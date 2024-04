Nuova Cupra Formentor 2024, il restyling presentato in anteprima mondiale

Dopo quattro anni dal suo debutto, l'apprezzatissima Cupra Formentor si concede un restyling di metà carriera svelato la sera del 29 aprile, in occasione di un evento dedicato trasmesso in diretta streaming e chiamato “Design Obsession”. La gamma motorizzazioni prevede motori con un potenza fino a 333 CV, mentre le versioni plug-in raggiungono i 100 km di autonomia in elettrico.

Cupra Formentor, un successo senza precedenti

La Cupra Formentor può essere considerato il modello “best seller” dell’azienda spagnola, oltre ad essere il SUV coupé più venduto in Europa. Basti pensare che nel solo 2023 ha scalato la classifica delle vendite con oltre 120.000 consegne in tutto il mondo. La nuova Cupra 2024 cercherà di bissare questo incredibile successo commerciale con un design rivisto, motori aggiornati, nuove tecnologie e tante altre novità

Il design

Dal punto di vista estetico, la vettura sfoggia un inedito frontale caratterizzato da una nuova firma luminosa anteriore matrix LED con elementi triangolari e una inedito fascione paraurti con grandi feritoie che prende il posto della precedente mascherina. La vista posteriore guadagna nuovi proiettori a LED che riprendono il motivo traingolare delle luci anteriori e sono uniti da una barra a LED che ingloba la scritta Cupra. In generale la vettura assume una spetto ancora più grintoso e dinamico. Per quanto roigiuarda la personalizzazione, trovimao 8 tipi di cerchi in lega con misure tra i 18 e i 19 pollici, mentre le livree esterne disponibili sono: Century Bronze Matt, Eceladus Grey Matt, Fiord Blue, Midnight Black, Glacial White, Magnetic Tech, Graphene Grey e Magnetic Tech Matt.

Gli interni

All'interno troviamo il grande ed inedito display da 12,9 pollici dedicato all’infotainment e subito sotto i comandi fisici a sfioramento della climatizzazione. La sportività viene esaltata dai sedili CUPBucket disponibili sulle versioni VZ e dagli gli inserti neri che impreziosicono volante, bocchette dell’areazione e la console centrale. Non mancano inoltre modanature frutto di stampa 3D e realizzate in microfibra vegana. La dotazione viene arricchita dal sistema audio ad alta fedeltà della Sennheiser con 12 altoparlanti e una potenza di 425 W.

Motori termici

La gamma motorizzazioni è davvero ampia e completa: si parte dal benzina 1.5 TSI da 150 CV ambio manuale a 6 rapporti, seguito dal 2.0 TSI, disponibile negli step di potenza da 204 CV, 265 CV e da 333 CV (diponibile il cambio doppia frizione DSG e la trazione integrale 4Drive). La versione più potente può contare sul sistema Torque Splitter e sull’impianto frenante Akebono, offerto come optional). La potentissima versione VZ5 da 390 CV, almeno per il momento non è stata confermata. Chi preferisce i motori elettrificati può puntare sul 1.5 TSI da 150 CV mild hybrid a benzina o sulle due versioni ibride plug-in da 204 CV a 272 CV, alimentate da una batteria da 19,7 kWh che consente oltre 100 km in modalità 100% elettrica. Non manca anche un diesel 2.0 TDI da 150 CV che completa l'offerta.

I prezzi non sono stati al momento comunicati.