Hyundai Mission Blue sbarca a Livorno: con LifeGate protegge il mare grazie alla tecnologia FoamFlex

La sostenibilità per Hyundai non si limita all'elettrificazione della gamma, ma si traduce anche in iniziative concrete a favore dell'ambiente. Con Mission Blue, il costruttore coreano amplia infatti il proprio impegno nella salvaguardia degli ecosistemi marini sostenendo il progetto sviluppato insieme a LifeGate nell'ambito della Water Defenders Alliance, che arriva anche nel porto di Livorno, uno degli scali più importanti del Mediterraneo.

L'iniziativa Hyundai Mission Blue punta a prevenire l'inquinamento causato dagli sversamenti accidentali di oli e idrocarburi, un fenomeno spesso sottovalutato ma che ogni anno provoca danni significativi agli ecosistemi acquatici.

Hyundai Mission Blue porta la sostenibilità nel porto di Livorno

Con Mission Blue, Hyundai conferma una strategia ambientale che affianca allo sviluppo della mobilità a zero emissioni interventi concreti per la tutela del territorio. Il porto di Livorno entra così nella rete della Water Defenders Alliance, progetto promosso da LifeGate per diffondere strumenti efficaci contro l'inquinamento delle acque. L'obiettivo è consentire interventi rapidi in caso di piccoli sversamenti di carburanti e lubrificanti, riducendo l'impatto ambientale prima che gli idrocarburi possano disperdersi nell'ambiente marino.

Il Mediterraneo, infatti, è tra i mari più trafficati al mondo e ogni anno è interessato dal transito di circa 200.000 navi, mentre gli sversamenti accidentali di oli e carburanti rappresentano una delle principali cause di contaminazione delle acque.

FoamFlex: la tecnologia italiana che assorbe gli idrocarburi

Cuore del progetto è FoamFlex, tecnologia brevettata e prodotta in Italia da T1 Solutions e oggi parte integrante della Water Defenders Alliance.

Si tratta di una speciale spugna ad alta capacità assorbente in grado di trattenere oli e idrocarburi fino a 30 volte il proprio peso, separandoli selettivamente dall'acqua senza assorbirla. Una volta recuperato il materiale inquinante, la spugna può essere riutilizzata fino a 200 volte, consentendo anche il recupero pressoché totale degli idrocarburi raccolti in un'ottica di economia circolare.

Ogni chilogrammo di FoamFlex è inoltre capace di assorbire fino a 6.000 chilogrammi di oli e idrocarburi durante il proprio ciclo di vita, senza rilasciare residui nell'ambiente. La tecnologia ha ottenuto anche il riconoscimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'impiego nelle operazioni di bonifica marina.

Grazie alla Water Defenders Alliance, FoamFlex è già utilizzata in circa 60 porti italiani, oltre che da oltre 1.200 diportisti e in numerosi impianti produttivi, dove contribuisce a prevenire e gestire eventuali sversamenti accidentali sia a terra sia in acqua.

Per Hyundai, Mission Blue rappresenta un ulteriore tassello del percorso verso una mobilità sempre più

sostenibile, dimostrando come innovazione tecnologica e tutela ambientale possano procedere insieme non solo attraverso i veicoli elettrificati, ma anche grazie a progetti concreti capaci di proteggere il patrimonio naturale.