Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4: la top di gamma provata nel deserto di Agafay

Se c’è una Duster che oggi non si limita a “fare la Duster”, è la Hybrid-G 150 4x4. Non perché stravolge l’estetica o si mette a fare scena, ma perché sotto la pelle porta una combinazione tecnica che, al momento, resta un caso a sé. È la nuova top di gamma della Duster e, restando in famiglia, alza l’asticella anche per la Bigster: stessa filosofia concreta, ma con un’idea di trazione e gestione dell’energia che cambia il modo in cui la usi davvero.

Il test drive

Noi l’abbiamo conosciuta tra i tracciati del deserto di Agafay vicino a Marrakech. E quando passi ore tra sabbia, rocce, pendenze e avvallamenti profondi, capisci subito se un sistema 4x4 è “di facciata” o se è pensato per lavorare. Qui, l’impressione è stata netta: questa Duster non si affida a un singolo trucco, ma a un equilibrio di componenti che, messi insieme, hanno un senso preciso.

Il motore

Il punto di partenza è un tre cilindri turbo 1.2 mild hybrid 48 Volt da 140 CV, con la particolarità della doppia alimentazione benzina/GPL, abbinato a un cambio doppia frizione a sei marce, una prima volta per il marchio. Dietro entra in gioco un motore elettrico da 31 CV, controllato da un cambio a due rapporti. Il totale è 150 CV, ma la notizia non è il numero: è come viene “spalmato” tra strada e sterrato. Dacia dichiara 7,2 l/100 km a benzina e 5,6 l/100 km a GPL e, con due serbatoi da 50 litri, parla di 1.500 km di autonomia complessiva.

Modalità di guida

Sul fronte gestione della trazione, la Duster mette a disposizione un pacchetto di modalità pensate per togliere lavoro al guidatore e adattare l’auto al fondo. In Auto è il veicolo a decidere in autonomia quando restare in 4x2 e quando passare al 4x4; in Eco l’obiettivo è contenere i consumi senza rinunciare alla sicurezza, sfruttando l’avviamento in elettrico e attivando automaticamente il 4x4 se l’aderenza cala. Quando le condizioni si complicano entrano in gioco le modalità dedicate: Snow per una guida integrale più rassicurante su superfici a bassa aderenza, Mud/Sand per ottimizzare la trazione sui terreni instabili, Lock per l’off-road lento su fondi molto accidentati. A completare il quadro c’è l’Hill Descent Control, che stabilizza la velocità in discesa su superfici scivolose, mantenendola tra 3 e 30 km/h e aiutando il controllo dello sterzo.

GPL e offroad

La gestione dei carburanti aiuta sicuramente a raccontare il carattere dell’auto: il GPL viene usato fin dall’avvio, mentre la benzina la richiami quando vuoi oppure entra automaticamente quando finisce il gas. In marcia, l’erogazione resta regolare, con l’unico momento meno fluido nelle variazioni rapide di velocità, dove senti che i passaggi di richiesta e risposta sono più evidenti. Poi però c’è il cuore dell’esperienza, ed è stato tutto nel deserto. Quando selezioni le modalità dedicate all’offroad, la trazione integrale viene inserita in modo fisso e sui tratti sabbiosi o rocciosi si lavora con il rapporto più basso. Tra salite e buche “vere”, l’auto è sembrata sempre coerente con quello che promette: l’elettronica coordina bene il dialogo tra termico ed elettrico e, soprattutto, quando serve avanzare a passo d’uomo con precisione, è il posteriore elettrico a diventare protagonista. In quelle situazioni, la sua prontezza rende più semplice dosare tutto, quasi come se l’auto “capisse” che lì non serve potenza da esibire ma controllo da millimetro.

L'estetica

E nonostante la tecnica sia così distintiva, la Duster non ostenta nulla: all’esterno si riconosce quasi soltanto dalla scritta “Hybrid” abbinata a “4x4” sul portellone. Nell’abitacolo, invece, a far capire che è una versione diversa ci pensano i comandi del cambio, con joystick e paddle, dentro uno spazio generoso e senza inutili effetti speciali.

Quanto costa

Sul fronte prezzi, la Duster Hybrid-G 150 4x4 Auto si posiziona chiaramente in cima alla gamma: il listino per questa versione va da 28.500 a 30.050 euro. Nel dettaglio, l’allestimento Expression la propone a 28.500 euro, mentre per Journey ed Extreme si sale a 30.050 euro. Il punto interessante è che, pur essendo la variante più particolare e tecnologicamente “ricca” della famiglia, non cambia pelle in modo evidente: fuori la distingui quasi solo dalla scritta “Hybrid” insieme a “4x4” sul portellone e dentro dal joystick e dai paddle del cambio.

In pratica, la logica è quella di una top di gamma che si paga soprattutto per la meccanica specifica e per la trazione integrale legata alle modalità offroad, più che per un’immagine diversa o per dettagli estetici “urlati”.