Tra fango e polvere con la Subaru Forester: con lei nessun sentiero impervio fa paura

Nuvole a bassa quota, vento gelo che spira da nord e pioggia che cade ininterrottamente da ore. La meravigliosa natura che sovrasta i colli bolognesi, decantati anche da Cesare Cremonini, è visibile solamente con un raro sforzo di fantasia. Sembra uno scenario utile per rimanere inchiodati di fronte al calore della stufa di casa, eppure tutto questo si tramuta in un’opportunità idilliaca quando si devono saggiare le qualità di un mezzo che non ha paura di niente come la nuova Subaru Forester.

Siamo giunti alla sesta generazione di un modello che ha saputo cambiare volto ma non pelle. I 5 milioni di esemplari venduti nel mondo, dei quali 30.000 in Italia, a partire dal 1997 (quando non era ancora un SUV) testimoniano la sua grandezza.

Oggi, questo affascinante e carismatico 4x4 è ancora bramoso di sporcarsi l’abito con fango e polvere, anche se non rinuncia alla tecnologia e al comfort, rivelandosi tanto pragmatico quanto versatile. Le dimensioni sono cresciute rispetto al passato (4,67 metri di lunghezza, 1,83 metri di larghezza, 2,67 metri di passo), il look è diventato più robusto e massiccio, mentre i 22 centimetri di altezza minima da terra e gli angoli di attacco le consentono di restare nel Walhalla dei fuoristrada. Costruita sulla Subaru Global Platform, la nuova Forester ha guadagnato punti in leggerezza e rigidità torsionale, per un piacere di guida incontrovertibile. Il cuore pulsante, invece, trova posto regolarmente sotto al cofano e si tratta dell’e-Boxer ottimizzato. Questo propulsore mild hybrid conta su un motore a benzina 2.0 litri da 136 CV e 182 Nm di coppia, supportato da un’unità elettrica da 16,7 CV. La batteria agli ioni di litio è da 118 V. Questo motore sfoggia un bel temperamento, tanto che seduti al posto di comando sembra di guidare un’auto ben più potente, una progressione fluida e dei parchi consumi. Quando si viaggia in offroad, però, è dove si percepiscono al meglio le doti fuori dal comune di questa perla giapponese.

Nel percorso che abbiamo sperimentato immersi nella natura, tra fango e sentieri impervi, la nuova Forester ha cementato la forza della sua trazione integrale e sbalordito per l’efficacia del suo sistema XMODE, che permette di settare la vettura in modo ottimale, a seconda del terreno che si deve affrontare. Si può scegliere fra Normal, Snow/Dirt e Deep Snow/Mud.

Basta semplicemente un clic sullo schermo da 13”al centro della plancia per dar vita all’incantesimo.Nessun sentiero può far più paura. Il prezzo di listino parte da 41.950 euro, anche se la promozione di lancio fa scendere l’asticella a 35.900 euro.