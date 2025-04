Denza Z9GT: la shooting brake elettrica da oltre 900 CV con tecnologia BYD

Ascolta ora 00:00 00:00

Con la Z9GT, Denza non propone semplicemente una nuova ammiraglia, ma una vettura destinata a riscrivere i parametri del lusso hi-tech. Questa shooting brake, sviluppata sotto l’egida di BYD, segna un’evoluzione concettuale e tecnica nel panorama delle auto premium di segmento D.

Con i suoi quasi 5,2 metri di lunghezza e un passo superiore ai 3,1 metri, la Denza Z9GT potrebbe sembrare ostica nella gestione quotidiana. Eppure, grazie a un’elettronica estremamente sofisticata, si muove con l’agilità di una citycar. Merito anche del sistema a quattro ruote sterzanti con asse posteriore indipendente, che le consente un diametro di sterzata di soli 4,62 metri.

In spazi particolarmente angusti entra in gioco il sistema Compass U-Turn: un’invenzione che permette alla vettura di ruotare attorno a una delle ruote anteriori, sfruttando la sterzatura posteriore in controfase e il torque vectoring. In manovra, è possibile spostarsi anche in diagonale grazie a un angolo di sterzata fino a 15° tra ruote anteriori e posteriori.

Denza Z9GT, oiattaforma e3 e Blade Battery

Alla base della shooting brake cinese c’è la piattaforma e3, sviluppata per garantire massima reattività e sicurezza in ogni condizione. Il vero cuore tecnologico è la Blade Battery di BYD, qui integrata con architettura Cell-to-Body: la batteria fa parte della struttura stessa dell’auto, con benefici concreti in termini di rigidità torsionale (+32%) e protezione dagli impatti.

La chimica LFP (litio-ferro-fosfato) priva di cobalto e nichel assicura una durata elevata, più sicurezza e una maggiore sostenibilità ambientale.

Tripla propulsione elettrica e prestazioni da sportiva

In configurazione full electric, la Z9GT è spinta da tre motori elettrici indipendenti che complessivamente superano i 900 CV. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 4 secondi, rendendola una delle shooting brake più veloci mai prodotte.

Il sistema Vehicle Motion Control (VMC) interviene in tempo reale, con tempi di reazione inferiori ai 10 millisecondi, per coordinare sterzo, sospensioni e frenata, garantendo un comportamento dinamico sempre sotto controllo.

A bordo si viaggia in un ambiente raffinato, con quattro sedute avvolgenti rivestite in pelle, tetto panoramico e tre schermi touch che definiscono un ambiente hi-tech superiore alla media del segmento. Il sistema “Parcheggio e3” sfrutta sensori e attuatori per gestire autonomamente manovre complesse, oscillando ruote e carrozzeria per posizionarsi con precisione millimetrica.

Test in pista: comfort, aderenza e ADAS

Durante una sessione di prova sul circuito di Varano de’ Melegari, la Z9GT ha mostrato una tenuta straordinaria anche su fondi bagnati e sconnessi, senza penalizzare il comfort. Gli ADAS, testati in condizioni simulate di emergenza, hanno dimostrato la loro efficacia nel prevenire impatti con ostacoli fissi grazie a frenata automatica e reazioni predittive del sistema.

Quando arriverà in Europa?

Il modello provato è una pre-serie destinata al mercato cinese. Per l’Europa è previsto un assetto rivisto e ulteriori ottimizzazioni per rispondere alle esigenze dei clienti del Vecchio Continente. Il debutto è atteso entro la fine dell’anno.

Con la

punta a conquistare un pubblico selezionato: appassionati di tecnologia, lusso e prestazioni, alla ricerca di un’auto fuori dagli schemi. Un’anteprima del futuro nel segmento D.