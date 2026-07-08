GranMotori debutta a Roma: quattro giorni tra design e cultura per raccontare l'automotive del futuro

L'automobile non sarà soltanto protagonista in pista, ma diventerà il filo conduttore di un racconto che attraversa design, innovazione, cultura e intrattenimento. È questa la filosofia di GranMotori, il nuovo festival internazionale dedicato al mondo automotive che debutterà a Roma dal 15 al 18 ottobre 2026 nella storica Tenuta di Fiorano, grazie alla collaborazione con Fever, piattaforma globale specializzata nella scoperta di esperienze dal vivo. L'obiettivo è superare il tradizionale concetto di esposizione automobilistica per dare vita a un evento capace di coinvolgere appassionati, collezionisti, famiglie e curiosi attraverso un percorso esperienziale che mette al centro la cultura dei motori in tutte le sue declinazioni.

Un festival che va oltre l'automobile

L'evento si svilupperà su un'ampia area all'aperto e proporrà un programma che alternerà gare di regolarità, esposizioni, parate, incontri con piloti e collezionisti internazionali, oltre a installazioni dedicate al design e alla cultura visiva. L'idea è quella di costruire un'esperienza immersiva nella quale il patrimonio dell'automotive dialoga con arte, moda e nuove forme di intrattenimento, trasformando la passione per i motori in un linguaggio capace di coinvolgere pubblici molto diversi.

Quattro giornate, quattro anime della cultura automotive

Ogni giornata del festival seguirà un tema specifico. L'apertura del 15 ottobre sarà dedicata a "Cinema, Passione e Dolce Vita", con un omaggio all'immaginario italiano e al ruolo dell'automobile come simbolo di stile e identità nazionale. Il giorno successivo spazio a "Female Perspective & Next Gen", dedicato alle nuove generazioni e al crescente contributo femminile nell'evoluzione del settore. Il 17 ottobre sarà invece il momento di "Design & Supercars", con protagoniste le vetture più iconiche e il design italiano, mentre la chiusura del 18 ottobre, intitolata "Racing & Performance", celebrerà il mondo delle competizioni, dei club automobilistici e della partecipazione del grande pubblico.

La partnership con Fever e la visione degli organizzatori

Alla base del progetto c'è la collaborazione con Fever, piattaforma che nel corso dell'ultimo anno ha coinvolto oltre 300 milioni di persone in circa 40 Paesi attraverso eventi culturali e di intrattenimento. Secondo Andrea Boero, Project Manager di Fever, GranMotori rappresenta un nuovo punto di incontro tra tecnologia, community ed eccellenze del settore automotive, con l'obiettivo di rendere l'accesso a queste esperienze sempre più semplice e coinvolgente. I co-ideatori Mauro e Silvia Dorigo spiegano invece come il festival sia stato concepito per raccontare il mondo dei motori come un fenomeno culturale capace di dialogare con design, tecnologia, lifestyle e creatività contemporanea.

L'automotive come fenomeno culturale

GranMotori nasce con l'ambizione di proporre un format inedito per il panorama italiano, nel quale la passione per le quattro ruote diventa occasione di confronto tra innovazione, spettacolo e cultura.