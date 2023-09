Cupra Formentor VZ5 BAT, serie speciale dal sapore dark per il bolide da 390 CV

Gli amanti della potentissima Cupra Formentor VZ5 da 390 CV potranno presto mettere le mani su una versione ancora più accattivante ed esclusiva del modello più prestazionale del marchio spagnolo. Cupra ha infatti realizzato l’inedita Formentor VZ5 BAT che sarà prodotta in una serie limitata di soli 500 esemplari, destinati ai mercati europei.

Cupra Formentor VZ5 BAT, novità estetiche

La versione BAT si distingue per un aspetto “minaccioso” offerto da una serie di componenti personalizzati in nero lucido, tra cui la mascherina anteriore, le barre sul tetto, le prese d’aria e i loghi Cupra. L’aspetto dal sapore “dark” viene completato da altri dettagli in nero come le calotte degli specchietti laterali in carbonio, i terminali di scarico e i cerchi in lega da 20 pollici.

Abitacolo e finiture

Anche all’interno della Formentor VZ5 BAT troviamo i sedili Cup Bucket ad alto contenimento, mentre la plancia risulta impreziosita con finiture cromate di colore nero dedicate alle bocchette dell’aria condizionata e alla zona del tunnel centrale. Invariati la strumentazione 100% digitale e lo schermo centrale da 12 pollici dell’impianto di infotainment.

Meccanica invariata

Sotto il cofano di questa speciale versione continua a battere il compatto, ma potentissimo 2.5 litri TSI L5 da 390 CV e 480 Nm, scaricati sulla trazione integrale tramite il cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Secondo i dati ufficiali dichiarati dal Costruttore, la vettura scatta da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e la velocità massima è autolimitata a 250 km/h.

Canto del cigno

I 500 esemplari della BAT rientrano nelle 6.500 unità complessive previste per la VZ5 da 390 CV. Questa versione sarà probabilmente una delle ultime versioni dedicate all’attuale generazione della Formentor prima dell’arrivo del restyling, già avvistato numerose volte durante i collaudi su strada.