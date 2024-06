Fiat Grande Panda, svelati gli interni

Ascolta ora 00:00 00:00

Le prime foto ufficiali degli esterni della Fiat Grande Panda diramate dalla Casa del Lingotto hanno subito suscitato scalpore ed interesse in tutto il mondo, sottolineando l’appeal che questo celebre nome può vantare nel panorama del settore auto motive internazionale.

Fiat Grande Panda, spiata su strada

Come se non bastasse, l’ultima nata in Casa Fiat è stata anche “spiata” su strada durante uno shooting ufficiale effettuato nei pressi di Torino. La vettura fotografata sfoggiava inoltre un colore inedito rispetto al giallo delle foto ufficiali. La cosa più interessante è che i fotografi che hanno immortalato la vettura, non solo sono riusciti a mostrare al pubblico il design massiccio e squadrato degli esterni, ma sono anche riusciti a mostrare una porzione dell’abitacolo che fino ad oggi era rimasto avvolto nel mistero.

I dettagli degli interni

Gli autori degli scatti “incriminati” sono gli specialisti di au_tospotter che hanno pubblicato le foto in questione sulla loro pagina ufficiale di Instagram. L’immagine ci mostra la plancia, il volante e i sedili della Grande Panda. Decisamente caratteristica la plancia che sfoggia un design arrotondato e ospita al suo interno il grande display dedicato al sistema di infotainment che permette di controllare la connettività per smartphone con apple car play e android auto, l’impianto audio e tante altre funzioni. Non manca inoltre una strumentazione 100% digitale e l’originale volante a due razze con comandi multimediali. Più in basso troviamo le bocchette dedicate alla climatizzazione, mentre ancora più giù che un ampio tunnel centrale che ospita alcuni comandi, tra cui quelli del cambio automatico.

Gamma motorizzazioni

Ricordiamo che la nuova Grande Panda sarà offerta sia in versione ibrida che 100% elettrica. La prima variante potrà contare su un motore 1,2 litri turbo con tecnologia mild hybrid a 48 volt in grado di sviluppare 101 CV. La versione a zero emissioni eroga invece 113 CV, mentre l’autonomia dovrebbe essere superiore ai 300 km. Entrambe le versioni vantano l'uso di una cambio automatico. Ancora non è stato confermato l’arrivo dell’ibrido da 136 CV.