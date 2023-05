Ferrari Purosangue: riaprono gli ordini, ma in consegna dal 2026 in avanti

Ferrari Purosangue è il primo SUV della casa di Maranello. Ad essere onesti, si dovrebbe parlare di FUV, acronimo di Ferrari Utility Vehicle, più che SUV, trattandosi a conti fatti di una vettura sportiva a quattro porte leggermente rialzata da terra. È una fisionomia di vettura quasi unica al mondo, con caratteristiche assolutamente inedite per il mercato automobilistico mondiale. Un’auto così particolare, speciale e di rottura che letteralmente ha mandato sold-out gli slot di produzione per i primi due anni dal lancio. L’auto è stata presentata ad inizio settembre 2022 ma le ordinazioni – come sempre riservate a clienti speciali del cavallino – sono state aperte qualche settimana dopo.

Purosangue, un successo travolgente

Dovete infatti sapere che alcuni clienti fidati di Ferrari hanno deciso di prenotare la vettura con largo anticipo, ancora a scatola vuota, senza nemmeno conoscere nulla. Ecco, in soli due mesi la casa italiana è stata costretta ad arrestare gli ordini a causa della troppa richiesta, tanto da portare i tempi di consegna oltre i due anni di attesa. Come dichiarava infatti l’amministratore delegato Benedetto Vigna, “non ci aspettavamo un successo così travolgente. Siamo stati costretti ad interrompere le ordinazioni, ma promettiamo di riaprirle al più presto”. Come già sapevamo, la produzione di Purosangue è limitata a circa il 20% della produzione totale, verosimilmente 2.500/3.000 vetture l’anno, per un prezzo di listino a partire da ben 390 mila euro. Il tutto ci porta così a pensare che siano state prenotate oltre 6.000 unità del nuovo prodotto di casa Ferrari.

È però di pochi giorni fa la notizia di una nuova apertura alle ordinazioni. Superato probabilmente il primo periodo di boom a seguito del lancio, Ferrari ha deciso di tornare a “riempire” gli slot produttivi di Purosangue, sebbene i tempi di consegna risultino davvero incredibili. Dovete infatti sapere che chi deciderà di acquistare Purosangue nel 2023 dovrà aspettare almeno fino al 2026 prima della consegna in concessionario. Nonostante il successo dirompente, Ferrari ha fatto sapere che manterrà fede al suo progetto originario: per non snaturare l’essenza del brand, la produzione sarà interrotta nel 2028, una volta raggiunta la soglia delle 15.000 unità.