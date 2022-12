Ecco la nuova Audi Q8 e-tron: tutto quello che c'è da sapere

Nella splendida cornice di Lanzarote, isola più nord-orientale dell'arcipelago spagnolo delle Canarie, la nuova Audi Q8 e-tron fa il suo ingresso sulla scena internazionale. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel 2018, anno del debutto nell’era della mobilità elettrica per la casa dei quattro anelli. A distanza di quasi 5 anni, il nuovo SUV high-end a elettroni si rinnova rispetto al precedente Audi e-tron. E le migliorie apportate dalla casa di Ingolstadt non sono poche. Sullo sfondo rimane ben presente l'obiettivo del full electric. A oggi Audi annovera 150mila unità commercializzate nel mondo. Il target di riferimento è il 2026, anno in cui la gamma Bev passerà dalle 8 vetture attuali a oltre 20 modelli. Non pochi, considerando che parliamo di un tempo di tre anni. Da lì in poi Audi lancerà sul mercato solo auto integralmente elettriche.

Le novità di Q8 e-tron

Due configurazioni di carrozzeria: SUV e Sportback (SUV coupé). Di sicuro è stata migliorata l'efficienza, hanno affinato l'aerodinamica del veicolo, aumentato la potenza di ricarica e incrementato la capacità della batteria garantendo un’autonomia di 582 chilometri WLTP nel caso della variante SUV e di 600 chilometri WLTP nel caso della configurazione Sportback (quella che ilGiornale.it ha potuto provare in esclusiva per due giorni). Sensazioni di guida molto buone, sia per quanto riguarda la tenuta di strada sia per quanto riguarda la stabilità nelle curve. Questo è dovuto alle sospensioni pneumatiche adattive e allo sterzo più diretto. In pratica, in base alla velocità di marcia e allo stile di guida, l’altezza da terra varia di un massimo di 76 mm così da garantire un superiore contenimento del rollio e del beccheggio nella guida più impegnata. Frangente nel quale, parallelamente, il controllo elettronico della stabilità ESC a quattro stadi è più permissivo e diviene apprezzabile la nuova taratura dello sterzo progressivo a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, più diretto rispetto al passato.

Design

Il design esterno si dimostra più aggressivo grazie a una profonda rivisitazione delle linee. Ma non solo. Il frontale presenta un grande inedito single frame ottagonale con griglia. Tra le novità ci sono poi l’estetica advanced e le nuove tinte grigio Magnete, blu Ultra, rosso Soneira e marrone Madeira oltre a cinque inediti design dei cerchi in lega a ridotta resistenza aerodinamica con dimensioni da 19 pollici – di primo equipaggiamento per l’allestimento d’ingresso – a 22 pollici. Ulteriori novità sono rappresentate dai paraurti, ristilizzati, e dalla corporate identity del Brand, caratterizzata dal design bidimensionale (2D) dei quattro anelli. Inedita la denominazione del modello con lettering Audi – spicca il carattere proprietario noto come “Audi Type” – in corrispondenza dei montanti B.

Aerodinamica e CX di 0,24

Analogamente agli altri modelli della gamma elettrica dei quattro anelli, Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron beneficiano della massima cura aerodinamica. Gli affinamenti rispetto alla precedente generazione garantiscono una riduzione del coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) da 0,26 a 0,24 per la variante Sportback e da 0,28 a 0,27 per la configurazione SUV. Gli spoiler dinanzi alle ruote, applicati al sottoscocca, contribuiscono a ottimizzare i flussi. Per la prima volta nella storia del brand, alla presa d’aria adattiva frontale (SKE), forte di un modulo a due feritoie che all’occorrenza vengono aperte o chiuse da piccoli motori elettrici, così che l’aria in ingresso fluisca senza turbolenze, si accompagna un sistema di chiusura ermetica onde ridurre al minimo la resistenza aerodinamica.

Dimensioni e miglioramento della batteria

Nuove Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron sono disponibili con due “tagli” di batteria: le varianti 50 e-tron quattro adottano accumulatori con capacità di 95 kWh (89 kWh netti). Un valore nettamente superiore (+24 kWh effettivi) alla precedente generazione, accreditata di 71 kWh nominali (65 kWh netti). Maggiore disponibilità di energia anche per le versioni 55 e-tron quattro ed S che possono contare su 114 kWh (106 kWh netti): 20 kWh effettivi in più rispetto al vecchio modello. L’incremento della capacità delle batterie è legato all’evoluzione della chimica degli accumulatori e all’affinamento della disposizione delle celle: il nuovo schema di sovrapposizione, denominato stacking, consente di ottenere un incremento sino al 20% della densità energetica a parità d’ingombri. Parallelamente, grazie a un upgrade elettronico del sistema di gestione della batteria sono stati ridotti i livelli di buffer, consentendo ai clienti di disporre di una superiore quantità d’energia effettivamente fruibile. Rifornendo presso la rete HPC, Audi Q8 50 e-tron quattro e Audi Q8 Sportback 50 e-tron quattro ricaricano in corrente continua (DC) con una potenza massima di 150 kW (+30 kW rispetto al passato), che cresce a 170 kW – 20 kW in più rispetto alla precedente generazione – nel caso di Audi Q8 55 e-tron quattro, Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro e le versioni sportive S. È così possibile ricaricare la batteria dal 10% all’80% in circa 31 minuti e ottenere in 10 minuti un incremento del range pari a 123 chilometri WLTP (104 chilometri WLTP nel caso delle varianti S). Per sfruttare al meglio le stazioni HPC, più che la potenza massima è l’assorbimento d’energia per unità di tempo il parametro cruciale per valutare le prestazioni di ricarica da parte di un modello BEV. Un parametro che, in configurazione ideale, concorre a disegnare una curva di ricarica il più elevata e “piatta” possibile, senza vistosi cali dopo il picco iniziale.

Dimensioni

Con una lunghezza di 4.915 millimetri, una larghezza di 1.937 millimetri e un’altezza di 1.619 millimetri per la versione Sportback e di 1.633 millimetri per la configurazione SUV, Audi Q8 e-tron offre il massimo in termini di spazio e di comfort. Le varianti sportive Audi SQ8 e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron sono più basse di 2 millimetri e più larghe di 39 millimetri. Il passo di 2.928 millimetri contribuisce a una generosa abitabilità posteriore. La capacità del bagagliaio con cinque persone a bordo si attesta a 569 litri per Audi Q8 e-tron e 528 litri per Audi Q8 Sportback e-tron. Valori cui si aggiungono i 62 litri del vano di carico anteriore.

Display e specchietti retrovisivi

Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron adottano il sistema di comando MMI touch response. I due ampi display ad alta risoluzione – quello superiore con diagonale da 10,1 pollici e quello inferiore da 8,6 pollici – sostituiscono pressoché integralmente i comandi convenzionali. Il conducente può attivare una nutrita serie di funzioni grazie al comando vocale che riconosce la voce naturale. Il concept digitale dei comandi e della visualizzazione è completato dall’Audi virtual cockpit con risoluzione full HD, di primo equipaggiamento, e dall’head-up display, a richiesta, che proietta le informazioni principali direttamente sul parabrezza. Audi mantiene gli specchietti retrovisivi esterni virtuali che proiettano su un piccolo display posizionato appena sopra la maniglia di apertura delle portiere le vedute laterali. Sebbene la definizione sia ottima e di alto livello, il guidatore non abituato a questo tipo di specchietti potrebbe storcere il naso. Anche noi abbiamo fatto un po' fatica ad abituare il nostro occhio ad abbassare lo sguardo rispetto all'altezza dello sguardo utilizzata per le vetture con gli specchietti tradizionali.

Prezzi

Audi Q8 50 e-tron quattro e Audi Q8 Sportback 50 e-tron quattro sono proposte con prezzi a partire da, rispettivamente, 79.900 euro e 82.200 euro.

Prezzi da 89.900 euro e da 92.200 euro per, rispettivamente, Audi Q8 55 e-tron quattro e Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro.

Le versioni sportive S debutteranno nel corso del secondo trimestre 2023.

Consumi ed emissioni di Audi Q8 e-tron*

Audi Q8 50 e-tron – 20,1/24,0 kWh/100 km – 0 g/km di CO2

Audi Q8 Sportback 50 e-tron – 19,6/23,7 kWh/100 km – 0 g/km di CO2

Audi Q8 55 e-tron – 20,6/24,4 kWh/100 km – 0 g/km di CO2

Audi Q8 Sportback 55 e-tron – 19,9/24,1 kWh/100 km – 0 g/km di CO2

*Dati relativi ai consumi rilevati nel ciclo combinato secondo lo standard WLTP ed espressi sotto forma di range soggetti a differenze in funzione degli equipaggiamenti.