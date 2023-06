Fiat prende una svolta “colorata”, a partire dalla 600 niente più auto grigie

La Fiat punta ad una vita “piena di colore” scegliendo una strada che porterà ad una “Nuova Dolce Vita del Marchio” che rappresenti a pieno lo stile di vita italiano.

La Fiat 600 si tuffa in un barattolo di vernice

Tutto è iniziato con un breve video teaser pubblicato qualche giorno fa e dedicato alla Fiat 600. Nel filmato si vede il nuovo SUV del Lingotto immerso in un gigantesco barattolo di vernice arancione, il tutto impreziosito dal panorama dell’incantevole località di Lerici: una scelta sicuramente di forte impatto che però ha lasciato gli utenti con qualche punto interrogativo.

Una vita a colori

La risposta a tutti i quesiti è arrivata però presto con un comunicato ufficiale rilasciato da Stellantis che riprendeva direttamente alcune dichiarazioni dell’amministratore delegato di Fiat, Olivier François.

Nella nota si legge che Fiat ha deciso di smettere di produrre auto grigie, in modo da esaltare l'importanza dei colori nella vita. Questo perché “l'Italia è infatti legata a colori vivaci come il Mare d'Italia, il Sole d'Italia, la Terra d'Italia e il Cielo d'Italia”. Sono proprio questi paesaggi a fornire al Costruttore italiano l’ispirazione per le sue auto.

Le parole di Olivier François

Nel comunicato ufficiale di Stellanti, Olivier François ha dichiarato:

Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie FIAT. Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership di FIAT come marchio della gioia, dei colori e dell'ottimismo. L'Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto FIAT - ha dichiarato Olivier Francois, CEO FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis - Questa scelta ribadisce alle persone i valori della Nuova Dolce Vita e il DNA italiano incarnato dal Marchio. FIAT vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività e questa sarà anche una delle missioni della nuova Fiat 600e, l'elettrica per famiglie e amici, che sarà presentata il 4 luglio.

Il nuovo video dedicato alla Fiat 600 è stato infatti realizzato all'insegna del claim: Italia. La terra dei colori. Fiat. Il marchio dei colori.

Tutti i colori di Fiat

Ricordiamo, infine, che l'attuale gamma targata Fiat, composta dai modelli nuova 500, 500 Hybrid, 500X, Panda e Tipo, risulta disponibile nelle seguenti colorazioni: Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Verde Rugiada, Verde Foresta, Rose Gold e Nero Cinema. Non a caso, tutte queste tinte vanta un nome evocativo che richiama le bellezze paesaggistiche e di cultura della nostra penisola.