Ford, il futuro per l’Europa è fatto di SUV, elettriche e sportive

Le berline tradizionali si preparano a sparire anche in Europa dai listini di Ford: dopo il lento e inesorabile declino in Nord America delle cosiddette “passenger cars”, oggi quasi completamente soppiantate da SUV e crossover, la casa dell’Ovale Blu ha annunciato, nelle scorse settimane, l’addio alle proprie icone europee Fiesta e Focus in favore di una strategia orientata sulle fasce di mercato che garantiscono margini di profitto più elevati. Nell’attuale contesto economico europeo, l’aumento vertiginoso dei costi delle materie prime, dell’energia e della crescente necessità di elettrificare i veicoli per rispettare le stringenti normative antinquinamento sta mettendo a dura prova la già risicata marginalità dei costruttori generalisti, costretti a intervenire ritoccando al rialzo i prezzi delle proprie vetture. Un aumento che si giustifica solo in parte con le innovazioni tecnologiche e che, per inciso, non tutti gli automobilisti sono disposti a pagare. Succede così che molte realtà industriali di stampo tipicamente mainstream, come la stessa Ford, decidano di rinunciare ai segmenti di mercato in cui sono stati per anni i leader, per esplorare nuove opportunità di business in quelle aree - veicoli elettrici, SUV premium e sportive - dove è possibile guadagnare di più pur vendendo meno veicoli.

7 novità Ford elettriche entro il 2024

Quello delle auto elettriche è un business che, in genere, garantisce ai costruttori un’elevata marginalità. Questo aspetto, unito alla necessità di ridurre significativamente le emissioni di CO2, Ford ha annunciato che entro il 2035 la totalità delle vendite sarà costituita da veicoli elettrici. Per l’occasione, l’azienda ha creato una nuova business unit globale, denominata “Ford Model e” focalizzata sulla progettazione, produzione e distribuzione di veicoli elettrici e connessi. L’obiettivo per l’Europa è ambizioso: portare sul mercato, entro il 2024, sette nuovi veicoli passeggeri e furgoni completamente elettrici e connessi. La nuova gamma contribuirà a sostenere le vendite e i bilanci dei modelli a zero emissioni dell’Ovale Blu in Europa, con la previsione di superare i 600.000 veicoli venduti ogni anno nel 2026 e di raggiungere un margine EBIT del 6% già nel 2023. I sette nuovi modelli elettrici si aggiungono all’offerta esistente di EV Ford, ovvero il crossover sportivo di segmento D Mustang Mach-E e il furgone di dimensioni medio-grandi E-Transit. I tre nuovi veicoli passeggeri saranno il SUV elettrico di medie dimensioni da 500 km di autonomia realizzato sulla piattaforma MEB fornita dal gruppo Volkswagen (prodotto a Colonia dal 2023 e anticipato da un’immagine teaser), un crossover sportivo appartenente allo stesso segmento (prodotto a Colonia dal 2024) e la versione elettrica del SUV best-seller Ford Puma (prodotto a Craiova sempre dal 2024). I veicoli commerciali elettrici spazieranno dal nuovo Ford Transit Custom di medie dimensioni (già presentato e prodotto dal 2023) al nuovissimo Transit Courier di piccole dimensioni (prodotto dal 2024). Entrambi saranno declinati anche in versione passeggeri.

SUV, offroad e sportive: oltre la nicchia

Che siano elettrici o meno, i SUV sono destinati a diventare i protagonisti assoluti delle vendite di Ford anche in Europa. Basti pensare che nel 2021 i veicoli a ruote alte (compresi i crossover) hanno rappresentato il 58% di tutti i veicoli Ford venduti nel continente, con un aumento di quasi 20 punti percentuali rispetto al 2020. A partire dalla fine del 2023, un nuovo SUV dal sapore tipicamente americano approderà in Europa: il nuovo Ford Bronco. Si tratta di un SUV a trazione integrale nato per eccellere nel fuoristrada, configurandosi come perfetto rivale per l’inossidabile Jeep Wrangler. Ford Bronco sarà importato nel Vecchio Continente in un numero strettamente limitato di esemplari, solo con carrozzeria 4 porte e solo in alcuni mercati selezionati. Nel corso del 2023 partiranno le consegne di un altro veicolo molto apprezzato dagli amanti dei pickup compatti, il nuovo Ford Ranger, presto disponibile anche nell’attesa variante ad alte prestazioni Raptor, sviluppata dalla divisione Ford Performance. Sempre nel 2023, infine, avverrà il debutto sulle strade europee della nuovissima Ford Mustang, l’iconica Muscle Car a stelle e strisce giunta all’ottava generazione. L’ultima, va sottolineato, senza alcun tipo di elettrificazione. .