Kia XCeed, la prova: il crossover che sfida i SUV giocando d’astuzia

Non serve alzarsi sulle punte per guardare il mondo dall’alto. La nuova Kia XCeed continua infatti a muoversi nello spazio, sempre più raro, compreso tra una berlina compatta e un SUV tradizionale. Ha una posizione di guida rialzata, una carrozzeria muscolosa e una buona versatilità, ma conserva una silhouette slanciata e un comportamento più vicino a quello di un’automobile convenzionale. Con questo aggiornamento guadagna soprattutto tecnologia, qualità percepita e un comfort di marcia più curato.

Equilibrio è la parola chiave

Bastano pochi chilometri per capire quale sia la filosofia della nuova XCeed. Non cerca di impressionare con prestazioni esasperate, ma convince per la facilità con cui mette a proprio agio il conducente. Lo sterzo è leggero in città e acquista consistenza aumentando il ritmo, mentre la taratura delle sospensioni assorbe con efficacia le sconnessioni, limitando vibrazioni e rumori nell'abitacolo. È una vettura che privilegia fluidità, silenziosità e praticità quotidiana, caratteristiche che la rendono particolarmente piacevole tanto nel traffico urbano quanto nei trasferimenti più lunghi.

Un volto più moderno, senza perdere leggerezza

Il restyling modifica diversi elementi della carrozzeria, a cominciare dal cofano e dal paraurti anteriore, ora caratterizzato da una nuova interpretazione della calandra Tiger Nose. Cambiano anche fari, parafanghi e cerchi in lega da 18 pollici, mentre dietro debuttano portellone, paraurti e gruppi ottici ridisegnati. La riduzione di 15 millimetri dello sbalzo anteriore rende le proporzioni più compatte e dinamiche, senza trasformare la XCeed nell’ennesimo SUV dalla presenza eccessivamente imponente. Con una lunghezza di 4,38 metri, una larghezza di 1,83 e un passo di 2,65 metri, la XCeed rimane adatta anche alla città. L’altezza massima di 1,495 metri la mantiene più vicina al terreno rispetto a molti crossover concorrenti, con vantaggi per agilità e accessibilità. La scheda tecnica indica una capacità di carico compresa tra 380 e 1.378 litri, sufficiente per affrontare gli impegni familiari senza rinunciare a una linea più filante.

Due schermi e un abitacolo più curato

La trasformazione più evidente si incontra una volta saliti a bordo. La plancia è stata ridisegnata attorno a due display da 12,3 pollici, uno dedicato alla strumentazione e l’altro all’infotainment. Nuovi sono anche il volante, le bocchette dell’aria, i rivestimenti dei sedili e diversi dettagli delle finiture, con l’obiettivo di migliorare la qualità percepita senza complicare l’utilizzo delle funzioni principali. Il Multimode Touch Display permette di gestire climatizzazione e contenuti multimediali attraverso un unico pannello, mentre i servizi Kia Connect aggiungono diagnostica, funzioni cloud e comandi remoti tramite applicazione. La dotazione può comprendere ricarica wireless e Digital Key 2.0, che consente di aprire e utilizzare l’automobile attraverso uno smartphone compatibile. Una digitalizzazione estesa, dunque, ma costruita attorno alle necessità della vita quotidiana.

Più comfort, ma con una doppia personalità

Gli interventi non si fermano all’estetica. Kia ha rivisto la sospensione posteriore multilink e lavorato sull’isolamento da vibrazioni e rumori, con particolare attenzione al comfort di chi viaggia sui sedili posteriori. Anche le modalità Normal e Sport sono state ricalibrate per rendere più percepibile il passaggio tra una risposta rilassata e una guida più dinamica. Non nasce per inseguire prestazioni estreme, ma per offrire un comportamento prevedibile, preciso e piacevole nei percorsi di tutti i giorni. La gamma parte dal tre cilindri 1.0 T-GDI da 115 CV e 200 Nm, disponibile con cambio manuale a sei marce oppure con doppia frizione a sette rapporti e sistema mild hybrid. Sopra si colloca il quattro cilindri 1.6 T-GDI da 150 CV e 250 Nm, abbinato al cambio 7DCT. Quest’ultimo accelera da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi e raggiunge i 203 km/h, mentre per tutte le versioni la trazione resta anteriore.

Assistenza alla guida e prezzo d’ingresso

La nuova XCeed amplia anche il pacchetto dedicato alla sicurezza. Tra i sistemi disponibili figurano Highway Driving Assist, controllo dell’angolo cieco, assistenza nelle manovre in retromarcia e frenata automatica con riconoscimento dei potenziali ostacoli. Si aggiungono la telecamera interna, il monitor posteriore e le funzioni di assistenza al parcheggio, pensate per ridurre lo stress soprattutto nel traffico urbano e durante le manovre negli spazi più stretti. Il listino italiano parte da 27.450 euro, con IVA e costi di consegna inclusi.

Una soglia che colloca la XCeed tra le alternative più accessibili per chi cerca una vettura rialzata ma non vuole dimensioni, ingombri e impostazione tipici di un SUV tradizionale. Il suo punto di forza rimane proprio questo equilibrio: più pratica di una berlina, più agile di molti sport utility e ora anche decisamente più connessa.