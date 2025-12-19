Kia mette in buca un accordo con la Federazione Italiana Golf

Un hole-in-one per Kia che mette in buca un accordo con la Federazione Italiana Golf fatto di sport e di valori condivisi firmando una partnership triennale come Official Automotive per supportare la mobilità del Settore Paralimpico della federazione.

“L’intendimento è condividere un progetto che tocca il dna di Kia che viaggia per diventare la protagonista di una mobilità condivisa e accessibile a tutti e che riflette i valori del marchio: innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone. Per questo siamo orgogliosi di sostenere la Federazione Italiana Golf in questa iniziativa che promuove inclusione e accessibilità allo sport”, spiega Giuseppe Bitti, Presidente di Kia Italia firmando al golf club di Tolcinasco, alle porte di Milano, l’accordo con il presidente della Fig Cristiano Cerchiai.

“Inoltre il nostro impegno per la mobilità elettrica non è soltanto una scelta tecnologica, ma una responsabilità verso l’ambiente e le generazioni future. Con questa collaborazione, riaffermiamo il valore dell’inclusione come pilastro fondamentale per una società più equa e sostenibile”.

Per tre anni, dunque, Kia metterà a disposizione il nuovissimo PV5, un van 100% elettrico progettato per rispondere a ogni esigenza di mobilità, sulle strade all’inizio del 2026, per rendere possibile a tutti i ragazzi e gli atleti, anche con disabilità, di vivere la passione per il golf abbattendo ogni tipo di barriera e accompagnando i golfisti paralimpico italiani sui green delle sfide sportive più importanti organizzate dalla Federazione Italiana Golf, come l’Open d’Italia ProAbili e i Campionati Europei a Squadre per Golfisti con Disabilità.

“Il nostro grazie va a Kia per aver condiviso valori e principi ispiratori e per aver creduto nella forza trainante del golf, motore della vita per tanti atleti paralimpici. Su strada, come sul green, il cammino che abbiamo deciso di intraprendere insieme si fonda su concetti importanti come inclusione, accessibilità e sostenibilità”, dice il presidente della Federazione Cristiano Cerchiai.

“È importante questa alleanza tra sport e impresa accomunata dalla condivisione di alcuni valori, a cominciare dal diritto ad uno sport che insegna il rispetto e non soltanto delle regole sul campo di gioco”. Storie di vita e di sport che, per merito di questo accordo, si intrecceranno sulle strade e sul green.