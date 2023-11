La Formula E dice addio a Roma. Ecco dove si disputerà

Nonostante Alberto Agag, uno dei fondatori della Formula E, e Alberto Longo, attuale Chief Operating Officier del campionato, abbiano sempre considerato il tracciato cittadino di Roma EUR come uno dei “fondamentali” del Campionato, malgrado sia uno dei circuiti più amati dai piloti, la Capitale esce dal calendario del mondiale elettrico 2024. Un’assenza pesante nel decimo anniversario dell’EPrix, che sarà rimpiazzata con un doppio appuntamento (13 e 14 aprile) sulla pista Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

La stagione 2024 delle auto a batteria sarà la più lunga mai disputata fino ad oggi con 17 gare in 11 città. Oltre al circuito di Misano, si correrà per la prima volta anche a Tokyo e Shangai. Gara di apertura della Stagione: 13 maggio a Città del Messico.

L’accordo tra la gli organizzatori dell’EPrix e l’amministrazione capitolina sarebbe dovuto scadere nel 2025. Invece, la carambola innescata lo scorso campionato nella gara del sabato da Sam Bird ha portato a una rivalutazione del circuito le cui caratteristiche non garantirebbero una adeguata sicurezza per le vetture di Gen3. Poco dopo l’incidente di Bird tra gli addetti ai lavori si è subito parlato dell’inadeguatezza del tracciato cittadino e il voler disputare la stagione 10 sul tracciato di Vallelunga. Una soluzione per ora bocciata a favore dell’autodromo romagnolo ma che potrebbe comunque tornare in gioco nella stagione 2025. Con quello di Misano Adriatico salgono a quattro i circuiti del mondiale EPrix: Città del Messico, Shanghai e Portland. Il calendario prevede: Città del Messico 13 gennaio; Diriyah, Arabia Saudita 26 e 27 gennaio; Hyderabad, India 10 febbraio; San Paolo, Brasile 16 marzo; Tokyo 30 marzo; Misano Adriatico 13 e 14 aprile; Monaco, Montecarlo 27 aprile; Berlino 11 e 12 maggio; Shanghai 25 e 26 maggio; Portland, USA 29 e 30 giugno; Londra 20 e 21 luglio.