolls-Royce di Cristiano

A parte la Dawn regalata da Georgina, CR7 aveva già posseduto parecchie macchine con la Vittoria Alata sulla calandra, una passione per il lusso e l’eleganza nata probabilmente quando tirava i primi calci al pallone sulle stradine di Madeira. A sentire i soliti bene informati nel garage di Cristiano sarebbero rimaste solo due di queste Rolls, il SUV Cullinan che si regalò dopo aver firmato con la Vecchia Signora e la più “normale” Ghost bicolore, uno sfizio per conciliare la difficile scelta tra rimanere allo Stadium o tornare all’Old Trafford. Ah, già, dimenticavo la Phantom per le seratine eleganti in città. Ognuna di queste massicce auto è stata personalizzata secondo le istruzioni di CR7, rendendole quindi uniche al mondo. Non è dato sapere quanto siano costate, visto che la lista di optionals e personalizzazioni offerti dalla casa di Goodwood è praticamente infinita, tanto da poter aggiungere senza problemi decine di migliaia di Euro al conto finale. D’altro canto, difficile mettere un prezzo all’eleganza e alla raffinatezza inimitabile che da oltre un secolo accompagnano il marchio britannico.

Le auto "normali" di Cristiano

Ci vorrebbe troppo tempo per descrivere tutte le auto straordinarie che abitano il gigantesco garage di Cristiano Ronaldo: non sembra mancare davvero niente, una specie di greatest hits del mondo dei motori. Possono mancare le Porsche? Scherzate, vero? CR7 ha almeno due 911, una “normale” ed una Turbo S ma messe accanto alle altre hypercar sembrano quasi normali. Cosa dire della Bentley Continental, l’auto che oltremanica ha sofferto parecchio per l’associazione con calciatori ricchi di soldi ma carenti in quanto ad eleganza e stile? Ovviamente ne ha due, full optional. Cosa dire poi del marchio dei quattro cerchi? Anche la casa di Ingolstadt è ben rappresentata: dall’utilitaria Q7 ad un paio di RS5, fino all’immancabile R8, la supercar che puoi usare ogni giorno. L’auto che, però, fece sollevare più di un sopracciglio fu un altro regalo della “generosissima” Georgina, una vettura all’apparenza normale ma che in realtà ha un prezzo di listino da capogiro. Nel febbraio 2020, per celebrare i suoi 35 anni, la compagna di CR7 gli fece trovare in strada davanti al ristorante dove stavano festeggiando una fiammante Mercedes classe G. A rendere il regalo ancora più particolare il fatto che non si trattasse di un modello comune: era passata nel laboratorio della Brabus, compagnia tedesca specializzata nell’elaborazione dei modelli della casa di Stoccarda. Cosa rende questa G-Wagen diversa dalle altre? Il fatto che costi oltre i 600000 Euro. Il motore da 6.3 litri già passato dalle esperte mani della AMG è portato ancora più al limite, arrivando ad oltre 900 cavalli. L’effetto sulla pesante e squadrata serie G è impressionante, tanto da farla arrivare a 100 km/h in soli 3.8 secondi. Le modifiche rispetto al modello di base sono tantissime ma c’è anche da considerare l’esclusività: solo 10 vetture col potente V12 sono state prodotte dal 2019 ad oggi.

Le supercar: McLaren, Lamborghini

Se dal suo passaggio alla corte degli Agnelli Cristiano Ronaldo si è tenuto una Jeep Grand Cherokee, ad impreziosire ulteriormente la collezione da urlo del portoghese ci sono diverse altre auto molto particolari. C’è una versione speciale della BMW M6 Grand Coupe, una Maserati Gran Cabrio e la immancabile Aston Martin DB9, per quei giorni nei quali vuoi sentirti un po’ James Bond. Le vere protagoniste sono però le altre supercar, ultime sopravvissute delle vecchie passioni del calciatore lusitano. Prima di appassionarsi alla Bugatti, CR7 era un fedelissimo della Lamborghini, avendone possedute parecchie fin da quando passò dallo Sporting Lisbona al Manchester United. Poco alla volta, la passione per la casa di Sant’Agata Bolognese si è affievolita, tanto che nel cavernoso garage ne rimane solo una, la Aventador LP700 4. Non si è ancora attenuata, invece, l’infatuazione con le razionali creature della McLaren, considerate tra le auto ad alte prestazioni più equilibrate. A parte la storica MP4–12c, c’è anche una delle più rare di sempre, la Senna, capolavoro della ditta di Woking dedicata al più grande di sempre a condurre le monoposto di Ron Dennis sui circuiti della Formula 1. L’auto, acquistata dal campione nel maggio del 2019 è l’ultima delle cosiddette “ultimate series” della casa britannica, concepite con l’unico scopo di rispondere ai colpi di Ferrari e Bugatti nell’olimpo delle alte prestazioni. La Senna è l’auto più veloce della marca inglese, costruita in soli 500 esemplari e capace, con i quasi 800 cavalli sprigionati dal 4 litri V8 biturbo, di rivaleggiare con ogni supercar del pianeta. La ciliegina su una torta sognata da ogni amante delle auto al mondo.

Un garage da quasi 30 milioni

Non si sa esattamente quante auto siano parcheggiate a casa di Cristiano Ronaldo o quanto dovrà pagare per farle trasferire in blocco nella mega-villa che lo starà già aspettando in quel di Riyadh. L’unica cosa certa è che il valore di questa collezione unica al mondo si avvicina ai 30 milioni di Euro, milione più milione meno. Se i detrattori della superstar portoghese saranno già pronti a scatenarsi in invettive su come questi acquisti siano delle spacconate da parvenu, da arricchiti senza arte né parte, mi permetto di dissentire. Per quanto siano effettivamente al di fuori delle possibilità del 99,99 periodico degli abitanti del pianeta Terra, non sono solo sfizi, roba fatta per vendicarsi di chi lo prendeva in giro da piccolo, quando a casa di soldi ne giravano proprio pochi. Per chi se lo può permettere, acquistare un auto esclusiva è forse il miglior modo di investire i propri soldi, mettendoli abbondantemente al riparo dall’inflazione. Se a fare notizia è il prezzo pagato da questo o quel personaggio famoso, nessuno parla mai di quando, senza che i media se ne accorgano, le stesse auto da sogno finiscono nell’anonimo garage di un altrettanto munifico collezionista per un quantitativo di soldi molto superiore. Insomma, dietro a questi eccessi c’è anche una certa razionalità. A noi, purtroppo, non rimane che sognare di possedere anche uno di questi capolavori a quattro ruote.