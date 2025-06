DS N°8: la prova dell'ammiraglia di lusso francese

Ascolta ora 00:00 00:00

La nuova DS N°8 è prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi.

Un SUV coupé 100% elettrico che ridefinisce i parametri del lusso nel suo segmento di riferimento. Moderna e ispirata alla concept car DS Aero Sport Lounge, la nuova DS N°8 rappresenta la massima espressione dello stile francese applicato alla mobilità sostenibile. Linee aerodinamiche scolpite, un’impronta visiva forte e una cura artigianale maniacale per i dettagli confermano la volontà del Marchio di proporre una vera ammiraglia elettrica.

Le sue proporzioni sono generose: lunga 4,82 metri, larga 1,90 metri e con un passo di 2,90 metri, la DS N°8 sfoggia un’architettura elegante e imponente. Il design esterno è dominato dalla griglia DS Luminascreen, una firma luminosa dinamica, e dai proiettori intelligenti Pixel LED Vision 3.0, capaci di adattare in tempo reale il fascio di luce alle condizioni stradali.

Le luci verticali DS Light Blade sul retro completano un insieme coerente e tecnologicamente avanzato. L'efficienza aerodinamica è sorprendente: la DS N°8 ha un Cx pari a 0,24 e uno SCx di 0,63 dm2.

Gli interni incarnano la quintessenza del savoir-faire francese: materiali selezionati come la pelle Nappa e l’Alcantara riciclata sono sapientemente combinati. Il cruscotto è impreziosito con inserti Clous de Paris e cuciture perlate. Le versioni Jules Verne presentano dettagli esclusivi in alluminio spazzolato e sedili in pelle blu Eterno, massaggianti, riscaldabili e ventilati.

La plancia ospita due display principali: uno schermo HD da 12,25" per la strumentazione e il DS Extended Head-Up Display proiettato sul parabrezza. Al centro spicca il touchscreen da 16", rapido quanto uno smartphone moderno e gestibile anche vocalmente tramite il sistema IRIS 2.0.

Nuova DS N°8: tre versioni elettriche per ogni esigenza

Sono tre le motorizzazioni full electric prodotte in Francia:

FWD da 230 CV con batteria da 73,7 kWh e autonomia fino a 550 km (WLTP)

con batteria da 73,7 kWh e autonomia fino a 550 km (WLTP) FWD Long Range da 245 CV con batteria da 97,2 kWh e autonomia fino a 750 km (WLTP)

con batteria da 97,2 kWh e autonomia fino a 750 km (WLTP) AWD Long Range da 350 CV a trazione integrale, con autonomia fino a 688 km (WLTP).

Tutte le versioni dispongono di un sistema di boost temporaneo che aggiunge potenza extra durante la marcia. L’accelerazione da 0 a 100 km/h varia da 7,8 a 5,4 secondi; la velocità massima è autolimitata a 190 km/h.

La batteria Long Range supporta la ricarica rapida fino a 160 kW: bastano 10 minuti per 200 km di autonomia, mentre la ricarica 20-80% si completa in 27 minuti. Incluso un caricatore trifase da 11 kW per uso domestico o urbano.

Il sistema EV Routing pianifica automaticamente il viaggio tenendo conto delle soste per la ricarica, integrando dati in tempo reale su consumo e autonomia.

Novità assoluta sulla DS N°8 è il sistema DS Active Scan Suspension, che legge la strada e adatta in tempo reale la risposta degli ammortizzatori. Durante la nostra prova su strada, la guida semi-autonoma DS Drive Assist 2.0 si è rivelata estremamente precisa e reattiva nella lettura della segnaletica e nelle correzioni al volante.

I fari DS Matrix LED Vision offrono cinque modalità dedicate (urbana, extraurbana, autostrada, pioggia, nebbia) e sono capaci di illuminare fino a 300 metri senza abbagliare.

Versioni, prezzi e personalizzazioni

DS N°8 è proposta negli allestimenti Pallas, Étoile e Jules Verne, con prezzi che variano da 58.900 a 80.240 euro. Le configurazioni includono una ricca dotazione di serie, pacchetti opzionali per tecnologia e comfort avanzato, oltre a tinte bicolore e finiture inedite. Il sistema audio FOCAL Electra 3D con 14 altoparlanti e 690 W assicura una resa sonora di altissimo livello.

DS N°8, la prova su strada

Silenziosa e confortevole, la nuova ammiraglia francese mostra su strada tutta la sua vocazione luxury. La versione dual motor ha potenza da vendere; le sospensioni elettroniche si adattano perfettamente alla conformazione del manto stradale. La variante single motor si distingue per equilibrio, prontezza e comportamento su strada.

La taratura morbida delle sospensioni consente di assorbire ogni asperità, mentre l’insonorizzazione è impeccabile, merito anche dello spessore dei cristalli.

La plancia è un concentrato di tradizione, tecnologia e futurismo; l’ampio head-up display consente al conducente di concentrarsi totalmente sulla guida.

Freni impeccabili per risposta, modulabilità e resistenza.

Il motore dual motor, in realtà composto da due unità elettriche, garantisce prestazioni brillanti, forse fin troppo per un'ammiraglia che si propone come riferimento tra le berline di lusso. La versione single motor risulta perfetta per consumi, autonomia e performance complessive.