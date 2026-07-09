Grande Panda punta sui giovani e soddisfa ogni tipo di cliente

L’estate 2026 si preannuncia come un’esplosione di energia positiva, musica e innovazione grazie a una collaborazione che promette di lasciare il segno lungo tutte le coste della penisola.

Fiat ha infatti annunciato la sua partecipazione come Main Partner del “Jova Summer Party 2026“, l’imponente tour estivo ideato da Lorenzo Jovanotti e prodotto da Trident Music. Una partnership che rappresenta l’incontro tra due mondi che condividono una visione comune basata su tre pilastri fondamentali: la sostenibilità, l’innovazione e l’aggregazione.

La Grande Panda, simbolo del ritorno del brand torinese nel segmento delle utilitarie, diventa così la compagna di viaggio ideale per un tour che mette al centro l'emozione e la condivisione, portando al pubblico un’esperienza di mobilità sempre più vicina alle persone. Il cuore di questa presenza sul territorio sarà la cosiddetta “Happiness Station”, un’area dedicata e vibrante che animerà le spiagge italiane insieme alla compatta di Fiat. Con il suo spirito giovane, la Grande Panda mira a conquistare il cuore delle nuove generazioni, offrendo un’esperienza per tutti i gusti. Il segreto dietro l’immediato successo di questo modello — che nel primo semestre del 2026 si è già aggiudicata la medaglia di bronzo tra le auto più vendute in Italia — risiede in una visione strategica lungimirante. Grazie alla Smart Car Platform del Gruppo Stellantis, Fiat ha adottato un approccio multi-energia totale, con l’obiettivo di non escludere nessuno e di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di cliente. Questa flessibilità permette alla Grande Panda di offrire un ventaglio di motorizzazioni d’avanguardia che spaziano dall’elettrico puro all’ibrido fino al termico tradizionale, garantendo sempre efficienza e prestazioni ai vertici della categoria. L’anima più tecnologica è rappresentata dalla versione 100% elettrica (BEV), mossa da un motore sincrono a magneti permanenti da 113 CV (83 kW) con una coppia di 122 Nm. Pensata per chi vive la città ma non vuole porsi limiti, è equipaggiata con una batteria LFP da 44 kWh che assicura un’autonomia di 320 chilometri nel ciclo WLTP. La gestione dell’energia è straordinaria, con un consumo dichiarato di soli 16,8 kWh/100 km, mentre l’innovativo cavo a spirale integrato nel frontale semplifica le operazioni di ricarica, supportando colonnine rapide fino a 100 kW per recuperare l’80% dell’energia in meno di mezz’ora.

Per chi cerca invece il perfetto equilibrio tra brio e consumi ridotti, la Mild Hybrid a 48V è la soluzione ideale. Sfrutta un motore 1.2 litri a ciclo Miller abbinato a un propulsore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico eDCT a 6 velocità, per una potenza totale di 110 CV. L’ottima fluidità di marcia è accompagnata da consumi medi di soli 5,1 litri per 100 km, un risultato che premia chi presta attenzione ai costi d’uso quotidiani. Infine, Fiat non dimentica chi nutre ancora diffidenza verso l’elettrificazione o predilige la guida a tre pedali, offrendo la versione Turbo 100 a benzina.

Questa unità 1.2 litri da 101 CV con cambio manuale a sei marce garantisce prestazioni vivaci e consumi promettenti di 5,7 l/100 km.

Questa versatilità meccanica è racchiusa in un design che rompe gli schemi dei B-SUV convenzionali. All’interno, lo spazio è gestito magistralmente per ospitare comodamente cinque passeggeri, offrendo un bagagliaio da 412 litri, uno dei più capienti della classe.

L’abitacolo è un concentrato di simpatia e tecnologia e la dotazione di serie su tutta la gamma comprende sistemi di sicurezza fondamentali come la frenata automatica, il cruise control e i sensori di parcheggio posteriori.

Fiat è tornata a fare la differenza nel segmento delle utilitarie, proponendo un’auto che non sostituisce la storica Pandina ma la affianca per scrivere un nuovo capitolo pop della storia italiana. La nuova Fiat Grande Panda è già disponibile sul mercato, con un prezzo di attacco che parte da 17.900 euro per la versione Turbo 100 in allestimento Pop, ma scende a 14.950 con finanziamento e rottamazione.