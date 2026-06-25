DS N°7, si aprono gli ordini per l’ambizioso C-SUV prodotto in Italia: i prezzi

Una tenaglia di calore stringe nella sua morsa il Belpaese, mentre si aprono i battenti dell’83esima edizione degli Open d’Italia di golf nell’incantevole cornice del Circolo Golf Torino, in località “La Mandria”. Chi avrà già un po’ di primavere sulle spalle si ricorderà sicuramente che in questa zona, un tempo ormai lontano, la Fiat aveva la sua area per testare i veicoli destinati alle competizioni rally, quelli che vincevano le gare in ogni parte del globo. Quel legame con il mondo delle quattro ruote si riallaccia oggi grazie a un ambizioso modello che fa il suo esordio ufficiale nel nostro mercato: la DS N°7. Non è un caso che la vettura francese, prodotta nello stabilimento nostrano di Melfi, venga presentata proprio qui. Infatti, DS Automobiles è il Title Sponsor di questa rassegna sportiva, che vede misurarsi i più importanti interpreti internazionali di questa disciplina. Ma passiamo alle cose importanti, quanto ci vuole per averla? In questa fase iniziale bastano 35.665 euro.

Un’eredità che passa di mano

La DS N°7 rinforza una gamma di veicoli che conta già sulle recenti N°8 e N°4, ma soprattutto va a raccogliere l’eredità pesante di quella che, di fatto, è la DS più venduta della storia: la DS 7. Questo marchio nato nel 2014, come rivelato dal piano industriale esposto dal CEO di Stellantis Antonio Filosa, tornerà a vivere sotto il cappello di Citroen. Non si tratta di un arretramento o dell’esposizione di una bandiera bianca, ma di un ritorno a casa. DS continuerà a esistere come anima premium del Double Chevron.

Tornando alla N° 7, la sua battaglia continuerà a essere nell’affollato segmento dei C-SUV, quello più importante anche alle nostre latitudini. Per emergere e, successivamente, affermarsi possiede diversi punti di forza ai quali aggrapparsi. E ora andremo a scoprirli.

I punti di forza

Lo abbiamo detto, le sue dimensioni sono quelle di un SUV compatto: lunghezza di 4,66 e passo di 2,79 m. Ciò le consente di avere spazi a bordo generosi e un bagagliaio fino a 560 litri. A livello stilistico, il design concepito a Parigi, trae ispirazione dal concept DS AERO SPORT LOUNG. Una scelta coraggiosa ma funzionale, perché grazie a questo taglio affilato raggiunge un Cx di 0,26, a tutto vantaggio dei consumi. Nuova la firma luminosa DS LIGHT BLADE, abbinata alla griglia DS LUMINASCREEN.

Passando in rassegna la tecnologia di cui dispone, tra i dispositivi più apprezzabili abbiamo: la frenata rigenerativa regolabile, il pre-condizionamento della batteria e le sospensioni DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, in grado di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità. Proprio questa particolare cura del comparto sospensioni ci fa tornare alla mente il passato e quella Citroen DS 19 del 1955, la mitica “dea”, che ha fatto del comfort di marcia il suo inno nazionale.

I motori

Sotto al cofano la DS N°7 sceglie un approccio multi-energia. In questo modo la gamma si articola in una versione ibrida da 145 CV, che garantisce buone prestazioni e un consumo medio di 5,4 litri ogni 100 km, e in tre varianti elettriche. All’appello ci sono la E-TENSE FWD LONG RANGE da 245 CV, che tocca un’autonomia di 740 km nel ciclo combinato WLTP grazie alla batteria da 97,2 kWh (la ricarica rapida permette di passare dal 20% all’80% in 27 minuti) e le ulteriori due opzioni da 230 CV, sempre a trazione anteriore, e da 345 CV ma integrale

Listino prezzi

La gamma della DS N°7 si struttura attraverso quattro allestimenti distinti. La porta d'accesso è rappresentata dalla versione N°7 con un prezzo di partenza di 42.400 euro per la motorizzazione Hybrid da 145 CV; questa configurazione offre già di serie dotazioni di rilievo come il generoso touchscreen da 16 pollici, cerchi in lega da 19 pollici e i fari Eco LED verticali. Un gradino sopra si posiziona l'allestimento Pallas, con listini compresi tra 45.600 euro e 60.300 euro, che aggiunge comfort e praticità grazie al portellone elettrico con apertura senza mani, ai sedili anteriori riscaldabili e al sistema di navigazione DS IRIS connesso.

Per chi desidera una dotazione tecnologica ancora più spinta, la versione Étoile propone prezzi che variano dai 50.280 euro fino ai 70.340 euro. Questo allestimento si distingue per l'introduzione dei fari DS PixelVision, dei sistemi di guida semi-autonoma Drive Assist 2.0, del sistema Night Vision e di interni raffinati in Alcantara. Al vertice assoluto della gamma si colloca la Launch Edition La Première, un vero manifesto di eccellenza con un prezzo che arriva fino ai 76.340 euro per la versione a trazione integrale. In questo caso, l'equipaggiamento diventa totale, includendo interni in pregiata pelle Nappa, impianto audio Hi-Fi ELECTRA 3D by FOCAL, sedili Lounge con funzione massaggio e ventilazione, oltre a dettagli estetici esclusivi come i cerchi in lega fino a 21 pollici.

A partire da oggi è

possibile ordinare DS N°7 con una formula dedicata a partire da 300 euro al mese grazie al finanziamento con Stellantis Financial Service, oppure con un prezzo d’attacco di 35.665 euro oltre oneri finanziari in caso di permuta.