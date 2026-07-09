E ora Topolino viaggia anche tra le mura del Vaticano

Test drive davvero irripetibile al volante di Fiat Topolino nei giardini vaticani, scortata dalla gendarmeria di Stato, dal Palazzo del Governariato lungo i viali che salgono in un paradiso incantato, tra alberi secolari, erbe officinali e un variopinto catalogo botanico con la basilica di San Pietro che scompare e poi riappare come per magia, facendo dimenticare il caldo che nemmeno il piccolo ventilatore posizionato sul cruscotto riesce ad attenuare.

La “mia” Topolino color Verde Vita è uno dei venti esemplari della microcar consegnati da Fiat ai due Segretari generali del Governatorato monsignor Emilio Nappa e l’avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi in una cerimonia che ha siglato la collaborazione tra lo Stato Pontificio e Fiat fornitrice di una flotta dedicata di 30 veicoli elettrici, tra cui Topolino e Tris, progettati per soddisfare le esigenze di mobilità quotidiana all’interno dello Stato della Città del Vaticano.

Questi veicoli saranno utilizzati dai dipendenti del Governatorato per le operazioni e le attività interne, contribuendo a una mobilità più efficiente, pratica e a basso impatto ambientale. «Il cammino fatto assieme a Stellantis unisce due intenti», dichiarano i due segretari generali. «Quello di realizzare la conversione ecologica del nostro stato e quella di rendere tangibili le linee guida della enciclica di Papa Francesco Laudato si dove richiamava l’uomo ad una conversione ecologica globale e ad un’autentica ecologia umana». E Olivier Francois, ceo di Fiat e global chief marketing officer di Stellantis, aggiunge la sua visione dell’accordo: «Topolino è una vettura profondamente umana, costruita per servire non per dominare, ha una sua dimensione di umiltà, gentilezza e di attenzione al creato, perfetta per soddisfare il messaggio vaticano».

Un test drive che siamo riusciti a fare in pochissimi tra i 120 giornalisti europei presenti alla cerimonia. Provata la vettura, è il momento di riflettere sulla grande strategia elettrica e sulla visione per la micromobilità di Fiat.

Tutto ruota attorno al successo di Topolino, che dal 2025 ha conquistato la leadership europea nel mercato dei quadricicli elettrici e che nel secondo trimestre del 2026 ha registrato il record assoluto di ordini, con un incremento del 30% rispetto allo scorso anno.

Non soltanto la gamma si amplia con altre interpretazioni di design, dal nuovo colore Corallo alla carrozzeria Dolcevita, dalla grintosissima versione Topolino Sport Special edition alla Topolino New Vilebrequin Collector’s Edition, chiusa ma con tetto apribile in tela, sempre con una inconfondibile anima mediterranea.

Ma Fiat presenta anche una nuova evoluzione di Tris, il primo veicolo a tre ruote del marchio per rispondere alla domanda di trasporto efficiente e sostenibile per l’ultimo miglio.

Lo fa anche con nuovi orizzonti lifestyle con il concept Dolcevita, ispirato all’eleganza a cielo aperto della riviera italiana, pensato per ambienti dedicati all’ospitalità e al tempo libero, ma anche guardando già al futuro con il concept Multiplina, una reinterpretazione audace della leggendaria Fiat 600 Multipla del 1956.

«Fiat ha plasmato la micromobilità ben prima che il termine esistesse.

La nostra missione è sempre stata la stessa: rendere la mobilità più semplice, intelligente e accessibile», riflette Olivier Francois. «Oggi, con Topolino, Tris e la Multiplina, stiamo continuando a costruire il nostro patrimonio e a creare un ecosistema completo per le città di domani: gioioso, ingegnoso, sostenibile e inconfondibilmente Fiat».