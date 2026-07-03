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Jeep Avenger 4xe: la doppia anima alla prova su strada…e in fuoristrada

Una Avenger coerente con i valori con il marchio Jeep, capace di muoversi agilmente in città ma anche di affrontare neve, fango, sterrati e fondi a bassa aderenza

Jeep Avenger 4xe: la doppia anima alla prova su strada…e in fuoristrada
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Jeep Avenger 4xe completa la gamma del SUV compatto aggiungendo quella trazione integrale che, fino a oggi, mancava all’Avenger. Il risultato è una Avenger coerente con i valori con il marchio Jeep, capace di muoversi agilmente in città ma anche di affrontare neve, fango, sterrati e fondi a bassa aderenza senza limitarsi alla sola estetica da fuoristrada come tanti crossover…

I numeri di Jeep Avenger 4xe

Jeep Avenger 4xe utilizza un sistema ibrido a 48 volt che abbina il tre cilindri turbo benzina di 1,2 litri da 136 CV a due motori elettrici da 21 kW ciascuno.

Il primo motore elettrico è integrato nel cambio automatico a doppia frizione eDCT a sei rapporti e collabora con quello termico nel muovere le ruote anteriori. Il secondo è installato direttamente sull’asse posteriore e permette di ottenere la trazione integrale senza utilizzare un albero di trasmissione.

La potenza complessiva del sistema è di 145 CV, perché non si somma aritmeticamente la potenza del termico a quella delle due unità elettriche, e il risultato è un dignitoso scatto da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi, mentre la velocità massima dichiarata è di 194 km/h.

Due le cose importanti da specificare: la prima è che il milledue è quello nuovo, con la catena di distribuzione. La seconda è che la batteria da 48 volt può far pensare al “mild hybrid”, in realtà l’auto la capacità è di 0,9 kWh, più vicina a un full hybrid da questo punto di vista e infatti può muoversi per brevissime tratte in elettrico.

Avenger 4xe è lunga 4,09 metri e rimane una delle quattro ruote motrici più compatte sul mercato, caratteristica utile sulle strade di montagna più strette o nei boschi dove fuoristrada più lunghi e pesanti potrebbero essere poco pratici.

Avenger

L’altezza minima da terra sale a 210 millimetri,come i veri offreoad, e non è male neanche la capacità di guado di 40 centimetri. Gli angoli caratteristici sono di 22 gradi all’attacco, 21 gradi al dosso e 35 gradi in uscita e non manca la modalità Selec-Terrain che permette di scegliere tra Auto, Sport, Snow, Sand & Mud e altri programmi dedicati, affiancati dal controllo automatico della velocità in discesa.

Per fare spazio al motore elettrico posteriore, il bagagliaio scende però a 325 litri, contro i 380 litri delle Avenger a trazione anteriore.

Come va? Prova su strada della Jeep Avenger 4xe

La prima differenza rispetto all’Avenger e-Hybrid a trazione anteriore si avverte nella risposta del motore. I 145 CV non trasformano il piccolo SUV in una sportiva, ma garantiscono una spinta più decisa che si sente nelle ripartenze nel traffico, nei sorpassi o nelle salite.

In strada la Avenger conserva le qualità delle altre versioni: dimensioni compatte, ottima visibilità anteriore, sterzo facile e leggero.

Il comfort migliora grazie alle sospensioni posteriori indipendenti multilink mentre fuori città, risulta precisa e prevedibile, anche se lo sterzo non è affilatissimo e c’è un po’ di rollio.

Sullo sterrato e nel fuoristrada Avenger 4xe non sfigura rispetto alle sorelle maggiori: le gomme M+S, la maggiore altezza da terra e il motore posteriore permettono di affrontare salite, fango leggero, neve e passaggi con ruote sollevate. Non è una Wrangler in miniatura e non dispone di ridotte o differenziali bloccabili meccanicamente, ma per raggiungere una casa in montagna, muoversi tra i boschi o superare un tratto a scarsa aderenza offre capacità superiori alla maggior parte dei B-SUV.

Jeep dichiara che il sistema può affrontare pendenze del 40% sullo sterrato e continuare a superare una salita del 20% anche quando le ruote anteriori non hanno aderenza, e i test nel playground allestito lo hanno confermato. Il riduttore del motore posteriore, poi, permette di sviluppare fino a 1.900 Nm direttamente alle ruote pur partendo con una coppia del motore di gran lunga inferiore.

Prezzi e versioni

Con il Model Year 2026, Jeep Avenger 4xe viene proposta in tre allestimenti, a partire da 32.700 euro per questa 4xe che include già i cerchi da 17 pollici con pneumatici M+S, fari full LED, fendinebbia LED, barre sul tetto, sedili rivestiti con materiale lavabile, quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, infotainment della stessa diagonale e caricatore wireless per lo smartphone.

id="docs-internal-guid-4841fc29-7fff-e1cb-e125-cdb258e62b9e">La 85th Anniversary sale a 34.700 euro e aggiunge elementi specifici dedicati agli 85 anni del marchio, cerchi da 18 pollici, fari Matrix LED, telecamera a 360 gradi e la nuova griglia anteriore illuminata.

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