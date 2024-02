Ecco i 5 Suv più potenti al mondo, cifre e potenze da capogiro

Sempre più amati, i suv stanno letteralmente soppiantando le supercar in moltissimi mercati di tutto il mondo. La ricerca della grandezza, della potenza e del lusso ha contribuito a mettere in secondo piano una delle peculiarità delle sportive più estreme: le performance. In un mondo sempre più al ritmo dei social, si ricerca lo scatto virale, il video del momento, il dettaglio unico e la funzionalità che renderebbe imperdibile qualsiasi veicolo. Tutte cose che, per ovvie ragioni, le supercar non sempre riescono a raggiungere, concentrandosi principalmente sul raggiungimento delle prestazioni.

I Suv offrono così la possibilità di ottenere potenze impensabili fino a qualche anno addietro, soprattutto grazie all’elettrificazione, alle sempre migliori tecnologie e all’avvento dell’auto elettrica. Lo sviluppo continuo dei mercati asiatici ha dato ulteriore spinta a questa categoria, trattandosi generalmente di paesi alla ricerca del prestigio, spesso associato alle semplici dimensioni di un veicolo e non solo alle mere peculiarità. In questo contesto, quasi tutti i costruttori sono corsi ai ripari proponendo la propria versione di auto ad alte prestazioni XXL. Non ultime anche Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e Lotus hanno deciso di rimpolpare questo segmento con veicoli da oltre 600 CV. Ma quali sono le più potenti in commercio?

5. BMW XM Label Red

Si tratta della versione estrema del celebre suv della divisione sportiva di BMW. Prende il nome di BMW XM Label Red e per pochi cavalli soffia il posto all’ancor più famosa Ferrari Purosangue, “ferma” a 725 CV. Si tratta di un maxi SUV da ben 5,11 m di lunghezza, alimentato da un portentoso 4.4 V8 biturbo di casa BMW abbinato ad un powertrain ibrido plug-in. Il sistema è alimentato da una batteria da ben 25 kWh e, alimentando il motore EV, riesce a sviluppare una potenza complessiva di ben 749 CV e 1.000 Nm di coppia, scaricata su tutte e quattro le ruote. Le prestazioni sono fenomenali, come suggerisce il dato sull’accelerazione: solo 3,7 secondi per scattare sullo 0-100 km/h, fino ad una velocità massima di 282 km/h. Valori notevoli, se si considera il peso per nulla contenuto, di oltre 2.700 kg, probabilmente una delle auto più pesanti in commercio. Il prezzo? Ben 203 mila euro per uno dei 500 esemplari disponibili in tutto il mondo.

4. GMC Hummer EV SUV

Chi non conosce l’Hummer? Il celebre ed imponente fuoristrada americano, inizialmente commissionato proprio dall’esercito come veicolo di servizio. Con gli anni sono state sviluppate diverse versioni, anche e soprattutto per l’impiego civile, fino al primo esemplare 100% elettrico. Presentato nel corso dello scorso anno, l’Hummer EV presenta una lunghezza di ben 5 metri, per una larghezza di 2,19 metri e un’altezza di quasi due metri, con ben 40 cm di luce da terra. Sfrutta un sorprendente pacco batterie da ben 205 kWh, quanto basta per alimentare quattro motori elettrici per una potenza complessiva di ben 830 CV e oltre 1.000 Nm di coppia. Nonostante il peso estremamente elevato da quasi 4 tonnellate (solo la batteria pesa 1.250 kg) riesce ad assicurare uno scatto sullo 0-100 km/h di soli 3,5 secondi. Tra le peculiarità di questa vettura, vi è la possibilità di poter marciare anche traslando orizzontalmente, avendo tutte e quattro le ruote sterzanti, con le posteriori fino ad un angolo impressionante. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 106 mila dollari, non essendo ancora disponibile per l’importazione in Italia.

3. Rivian R1 S

Rivian R1S è il suv 100% elettrico del nuovo brand americano, specializzato nella costruzione di veicoli elettrici pensati per il fuoristrada. Si tratta della versione SUV del già noto pick-up ad alte prestazioni, lungo la bellezza di 5,12 metri, con 36 cm di luce da terra e oltre 3 mila litri di capacità di carico. Può effettuare guadi fino a 90 cm di profondità. Sfrutta un pacco batterie da 105, 135 o 180 KWh, a seconda delle versioni e l’allestimento al vertice è spinto da quattro motori da 835 CV e 908 Nm complessivi, per uno scatto sullo 0-100 km/h di soli 3,2 secondi. Il peso è ovviamente considerevole, superando ampiamente le 3,2 tonnellate, per un’autonomia stimata tra i 490 e i 640 km. Il prezzo della versione al top di gamma sfiorare i 100 mila dollari.

2. Lotus Eletre R

Sul secondo gradino del podio si colloca La Lotus Eletre R, la versione più potente e sportiva del nuovo suv elettrico della casa inglese. Recentemente rilevata dal colosso cinese Geely, ha subito sfruttato a dovere la tecnologia e le possibilità produttive del gruppo industriale, progettando uno dei Suv più incredibili in commercio. Presenta un pacco batterie da 112 kWh che alimenta due motori elettrici, per una potenza complessiva di ben 918 CV e 985 Nm di coppia massima. Rispetto agli altri citati, il peso è relativamente contenuto, con 2.640 kg in ordine di marcia. Le prestazioni sono infatti formidabili, con solo 3,0 secondi necessari per scattare sullo 0-100 km/h, in condizioni ottimali, fino ad una velocità massima di 265 km/h. Il prezzo è considerevole, ben 155.890 euro esclusi accessori optional o personalizzazioni.

1.Tesla Model X Plaid

Al vertice non poteva mancare la celebre Tesla Model X Plaid (qui la nostra prova), probabilmente non solo il SUV più potente al momento in commercio ma anche una delle auto più incredibili mai costruite. Sfrutta un pacco batterie da 100 kWh che alimenta ben tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 952 CV e oltre 1.000 Nm di coppia massima. Le prestazioni sono da lasciare senza fiato, come testimonia lo 0-100 km/h concluso in soli 2,6 secondi, praticamente al pari di una tra le supercar più veloci e potenti in commercio, come la Bugatti Chiron da ben 1.500 CV. È un concentrato di tecnologia e grazie alla sua modalità Ludicrous, è in grado di convogliare tutta l’energia massima disponibile della batteria per alimentare i motori e generare uno scatto del genere, nonostante il peso di 2.539 kg in ordine di marcia. Il prezzo? Si parte da 118 mila euro, esclusi accessori optional.