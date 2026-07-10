Kia Seltos, il SUV arriva in Europa: comfort, tecnologia e una nuova idea di elettrificazione

Ci sono modelli che nascono per un mercato e altri che diventano fenomeni globali. La Kia Seltos appartiene alla seconda categoria. Dopo essersi affermata come il secondo modello più venduto del marchio nel mondo, il SUV coreano arriva finalmente anche in Europa con una seconda generazione profondamente rinnovata. L'obiettivo è chiaro: ritagliarsi uno spazio nel competitivo segmento dei C-SUV facendo leva su tecnologia, comfort e una gamma di motorizzazioni pensata per accompagnare la transizione verso l'elettrificazione senza rinunciare alla versatilità.

Un SUV dal carattere deciso e proporzioni equilibrate

Il nuovo linguaggio stilistico di Kia è immediatamente riconoscibile. Il frontale adotta la firma luminosa Star Map, già vista sui modelli elettrici del marchio, mentre le superfici pulite e i volumi scolpiti restituiscono un'immagine robusta ma raffinata. Con una lunghezza di 4,43 metri e un passo di 2,69 metri, la Seltos offre proporzioni equilibrate che privilegiano sia l'abitabilità sia la presenza su strada. A completare il quadro arrivano cerchi fino a 19 pollici e quattro allestimenti differenti — Business, Style, GT-Line e X-Line — capaci di soddisfare esigenze e gusti molto diversi.

L'abitacolo punta tutto sulla qualità della vita a bordo

Salendo a bordo si percepisce il deciso salto generazionale. La plancia adotta un grande display panoramico composto da quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, schermo infotainment della stessa dimensione e pannello dedicato alla climatizzazione. L'ambiente è moderno, luminoso e progettato per offrire un'esperienza intuitiva, con Digital Key 2.0, aggiornamenti OTA, assistente vocale basato su intelligenza artificiale e impianto audio Harman Kardon. Lo spazio resta uno dei punti di forza del progetto, grazie a un bagagliaio da 536 litri, tra i migliori della categoria, e a una seconda fila particolarmente generosa.

Motori elettrificati e debutto della trazione e-AWD

La vera novità riguarda la gamma propulsori. Accanto al benzina 1.6 turbo da 180 CV arriva il nuovo Full Hybrid, disponibile con trazione anteriore oppure con l'inedita e-AWD, una prima assoluta per Kia in Europa su un modello ibrido. La variante più potente raggiunge 178 CV e introduce anche due tecnologie finora inedite per il marchio: la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che permette di alimentare dispositivi elettrici esterni, e il sistema Smart Regenerative Braking 3.0, capace di gestire automaticamente la frenata rigenerativa in funzione del traffico. Una soluzione che punta a migliorare efficienza, comfort e sicurezza nella guida di tutti i giorni.

ADAS completi e prezzi competitivi

La nuova Seltos nasce con un'importante attenzione alla sicurezza. La dotazione comprende sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, tra cui Highway Driving Assist 2, Smart Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, frenata automatica d'emergenza, monitoraggio a 360 gradi e parcheggio remoto assistito. Un pacchetto che colloca il SUV coreano ai vertici della categoria per contenuti tecnologici.

La versione benzina è già disponibile nelle concessionarie italiane, mentre la Full Hybrid arriverà nel mese di ottobre. Il listino parte da 31.500 euro, una cifra destinata a renderla una delle alternative più interessanti nel segmento dei SUV compatti.